Mejor atención médica para todos: Superando barreras mediante una atención dental equitativa

Arturo Hilario

El Observador

La salud dental es fundamental para la salud general, y es algo que, lamentablemente, algunas personas descubren solo después de sufrir mucho dolor y acudir a la sala de emergencias.

El estado de California es el que tiene más dentistas por habitante de todo el país, pero, a pesar del número de profesionales, estos no se distribuyen de manera uniforme entre las poblaciones vulnerables y es posible que no satisfagan las necesidades culturales y lingüísticas de ciertas comunidades.

Esta falta de atención en ciertas regiones hace que las poblaciones desfavorecidas tiendan a posponer el cuidado bucodental hasta que la situación sea demasiado grave como para ignorarla.

Una solución para ayudar a estas poblaciones es recurrir a los terapeutas dentales para subsanar las desigualdades en materia de salud bucodental en el estado, que se concentran en ciertas regiones pero brillan por su ausencia en otras.

Los terapeutas dentales son profesionales titulados que trabajan bajo la supervisión de dentistas para realizar procedimientos dentales de rutina, como revisiones y empastes. Ejercen su profesión en zonas con escasez crónica de dentistas, como comunidades rurales, territorios indígenas y barrios de bajos ingresos.

Este tipo de iniciativas contribuyen a salvar las barreras lingüísticas y culturales, además de reducir los tiempos de espera y ofrecer oportunidades para acceder a tratamientos y medidas de prevención, lo que permite evitar procedimientos más invasivos y situaciones de urgencia en el futuro.

Una campaña de base formada por varias organizaciones comunitarias que ofrecen recursos y orientación a quienes necesitan atención dental está haciendo sonar la alarma sobre la salud bucodental y su importancia para la salud general. Estos grupos están integrados por promotoras comunitarias y miembros de comunidades desfavorecidas que comprenden las complejidades y las necesidades culturales de sus vecinos.

La Coalición para la Equidad en la Salud Dental de California (COHEC) pone en contacto a las comunidades con terapeutas dentales titulados para atender directamente a las poblaciones de inmigrantes, personas mayores e indígenas, con el objetivo de prestar servicio a los grupos menos representados que necesitan atención médica y ofrecerles apoyo en diferentes ámbitos de la vida más allá de la salud bucodental.

Recientemente hablamos con Fabiola Montiel, portavoz de Visión y Compromiso, la organización que coordina la COHEC y representa a sus organizaciones asociadas.

Montiel explicó el trabajo que realiza COHEC, la importancia de buscar atención dental antes de que se convierta en una emergencia y en una carga económica mayor, y cómo las organizaciones ayudan no solo a encontrar opciones de atención médica, sino también a protegerse a sí mismas y a sus comunidades frente a un gobierno federal que ha intentado aterrorizar a los grupos marginados durante el último año.

Iniciativas como COHEC tienen como objetivo promover la justicia racial y económica para quienes viven en el estado, reduciendo las brechas en la atención médica e informando a las comunidades sobre sus derechos y prestaciones mientras residen en el “estado dorado”.

Gracias, Fabiola, por dedicarnos tu tiempo para hablar sobre el tema de la salud bucodental en las comunidades desfavorecidas y sobre tu organización. Para empezar, ¿podrías explicarnos qué hace la coalición y de qué manera presta sus servicios en las comunidades desfavorecidas del estado?

Bueno, COHEC es una campaña de base impulsada por diversas organizaciones dedicadas al bienestar y la salud de la comunidad, incluidas las comunidades indígenas y otras comunidades marginadas de todo el estado.

Prestamos servicio a esas comunidades, y lo que queremos es llevar la figura del terapeuta dental a California. Y la llamamos “solución” porque se ha demostrado que la terapia dental es una solución impulsada por la comunidad para ampliar el acceso a una atención bucodental de calidad, asequible y culturalmente adecuada.

Los terapeutas dentales pueden ser la solución para acceder a la atención bucal de manera equitativa y a través de servicios cultural y lingüísticamente pertinentes.

Esto es lo que constituye la coalición, y actualmente está liderada por Visión y Compromiso, así que es parte de ella, junto con la Fundación Dolores Huerta, SCOPE (Strategic Concepts in Organizing and Policy Education), ARI Community Services y la California Rural Indian Health Board.

