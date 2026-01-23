12 formas en que la administración Trump desmanteló la ley de derechos civiles y los cimientos de la democracia inclusiva en su primer año

Un año después de la segunda toma de posesión de Donald Trump, se perfila una tendencia. A través de docenas de órdenes ejecutivas, memorandos de agencias, decisiones de financiamiento y cambios en la aplicación de la ley, la administración ha debilitado la legislación federal sobre derechos civiles y los cimientos de la democracia racialmente inclusiva del país.

Desde el principio, Estados Unidos no se construyó para incluir a todos por igual. La Constitución protegía y promovía la esclavitud. La mayoría de los estados limitaban el voto a los hombres blancos. El Congreso restringía la ciudadanía naturalizada a las “personas blancas libres”. Estas decisiones no fueron accidentales. Determinaron quién podía pertenecer y quién podía ejercer el poder político, y afianzaron una mayoría política racial que duró generaciones.

Eso comenzó a cambiar en la década de 1960. Tras décadas de protestas y presiones, el Congreso promulgó leyes que prohibían la discriminación en el empleo, la educación, el voto, la inmigración y la vivienda.

Las agencias federales se encargaron de hacer cumplir esas leyes, recopilar datos para identificar la discriminación y condicionar los fondos públicos al cumplimiento de las mismas. Estas decisiones transformaron la demografía y las instituciones de Estados Unidos, y el actual Congreso es “el más diverso racial y étnicamente de la historia”, según el Centro de Investigación Pew. Las leyes no eliminaron la desigualdad racial, pero hicieron que la exclusión fuera más fácil de ver y más difícil de defender.

El primer año del segundo mandato de Trump marca un cambio radical.

Retirada acumulativa

En lugar de derogar directamente las leyes de derechos civiles, el gobierno se ha centrado en desactivar los mecanismos que hacen que esas leyes funcionen.

Basándome en más de dos décadas de docencia y escritos sobre derechos civiles, así como en mi experiencia al frente de un proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington sobre democracia inclusiva, creo que este patrón no refleja acciones administrativas aisladas, sino un retroceso acumulativo del papel del gobierno federal como garante de la legislación en materia de derechos civiles.

Durante el último año, el presidente y su administración han tomado una serie de medidas relacionadas entre sí:

En su primer día en el cargo, anunció el fin de todos los programas federales de diversidad, equidad e inclusión, incluidos los responsables de diversidad, los planes de equidad y las subvenciones y contratos relacionados.

Cerrar o recortar drásticamente la financiación de los programas federales destinados a reducir la desigualdad, incluidas las oficinas centradas en la salud de las minorías, las empresas propiedad de minorías, la contratación federal justa, la justicia medioambiental y la reducción de la brecha digital en la banda ancha.

Advirtió a las escuelas que los programas de diversidad podrían poner en peligro su financiamiento federal, abrió investigaciones sobre las universidades que ofrecen becas a estudiantes protegidos por el programa DACA —la política de la era Obama que brinda protección contra la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños— y señaló que las universidades corren el riesgo de perder la ayuda federal para estudiantes si sus agencias de acreditación consideran la diversidad.

Se revocaron las autorizaciones de seguridad y el acceso a los edificios federales a los empleados de bufetes de abogados con políticas de diversidad. La FCC investigó a las empresas de medios de comunicación por promover la diversidad y amenazó con bloquear las fusiones de empresas con programas similares, lo que llevó a varias empresas a abandonar sus iniciativas.

Emitió un memorándum a nivel gubernamental en el que calificaba como potencialmente sospechosas desde el punto de vista legal las mejores prácticas comunes en materia de contratación, admisión y otros procesos de selección y evaluación, tales como la creación de bolsas de candidatos diversos, la valoración de la competencia cultural, la consideración de la condición de primera generación o de bajos ingresos y la búsqueda de representación geográfica y demográfica. El memorándum advertía de que se podrían recortar los fondos federales a las escuelas, los empleadores y los gobiernos estatales y locales que utilizaran tales prácticas. Según se informa, los fiscales federales investigaron a los contratistas federales que tienen en cuenta la diversidad, calificando tales iniciativas como fraude.

