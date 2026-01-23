El más reciente centro de ICE en California tiene 1400 detenidos. Adam Schiff y Alex Padilla describen lo que vieron allí

Wendy Fry

CalMatters

Los senadores demócratas estadounidenses Alex Padilla y Adam Schiff realizaron el martes 21 de enero una visita de supervisión al centro de detención de inmigrantes más nuevo y más grande del estado, ubicado en California City , a unas 100 millas al norte de Los Ángeles.

En declaraciones a los periodistas, ambos destacaron lo que describieron como atención médica inadecuada en el lugar.

“El comentario más frecuente que recibimos fue sobre la insuficiencia de la atención médica que reciben [las personas recluidas]”, dijo Schiff. Describió haber conocido a una detenida diabética que, según él, no ha recibido tratamiento para su condición en dos meses. “Es aterrador”, dijo.

Más de 1,400 personas se encuentran actualmente recluidas en el Centro de Detención de California City, administrado por la empresa penitenciaria privada con fines de lucro CoreCivic, en pleno desierto de Mojave. Este centro abrió sus puertas a finales de agosto gracias a un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) con capacidad para albergar a 2,560 detenidos.

Anteriormente, CoreCivic operaba el sitio como una prisión estatal. La administración Newsom rescindió el contrato en 2024, tras el cierre de varias prisiones estatales debido a la disminución de la población carcelaria en California.

“Tendrán que hacer algo muy diferente si quieren satisfacer las necesidades médicas de la gente que ya está allí, además de cuando añadan otras mil personas”, dijo Padilla.

Schiff dijo que habló con personas que describieron agua maloliente y con un detenido que describió un sándwich mohoso. Tanto Padilla como Schiff destacaron que las personas estaban recluidas en condiciones similares a las de una prisión, a pesar de que muchas de ellas no habían cometido ningún delito, sino solo infracciones civiles de inmigración.

“Esto no es una prisión, a pesar del entorno, por lo que nos preocupa igualmente la atención a la salud mental”, dijo Padilla. “Uno se puede imaginar la experiencia de estar detenido, ser amenazado con la deportación y el impacto que esto tiene en el individuo y en su familia, que puede ser traumático. Descubrimos que aquí también falta atención a la salud mental”.

Schiff dijo que muchas de las personas con las que habló dentro del centro fueron detenidas en sus citas de inmigración. “Así que estaban haciendo lo que se supone que deben hacer para convertirse en ciudadanos o establecer una presencia legal y, en esas citas, fueron detenidos y separados de sus familias”, afirmó.

También describió su encuentro con un hombre de Afganistán que dijo haber ayudado al ejército estadounidense allí y que sería asesinado por los talibanes si regresaba a su país.

“Quieren deportarlo de vuelta a Afganistán. Le ofrecieron alternativas como Sudán y otros lugares con los que no tiene ningún vínculo. Estas son las historias que escuchamos”, dijo Schiff.

Antes de ingresar a la instalación, Schiff y Padilla dijeron que estaban realizando la inspección para “responder a las quejas y preguntas de los electores sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos” y para “ver de primera mano cómo es esta instalación”.

“En este aniversario del segundo gobierno de Trump, un año después, hay un par de cosas que ya sabemos que definen su mandato: la crueldad y la agresividad excesiva de la agenda de deportación masiva”, dijo Padilla.

“Esta es una parte necesaria de nuestra supervisión”, dijo Schiff. “Todos hemos estado trabajando con electores que han estado o están detenidos aquí y han descrito el deterioro de las condiciones”.

Los demócratas quieren visitar los centros del ICE.

Por ley, los miembros del Congreso tienen derecho a realizar inspecciones sin previo aviso a los centros de detención migratoria. Sin embargo, el portavoz de Padilla afirmó que los senadores programaron la visita con antelación.

En julio, los demócratas de la Cámara de Representantes demandaron ante las cortes a la administración por una política que exigía un aviso de siete días para las visitas, argumentando que violaba la ley federal. En diciembre de 2025, la jueza federal Jia Cobb en Washington, D. C., bloqueó temporalmente el requerimiento de aviso de siete días mientras el caso se resuelve en los tribunales.

Tras un tiroteo mortal en el que estuvo involucrado un agente de inmigración en Minneapolis, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió un nuevo memorando el 8 de enero, reinstaurando el requisito de preaviso de siete días. El 19 de enero, Cobb no bloqueó de inmediato esta nueva política, ya reinstaurada, concluyendo que la directiva del 8 de enero constituía una “nueva medida de la agencia” que requería una impugnación legal diferente a la previamente decidida.

Cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo hace un año , aproximadamente 40.000 personas se encontraban en centros de detención migratoria en todo el país. A principios de diciembre, esa cifra había aumentado casi un 75%, con casi 66.000 personas detenidas en centros de detención migratoria en todo Estados Unidos, y el sistema, según se informa, tenía capacidad para albergar a 70,000 personas en un día cualquiera, el nivel más alto en la historia de Estados Unidos, según datos del gobierno.

La supervisión en California

El mes pasado, la Fiscalía General de California advirtió sobre las “condiciones peligrosas” en las instalaciones de California City. En una carta del 19 de diciembre dirigida a Noem, el abogado Michael Newman escribió que el Departamento de Justicia de California “tiene serias preocupaciones sobre las condiciones en las instalaciones y la falta de atención médica adecuada”, tras inspeccionarlas.

El Fiscal General Rob Bonta dijo que la instalación “había abierto prematuramente y no estaba preparada para manejar las necesidades de la población entrante”.

Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, declaró previamente a CalMatters que el centro cuenta con una sólida atención médica y de salud mental, incluyendo acceso a estos servicios las 24 horas. Añadió que estos servicios cumplen con los estándares establecidos por nuestros socios gubernamentales.

“No hay demoras para que las personas obtengan sus medicamentos recetados”, dijo Gustin.

En noviembre, los detenidos en la instalación presentaron una demanda , alegando que la instalación está contaminada por fugas de aguas residuales e infestaciones de insectos, y que los detenidos no pueden obtener atención médica adecuada para afecciones que amenazan la vida.