Hay varias razones por las que las personas no se hacen revisiones dentales con frecuencia ni buscan atención preventiva. ¿Podrías mencionar algunas de esas razones y explicar por qué es importante hacerse revisiones dentales en general?

La salud dental es importante para la salud general. Y empecemos por ahí. Creo que podríamos hacer más para entender que la salud dental es parte integral de nuestra salud física general. Algunas de las barreras que se han observado son que simplemente no hay suficiente atención médica en todo el estado, por lo que hay una falta de dentistas para brindar atención a toda la población del estado. Ahora bien, a veces las comunidades que sí tienen acceso a la atención dental, tal vez no la tienen de una manera que responda a sus propias necesidades.

Así que, si hablamos de una familia que tal vez no domine bien el inglés y se someta a este examen tan invasivo, es posible que no entienda del todo lo que está pasando. Es posible que no reciba la atención cultural y lingüísticamente adecuada que se merece. Existe otra falta de oportunidad cuando los tiempos de espera son tan largos y tan retrasados que una persona, un niño o un adulto puede acudir con una caries en uno de sus dientes, pero debido a que los tiempos de espera son tan, tan, tan largos, para cuando reciben la atención que necesitan, se ha convertido en algo más complicado.

Es algo más complicado que requiere más tiempo, más atención y que, además, supondrá un aumento de los costos para todos. También hemos observado ciertas disparidades raciales, ya que las caries son más frecuentes entre los niños latinos. Sabemos que el 72 % de los niños latinos tiene caries, frente al 40 % de los niños blancos.

Y ocurre lo mismo con los niños afroamericanos, que tienen el doble de caries sin tratar que los niños blancos. Así que existe esta barrera para acceder a la atención médica según el barrio, el origen étnico o el idioma, porque los tiempos de espera son muy largos y la oferta simplemente no es suficiente. La demanda es mayor que la capacidad para atenderla.

Lo que pasa es que una caries no solo puede derivar en un problema más grave, sino que, de hecho, también puede llevarte a la sala de emergencias. Y aquí en California, vemos que unas 50,000 veces al año la gente acude a la sala de emergencias por problemas dentales que se podrían haber evitado, lo que le cuesta al estado 120 millones de dólares al año para tratar las consecuencias de ello. Se trata simplemente de acceso, de garantizar un acceso equitativo a la atención médica y, específicamente, a la atención bucodental.

Otros obstáculos podrían ser lidiar con el laberinto de compañías de seguros e incluso con opciones de bajo costo como Medi-Cal. Una vez más, la barrera del idioma también entra en juego en este caso. Me preguntaba cómo puede su organización ayudar a las personas a superar esos obstáculos o servir como un puente de información para que las personas obtengan la ayuda que necesitan.

Ya existe un sistema, un sistema médico, que resulta engorroso. Y, como mencionaste, hay barreras lingüísticas. Además, a veces cambian los requisitos y las personas no tienen tiempo suficiente para enterarse de esos cambios. Y eso hace que algunas personas queden excluidas de Medi-Cal.

Hay unos 15 millones de californianos afiliados a Medi-Cal. Y de ellos, solo el 50 % de los niños afiliados recibió atención dental en 2024. Ahora bien, hay organizaciones individuales. Hacemos mucho. Visión y Compromiso, por ejemplo, recluta, capacita y apoya el liderazgo de las promotoras comunitarias. Y las promotoras comunitarias están en la comunidad. Van, tocan puertas, preguntan a la gente cuáles son sus principales problemas y luego profundizan en ellos. Así, las promotoras pueden servir de puente, de “puentes comunitarios”, entre las comunidades y los programas de salud pública y los servicios sociales. Y lo hacemos todos los días.

Lo que realmente queremos es introducir la terapia dental en California, ya que los terapeutas dentales reciben la misma formación que los dentistas para realizar los tratamientos y procedimientos que les autoriza a llevar a cabo el mismo Consejo de Odontología, y rinden los mismos exámenes. Son auténticos profesionales que sabemos que provienen de la comunidad y que ya aportan todo ese conocimiento sobre ella. Ofrecen una atención cultural y lingüísticamente adecuada, y esa es la solución.

