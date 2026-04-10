Los Milagros Urgentes de San Expedito

A San Expedito se le conoce por ser un Santo, que procura milagros de manera rápida, él favorece a los fieles de manera urgente. “San Francisco de Asís, muchas veces mencionó que San Expedito, había sido dotado por muchos dones celestiales, y que el mismo Dios le otorgó el poder de intercesión en casos de urgencias y emergencias.”

En varios países es reverenciado con procesiones y romerías, que inician el primer día de la primavera. Los creyentes suelen ofrendar velas y veladoras de color rojo o blanco, se considera a estos colores como los predilectos del Santo. Su fecha de celebración es el día 19 de abril, sin embargo; los fieles creyentes le celebran durante todo el mes. Así mismo, son aclamadas como muy milagrosas las novenas y oraciones en su honor.

San Expedito ha sido reconocido por el don para resolver causas humanitarias y necesidades urgentes, además es el Santo patrono de los jóvenes, socorro de los necesitados, mediador en procesos judiciales, ayuda a resolver situaciones de índoles diversas y procura la salud de los enfermos.

Luisa Ortiz, una creyente, nos relató como fue auxiliada por medio de la fe a San Expedito. Hace algunos años atrás, se encontraba atravesando por problemas migratorios y estuvo al borde de la deportación, fue en ese entonces que una de sus hermanas, le recomendó rezarle una novena al Santo. Al principio dudaba al hacerlo, pero desde que inició con los rezos, sintió una sensación de paz y de ánimo al mismo tiempo. También comentó que cuando rezaba la novena, percibía un olor a flores sumamente agradable, el cuál le producía optimismo y serenidad. A los cuarenta días de haber iniciado la novena, ocurrieron cambios en las leyes que le favorecieron, un milagro ocurrió; fue todo muy rápido, recalcó. Desde ese entonces se convirtió en una fiel creyente. Millares de personas dan fe y testimonio de haber sido testigos de milagros urgentes, concedidos por la intercesión de San Expedito.

En algunas naciones se le considera como un procurador de suerte, para sorteos, rifas y juegos de azar. Un sencillo ritual para el Santo, consiste en ofrendarle cuatro veladoras rojas, dos cuarzos rosa, una piedra amatista, un ramo de flores blancas, incienso de salvia y una pequeña copa con agua bendita.

Todo estos elementos se pueden colocar en un altar o en una mesa de trabajo espiritual.

Las mejores fechas para hacerlo, son durante todo el mes de abril o el día 19 de cada mes.

Según los historiadores, San Expedito vivió a principios del siglo IV, bajo el dominio del emperador Diocleciano, quien años más tarde ordenaría su arresto y sacrificio. Era el comandante de una división de soldados romanos. Por orden del emperador, fue sacrificado en Melitene, sede de una de las provincias romanas en Armenia. Su martirio ocurrió el 19 de Abril del año 303.

A pesar de ser un soldado romano, encargado de defender el imperio, cierto día la gracia de Dios tocó su corazón, y se convirtió al cristianismo. Según relatos, en el momento de la conversión, una ave de mal agüero trató de persuadirlo que lo dejase para otro día, pero como todo buen soldado, San Expedito reaccionó enérgicamente ahuyentándole, diciendo repetidas veces “hoy”. A partir de este día seré un creyente del Cristo Redentor. Convirtiéndose desde ese día en un ser lleno de justicia, bondad, serenidad y compasión hacia los demás, y hacia todo ser viviente.

Oración a San Expedito

Bendecidas sean tus gracias y favores

que otorgas a tus fieles devotos,

hijo escogido del cielo.

Obediente servidor de Cristo.

Siempre supiste oponerte a la oscuridad,

haciendo gala de los dones divinos,

que adornan todas tus hazañas en favor de la fe.

Del mismo modo, te ruego

que reconfortes mi espíritu y le lleves a la luz maravillosa,

que proviene del Padre Celestial y de su divino Hijo.

Por Jesucristo El Salvador del Mundo.

Amén.