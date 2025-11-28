El nuevo liderazgo del ICE trae más violencia, poca rendición de cuentas y cero supervisión.

A finales de octubre, los rumores sobre una importante reorganización dentro de las agencias de control de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional apuntaban a que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos usurparía los puestos de mando más altos en la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Fuentes anónimas informaron a NBC News que “la creciente frustración por el ritmo de los arrestos diarios” entre los principales asesores del presidente Donald Trump ha provocado la reorganización interna.

Una vez completada, la toma de poder de la Patrulla Fronteriza sobre su agencia hermana probablemente marcará un cambio drástico en la forma en que los agentes de inmigración llevan a cabo las operaciones de control. No espere mejoras.

Las personas que viven en las zonas fronterizas del sur de California han sufrido durante décadas las arbitrarias actuaciones de la Patrulla Fronteriza. Los californianos deberían preocuparse por que esta cultura de impunidad y la fascinación generalizada por la crueldad den lugar a una nueva oleada de redadas contra los inmigrantes.

Los Ángeles y los condados circundantes del sur de California han sufrido una implacable oleada de redadas de la Patrulla Fronteriza. Los agentes han actuado indiscriminadamente contra trabajadores en lavaderos de coches, aparcamientos de tiendas de bricolaje y paradas de autobús, donde no se requieren órdenes de detención.

Los miembros de la comunidad están documentando en las redes sociales incidentes diarios de violaciones generalizadas de la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones injustificados. Sin embargo, los agentes de la Patrulla Fronteriza que lideran las acciones de aplicación de la ley más atroces a menudo son identificados erróneamente como funcionarios del ICE.

ICE y la Patrulla Fronteriza, diferentes pero similares

Tanto las redadas de ICE como las de la Patrulla Fronteriza han sido despiadadas. Aunque no siempre es así, los funcionarios de ICE se basan en investigaciones para seleccionar a las personas que van a arrestar. Cuentan con órdenes judiciales que guían sus operaciones.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza, por su parte, aprovechan interpretaciones dudosas de los “hechos articulables” para realizar perfiles raciales de las personas, lo que a veces significa actuar contra muchas personas a la vez.

El Tribunal Supremo ahora está de acuerdo con esta lógica errónea, por lo que si encajas en un perfil racial, considérate un objetivo.

Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, ha trabajado para que la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza, rinda cuentas. Le preocupa el posible cambio de liderazgo.

“La brecha entre lo que hace la Patrulla Fronteriza y lo que es una aplicación de la ley humana, segura y eficaz es tan grande que resulta inconcebible que se pida a la agencia más abusiva e irresponsable que dé un paso al frente y lidere otra”, afirmó.

La violencia de la Patrulla Fronteriza forma parte del historial internacional. En un caso histórico resuelto en abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Estados Unidos por la tortura y el asesinato extrajudicial en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un residente de larga data de San Diego que emigró de México.

Hernández Rojas era un trabajador de la construcción y padre de cinco hijos que los agentes de inmigración estaban trasladando a la frontera. La comisión determinó que más de una docena de agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE agredieron a Hernández Rojas, le aplicaron descargas eléctricas con una pistola Taser en múltiples ocasiones y le propinaron puñetazos y patadas mientras estaba inmovilizado, a la vista de decenas de personas que cruzaban la frontera. Llegó al hospital con muerte cerebral.

Más tarde, la Patrulla Fronteriza utilizó una “unidad secreta” para alterar, ocultar y destruir las pruebas del encuentro.

En junio, el Congreso confirmó a Rodney Scott como nuevo comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza. Scott ocupó un cargo de supervisión sénior en el Sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza en 2010.

En la audiencia de confirmación, Scott se implicó a sí mismo en el intento de encubrimiento de la muerte de Hernández Rojas al admitir que firmó una citación administrativa para obtener los registros médicos de Hernández Rojas. Es ilegal entrometerse en una investigación en curso, pero Scott dijo que quería reunir pruebas sobre Hernández Rojas y que se trataba de un “procedimiento estándar”.

