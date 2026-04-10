“¿A dónde voy si me retiraran la nacionalidad?”. El Tribunal Supremo examina un caso sobre la ciudadanía por nacimiento

Sunita Sohrabji

American Community Media

El 1 de abril, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales contra la prohibición de la ciudadanía por nacimiento impuesta por el presidente Donald Trump, que supone un duro golpe para las familias inmigrantes al negar la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en Estados Unidos.

El caso Barbara contra Trump, impugna el decreto presidencial de Trump del 21 de enero de 2025, que niega la ciudadanía automática a los bebés nacidos en EE. UU. si sus padres carecen de estatus legal permanente. El Asian Law Caucus presentó la demanda junto con la ACLU, el Fondo de Defensa Legal de la NAACP y el Fondo Estatal de Defensores de la Democracia. Cecilia Wang, directora nacional de la ACLU, defendió el caso en nombre de los demandantes. La propia Wang es beneficiaria de la ciudadanía por nacimiento.

Cuatro tribunales de primera instancia han dictado medidas cautelares contra la aplicación del decreto presidencial de Trump.

Trump está equivocado

“El alcance de la orden ejecutiva es extremadamente amplio”, afirmó Winnie Kao, asesora jurídica principal para litigios de impacto en el Asian Law Caucus. «No solo afecta a los bebés cuyos padres carecen de documentación, sino también a los bebés nacidos de personas que se encuentran aquí legalmente con visas de trabajo, visas de estudiante, solicitantes de asilo, beneficiarios del programa DACA y otros», señaló Kao durante una rueda de prensa celebrada el 26 de marzo y organizada por varias organizaciones involucradas en la demanda.

“Es realmente difícil imaginar un argumento jurídico más sólido. La orden ejecutiva es contraria al texto y a los antecedentes de la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda”, afirmó Kao.

“Esta orden ejecutiva privaría a miles de niños nacidos en Estados Unidos de sus derechos como ciudadanos estadounidenses, los marginaría de forma permanente de nuestra democracia y los dejaría en una situación vulnerable ante las medidas de control migratorio. Además, si el tribunal da la razón a los argumentos del gobierno, la ciudadanía de otros estadounidenses podría verse cuestionada”, señaló.

Sin embargo, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, John Sauer, quien defendió a la Administración Trump en la audiencia del 1 de abril, señaló que el hecho de que Estados Unidos conceda la ciudadanía por nacimiento a todas las personas nacidas en su territorio contradice las prácticas de muchos otros países. “La ciudadanía por nacimiento sin restricciones menoscaba el regalo inestimable y profundo que supone la ciudadanía estadounidense. Actúa como un poderoso factor de atracción para la inmigración ilegal y recompensa a los extranjeros ilegales que no solo violan las leyes de inmigración, sino que también se adelantan a quienes cumplen las normas”.

“Esto ha dado lugar a una industria en expansión dedicada al turismo de maternidad, ya que en las últimas décadas miles y miles de extranjeros procedentes de países potencialmente hostiles han acudido en masa a dar a luz en Estados Unidos, creando toda una generación de ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin vínculos significativos con Estados Unidos”, argumentó Sauer.

Wong Kim Ark

La orden ejecutiva de Trump deroga una resolución del Tribunal Supremo de 1898, según afirmó la reconocida activista asiático-estadounidense Helen Zia en una entrevista con American Community Media. Wong Kim Ark, un hombre asiático-estadounidense, nació en San Francisco de padres inmigrantes chinos. Sin embargo, al igual que muchos hombres asiáticos de la época, Ark regresó a China para buscar esposa, ya que a las mujeres de ese país se les prohibía entrar en Estados Unidos.

Cuando regresó a Estados Unidos, le comunicaron que la Ley de Exclusión China de 1882 le impedía entrar en el país. “Así que Wong Kim Ark luchó en los tribunales para hacer valer: ‘Nací aquí. La Constitución me da el derecho a estar en Estados Unidos. Soy ciudadano estadounidense por nacimiento’”, explicó Zia.