La terapia dental es la solución, ya que permite trabajar en conjunto con el centro de salud y los dentistas para abordar de manera conjunta los problemas más comunes relacionados con la salud bucodental, que pueden resolverse rápidamente, reducir los tiempos de espera y, en última instancia, brindar a la población la salud bucodental que necesita. Además, pueden colaborar no solo con un dentista específico, sino también con los centros de salud comunitarios.

Los terapeutas dentales también son móviles. Pueden desplazarse, pueden ir a pie a un lugar concreto donde se reúne la gente. Hemos visto que a veces hay un dentista al día, ya sabes, el dentista visita una escuela, y los fines de semana hay puestos temporales, puestos temporales de revisión dental. Los terapeutas dentales pueden ir a las escuelas, pueden llegar a las poblaciones indígenas y también pueden ir a las reservas aquí en California.

Hemos estado hablando de niños y adultos, pero ¿qué pasa con las personas mayores? La falta de acceso a la atención bucodental es un problema grave para las personas mayores, quienes además suelen tener menos posibilidades de recorrer distancias de una hora de ida y vuelta, de esperar mucho tiempo para recibir tratamiento o de pasar un par de horas en el centro de salud hasta que les atiendan por una caries.

Así, los terapeutas dentales también pueden acudir a centros para personas mayores, residencias de ancianos específicas y otros centros comunitarios donde ya se reúnen las personas. Estas personas ya conocen esos lugares y confían en ellos. Los terapeutas dentales pueden ser la solución para que puedan acceder a la atención bucodental de manera equitativa, a través de servicios cultural y lingüísticamente relevantes.

Otro factor que no permite ignorar la amenaza que supone el ámbito federal para estas comunidades, y en concreto el trato que la actual administración dispensa a las comunidades latinas e inmigrantes, incluso en California. ¿Qué opinas si la gente opta por ser cautelosa y evita acudir al dentista o recibir atención médica porque no quiere verse envuelta en un sistema que podría llevar a su detención?

Creo que es una pregunta válida, aunque para responderla deberíamos preguntarnos qué están haciendo las instituciones federales, ¿no? Porque nosotros, los miembros de la comunidad, estamos sufriendo un abuso de poder y de autoridad por parte de un gobierno autoritario que busca utilizar tácticas de terror para aterrorizar a la población, y la verdad es que lo están haciendo bastante bien.

Es una pregunta válida. Pero, ¿qué hacemos como miembros de la comunidad? ¿Qué hacemos como organizaciones comunitarias? Nosotros, nosotros nos defendemos. Nos resistimos. Y la forma en que nos resistimos es proporcionando información a los miembros de la comunidad sobre “Conoce tus derechos”, sobre la salud mental y el bienestar comunitario. Nuestras organizaciones comunitarias estamos haciendo precisamente eso.

Visión y Compromiso: desde enero de 2025, hemos realizado presentaciones mensuales. Capacitaciones mensuales para promotoras y organizaciones comunitarias sobre “Conoce tus derechos”. Y también tenemos capacitaciones mensuales sobre salud mental y bienestar porque sabemos que los miembros de la comunidad tienen capacidad de acción y determinación. Los miembros de la comunidad entienden los riesgos que pueden enfrentar sus familias, pero también saben que podemos apoyarlos al conocer sus derechos, al ayudarlos a conocer sus derechos y al mostrarles cómo ejercerlos.

Hacemos simulacros, hacemos juegos de roles. Cuando, ya sabes, alguien viene y llama a la puerta, ¿qué haces? Si alguien te para en la calle, ¿qué haces? Y lo simulamos porque no es algo que pensemos que pueda pasar. Es algo que, bueno, cuando pase, ¿cómo vas a reaccionar?

Así que hay que dar a la comunidad las herramientas que necesita para poder desarrollar estas habilidades, no solo a nivel intelectual, conocer el vocabulario y llevar consigo una postal o una tarjeta, sino también para practicar realmente cómo se siente estar en manos de alguien que, sin duda, abusará de su poder y autoridad sobre uno, y cómo salir de esa situación de una manera que siga siendo digna para uno como miembro de la comunidad.