Debilitó la aplicación de la ley contra la discriminación al ordenar a las agencias que dejaran de utilizar el análisis de impacto desigual. Este tipo de análisis identifica las disparidades en los resultados, evalúa si están justificadas por objetivos legítimos e interviene cuando no lo están. El Departamento de Justicia, la EEOC, la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito y otras agencias cumplieron y abandonaron el análisis de impacto desigual. Dado que los sistemas algorítmicos suelen funcionar sin una intención explícita, la eliminación del análisis de impacto desigual reduce la capacidad de las agencias federales para detectar y abordar los resultados discriminatorios producidos por la toma de decisiones cada vez más automatizada del gobierno y el sector privado.

Derogó una orden ejecutiva que prohibía la discriminación por parte de los contratistas federales, exigía medidas para garantizar la contratación y el empleo no discriminatorios, y sometía a los contratistas a revisiones de cumplimiento y mantenimiento de registros federales. Esto debilitó un mecanismo clave utilizado desde 1965 para detectar y remediar la discriminación en el lugar de trabajo.

Eliminó los datos utilizados para rastrear la desigualdad, incluyendo la revocación de las directrices que animaban a las escuelas a recopilar datos sobre las disparidades raciales en materia de disciplina y educación especial. La administración también eliminó los datos utilizados para identificar las disparidades raciales en los daños medioambientales.

Desmanteló o redujo drásticamente las oficinas de derechos civiles en todas las agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Educación. Aproximadamente tres cuartas partes de los abogados de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abandonaron sus puestos.

Presionó al Smithsonian para que retirara las exposiciones sobre injusticia racial, restauró los monumentos confederados y los nombres de las bases militares, y prohibió a las escuelas y los programas de formación de profesores incluir material que la administración calificaba de divisivo, como los prejuicios inconscientes.

Declaró el inglés como único idioma oficial del país, derogó el requisito de que las agencias federales proporcionaran un acceso significativo a los programas y servicios gubernamentales a las personas con dominio limitado del inglés, e instó a la Administración de Servicios Generales y a los departamentos de Justicia, Educación y otras agencias a reducir los requisitos y servicios de asistencia lingüística.

Intentó limitar la ciudadanía por nacimiento garantizada por la 14.ª Enmienda y adoptó prácticas que tratan la etnia y los acentos no ingleses como motivos legítimos para detener a los inmigrantes.

El patrón es difícil de pasar por alto

En conjunto, estos cambios tienen consecuencias prácticas.

Cuando las agencias dejan de recopilar datos sobre las disparidades raciales, la discriminación se vuelve más difícil de detectar. Cuando se abandona el análisis del impacto desigual, las prácticas injustas sin un propósito legítimo quedan sin cuestionar. Cuando los programas de diversidad se ven frenados por investigaciones y amenazas de recortes de fondos, las instituciones responden reduciendo las oportunidades. Cuando la historia y el idioma se reformulan como amenazas a la unidad, se suprimen y socavan la verdad y la libertad de expresión y de pensamiento.

Los funcionarios del gobierno argumentan que estas medidas son necesarias para prevenir la discriminación contra las personas blancas, promover la unidad, garantizar la “igualdad sin distinción de raza” y cumplir con una decisión de la Suprema Corte que derogó la acción afirmativa en el ingreso a la universidad. Sin embargo, ese fallo no prohibió la conciencia sobre la desigualdad racial ni las políticas neutrales destinadas a reducirla. Muchas de las medidas del gobierno se basan en amplias afirmaciones de ilegalidad sin proporcionar violaciones específicas.

La naturaleza selectiva de la aplicación de la ley también es reveladora.

Los libros sobre racismo y derechos civiles fueron retirados de las bibliotecas militares, mientras que los libros que elogiaban las ideas nazis o afirmaban diferencias raciales en materia de inteligencia no fueron tocados. El gobierno suspendió la admisión de refugiados —más del 90 % de los cuales procedían de África, Asia y América Latina en los últimos años—, pero luego reabrió el programa de refugiados para los sudafricanos blancos.

Después de un año, el patrón es difícil de pasar por alto.

La administración no se limita a aplicar normas neutrales. Está desmantelando los sistemas que en su día ayudaron a Estados Unidos a avanzar hacia una democracia más abierta e igualitaria. Los está sustituyendo por políticas que restringen de forma selectiva el acceso a la participación económica, cultural y educativa.

El resultado no es simplemente un cambio de política, sino un giro fundamental en la trayectoria de la democracia estadounidense.

Spencer Overton es profesor de Derecho en la Universidad George Washington.