La Corte Suprema confirmó la 14.ª Enmienda en el caso de Ark. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”, reza la Enmienda.

Aclaración sobre la 14.ª Enmienda

En una entrevista concedida el año pasado a ACoM, Tom Wolf, director de Iniciativas Democráticas del Brennan Center for Justice, aclaró el alcance de la 14.ª Enmienda. Señaló que la ciudadanía por nacimiento se aplica actualmente a los hijos de cualquier persona a la que se le pueda aplicar la ley federal.

“Tanto si estás aquí con algún tipo de estatus legal como si no lo tienes, sigues estando sujeto a la ley. Si infringes la ley, pueden detenerte y encarcelarte”, afirmó Wolf. Las únicas excepciones son los diplomáticos extranjeros y sus hijos.

Pero si la Corte Suprema confirma la prohibición de Trump, millones de niños inmigrantes se verían afectados. Zia, hija de inmigrantes chinos que carecían de documentos legales cuando ella nació, declaró a ACoM que teme que le retiren la ciudadanía, tras más de siete décadas viviendo en Estados Unidos.

Sin barreras que impidan el avance

“Esta orden ejecutiva, si llegara a aprobarse, no tiene ningún límite de retroactividad. También podría afectar a cualquier persona que sea hijo de padres indocumentados. Y a todas esas personas, independientemente de cuándo o a qué edad nacieron, o de si nacieron en Estados Unidos, se les podría retirar la ciudadanía”, afirmó.

“¿Adónde iría? ¿Me deportarían a una cárcel de El Salvador?”, preguntó.

Los temores de Zia reflejan los sentimientos de muchos inmigrantes asiático-estadounidenses en este momento, en el que la incertidumbre se cierne sobre su futuro y el de sus hijos nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, el decreto de Trump establece que solo los niños nacidos después del 21 de enero de 2025, fecha en que se promulgó el decreto, quedarían sujetos a la prohibición de la ciudadanía por nacimiento.

ACoM habló con varios abogados involucrados en la demanda, quienes señalaron que sería imposible aplicar el decreto de forma retroactiva.

Personas del sur de Asia

Anisa Rahim, directora jurídica de la South Asian American Justice Collaborative, señaló que los estadounidenses de origen sudasiático se verían especialmente afectados si se aplicara la prohibición.

“Disuadiría a personas con talento de emigrar a Estados Unidos. Perjudicaría a sectores vitales de la economía estadounidense y pondría en riesgo de apatridia a las personas nacidas en Estados Unidos”, afirmó.

Una de las principales preocupaciones de los estadounidenses de origen sudasiático es el retraso en la tramitación de las tarjetas de residencia. El Instituto Cato calcula que, en la actualidad, 1,2 millones de indios con solicitudes de tarjeta de residencia aprobadas están a la espera de recibirla, un proceso que podría prolongarse hasta ocho décadas. Los límites por país establecen que no más del 7 % de todas las tarjetas de residencia disponibles cada año se asignen a un solo país.

Cada año, solo se asignan 140 000 visas de trabajo a todos los países; unas 9800 se destinan a personas de la India. Y aunque se les hayan aprobado las solicitudes de tarjeta de residencia, no se les considera residentes permanentes legales hasta que no la tengan en sus manos, lo que significa que sus hijos no tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Rahim señaló que podría producirse una fuga de cerebros si se mantiene la orden ejecutiva. Según señaló, los indios constituyen una parte importante de los sectores tecnológico, sanitario y hotelero.

“Nos estamos preparando para la posibilidad de que los miembros de nuestra comunidad se queden sin nacionalidad. Habría una clase marginada de personas que viven en nuestro país y que serían extremadamente vulnerables a la discriminación, y a que se les impidiera el acceso a ciertos espacios”, afirmó Roslyne Shiao, codirectora ejecutiva de AAPI New Jersey.