Esas son las cosas que podemos hacer. También podemos defender nuestros derechos. Defendemos nuestros derechos a nivel local, estatal y federal para garantizar que, a pesar de estas políticas, siga existiendo el debido proceso. Si ahora la Corte Suprema dice que sí, que se puede aplicar el perfil racial a cualquier persona en la calle, nosotros, desde donde podamos, nos oponemos, apoyamos y defendemos nuestros derechos.

Y luego volvemos a acercarnos a los miembros de la comunidad. Seguimos acercándonos a ellos. Seguimos diciéndoles: “Ahora, y cuando estén listos, los servicios están a su disposición. Ahora, y cuando estén listos, sabemos que su salud es importante y que es importante para nosotros, y estamos aquí para indicarles dónde encontrar los recursos”.

Ahora, en lo que respecta específicamente a la terapia dental, el terapeuta dental puede acercarse a los miembros de la comunidad, a los centros comunitarios donde ya tenemos un mercado de agricultores mensual en Boyle Heights, y hemos colaborado con una organización local, pero también incorporamos otros recursos; tal vez haya un abogado presente, y podríamos llevar a cabo estas colaboraciones en el ámbito de la terapia dental. Así que los recursos están ahí, las redes están ahí.

Seguimos construyendo redes; seguimos fortaleciendo las redes a pesar de los obstáculos. Los obstáculos siempre han estado ahí, solo que últimamente se han intensificado, pero seguimos estando presentes, seguimos fomentando la colaboración comunitaria, las alianzas y las oportunidades para que los miembros de la comunidad sepan a dónde acudir, dónde pueden confiar y obtener los servicios, la atención y la dignidad que se merecen.

Para las personas, los individuos, las familias y las personas mayores, ¿cuál sería el primer paso más sencillo para ponerse en contacto con COHEC o grupos similares y dar inicio a este camino hacia una mejor salud bucodental y entrar en contacto con terapeutas dentales?

Es una pregunta muy interesante, y tiene un trasfondo histórico, ya que la forma en que Visión y Compromiso comenzó a dedicarse a la atención dental y sanitaria surgió de las promotoras. Así pues, nuestra organización fue fundada por las promotoras y por su necesidad de dar a conocer sus inquietudes y lo que es importante para ellas, sus familias y sus comunidades.

Así que las promotoras saben que el cuidado bucal es importante, pero también es algo que escuchan decir a los miembros de la comunidad. Yo diría que los miembros de la comunidad ya saben mucho sobre las organizaciones locales, así que sigan acercándose a ellos. Y además, en el caso concreto de COHEC, tenemos nuestra página web, y pueden echarle un vistazo.

¿Qué pueden hacer los miembros de la comunidad? Los miembros de la comunidad siempre pueden hablar de temas cotidianos, ya sabes, como en las conversaciones de sobremesa. ¿Quizás la gente no sabe qué es la terapia dental? ¿Qué es un terapeuta dental? Bueno, ¿por qué es importante?

Hablamos de unos 11 millones de californianos que no tienen un acceso adecuado a este tipo de atención. Llevamos a cabo actividades de defensa durante todo el año, como ir personalmente a Sacramento, pero también organizamos diferentes foros y ferias. Visitamos a nuestros representantes en sus oficinas y les decimos lo que es importante para nosotros. Así que hay que usar la voz para la defensa de causas. Y además, este año es, ya saben, un año para involucrarse más en el proceso electoral. Es un año de elecciones. Así que lo que también hacemos es organizar foros comunitarios con los candidatos. De esta manera, la gente sabe quiénes se postulan y puede escucharlos directamente para tomar una decisión informada.

Y si no pueden votar, pueden contarle a los demás lo que han escuchado y cuáles son las prioridades para el bienestar de sus comunidades. Así que les diría que visiten nuestro sitio web, participen en un seminario web, se suscriban al boletín de COHEC y sigan defendiendo, como lo han hecho todos los días y como lo hacen todos los días, el bienestar de sus familias y comunidades.

Para obtener más información sobre las iniciativas y la labor de la Coalición para la Equidad en la Salud Bucodental de California, visite COHEC.org.