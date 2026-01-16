Grupos prodemocráticos cuestionan los planes para construir una nueva ciudad en California.

Una nueva ciudad propuesta en el condado de Solano, respaldada por multimillonarios del sector tecnológico, está suscitando la preocupación de los grupos prodemocráticos que siguen de cerca la filantropía de la derecha.

La ciudad propuesta, situada a 65 kilómetros al norte de San Francisco, se llamaría “California Forever”. Sus promotores prometen puestos de trabajo y viviendas asequibles, pero grupos locales como Solano Together se están organizando en contra de la idea de una ciudad autónoma con fines de lucro que estaría dirigida por un ejecutivo designado en lugar de por un alcalde y un consejo municipal elegidos.

“Las iniciativas filantrópicas se están utilizando para socavar la democracia en Estados Unidos”, afirmó Jeremy Mack, director ejecutivo de Phoenix Project, una organización sin fines de lucro que realiza un seguimiento de las donaciones en el Área de la Bahía. “Los multimillonarios pueden utilizar sus fundaciones personales para canalizar fondos hacia estas diferentes iniciativas que, en última instancia, apoyan la destrucción de las garantías democráticas”.

Una investigación realizada por el Comité Nacional de Filantropía Responsiva, una organización sin fines de lucro, reveló que entre 2020 y 2023, los donantes aportaron más de 1500 millones de dólares para atacar la democracia representativa e intentar revertir los avances en materia de justicia racial, de género y económica en Estados Unidos. Durante la campaña electoral, el presidente Donald Trump prometió construir diez de las llamadas “ciudades libres” en terrenos federales con zonas económicas especiales y menos regulaciones. Entre los posibles emplazamientos sugeridos en California se encuentran terrenos en Alameda y en el Presidio de San Francisco.

Según el sitio web California Forever, su ciudad del futuro sería altamente eficiente y fomentaría la innovación. Mack afirmó que las llamadas ciudades “en red” o “libres” podrían socavar los derechos de las personas.

“Ha habido una especie de enamoramiento por la tecnocracia, alejándose de la democracia representativa y acercándose a menos funcionarios electos, más control de arriba hacia abajo”, dijo, “y mucha menos supervisión o voz de los ciudadanos sobre lo que sucede en sus propias comunidades”.

En Honduras está surgiendo una ciudad similar llamada “Prospera”. Se concibe como un lugar que funciona íntegramente con criptomonedas, con leyes fiscales favorables a las empresas, pocas regulaciones en ámbitos como la investigación médica y servicios públicos privatizados, como las escuelas y la policía. Elon Musk ha construido una ciudad similar en Texas llamada “Starbase” que, según los críticos, funciona como una ciudad industrial de antaño, donde todo está vinculado al mayor empleador de la zona.