Hernández Rojas esperaba un futuro mejor para sus hijos, dijo su viuda, María Puga. Ella cree que los oficiales de la Patrulla Fronteriza que dirigen a los agentes del ICE llevarán a arrestos más agresivos.

“Mi familia está devastada por lo que le hicieron a Anastasio, y estoy preocupada por nuestras familias y nuestros seres queridos”, dijo. “Y al igual que lo que le sucedió a mi esposo, cuando la Patrulla Fronteriza recurre a la violencia, nunca se presentan cargos contra ellos; solo hay impunidad”.

Puga tiene razón en su valoración. A pesar de los cientos de casos documentados de prácticas abusivas graves, ningún agente de la Patrulla Fronteriza ha sido acusado de delito penal mientras estaba de servicio.

Trump clasificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como una “agencia de seguridad” durante su primer mandato, lo que permitió a los agentes de la Patrulla Fronteriza disfrutar de una mayor protección frente a la divulgación pública en caso de que se vieran involucrados en actos ilícitos o conductas indebidas.

Cientos de muertes, ningún enjuiciamiento

Un grupo de organizaciones sin ánimo de lucro llamado Southern Border Communities Coalition ha recopilado 351 incidentes desde 2010 en los que la Patrulla Fronteriza y otros componentes de Aduanas y Protección Fronteriza se vieron involucrados en enfrentamientos violentos y mortales, sin rendir cuentas por ello.

Entre ellos se incluyen el caso en el que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon mortalmente varias veces por la espalda a un niño —que se encontraba en México—; el caso en el que un agente disparó mortalmente a una ciudadana estadounidense, una madre, en Chula Vista; y el caso en el que agentes embistieron intencionadamente con su embarcación patrullera a un bote, provocando la muerte por ahogamiento de una mujer migrante frente a la costa de Encinitas, en el condado de San Diego.

Más recientemente, el 14 de agosto, agentes de la Patrulla Fronteriza persiguieron a Roberto Carlos Montoya Valdés, de 52 años, de Guatemala, desde el estacionamiento de Home Depot en Monrovia. Fue atropellado por un vehículo y murió.

El enfoque militarista de la Patrulla Fronteriza en materia de aplicación de la ley ha sido endémico en las comunidades fronterizas. Los agentes se deleitan con la infraestructura de militarización, desde los muros fronterizos de 30 pies de altura hasta el alambre de púas afilado como una navaja, que en su día se caracterizó como “una nueva forma de pensar sobre la seguridad fronteriza en San Diego”.

La militarización de las comunidades del interior —o la “fronterización” del país, como la denomina Guerrero— es lo que Gregory Bovino, jefe del Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, ha estado llevando a cabo en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades.

Bovino es el rostro visible de las violentas redadas de Trump y es una de las personas encargadas de reformar las oficinas distritales del ICE, entre las que se incluyen las de San Diego y Los Ángeles. No respondió a las solicitudes de comentarios sobre las estrategias de aplicación de la ley de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Poco profesional e indisciplinado

Un excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza fue más franco. Gil Kerlikowske, que ocupó el cargo entre 2014 y 2017, expresó sus dudas sobre la capacidad de la Patrulla Fronteriza para operar en entornos urbanos, especialmente ahora que cada vez más personas protestan por su presencia.

Sugirió que los agentes de la Patrulla Fronteriza bajo el mando de Bovino son indisciplinados y poco profesionales, y que Bovino fomenta el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza bajo su mando salen de forma desordenada y desorganizada”, declaró Kerlikowske a un periodista de WBEZ en Chicago, refiriéndose al liderazgo de Bovino. “En un momento dado, la orden que recibieron los agentes fue: “Dispárenles”, lo que significaba que podían dispararles bolas de pimienta. También vi a agentes que levantaban a personas, las lanzaban contra el cemento y se marchaban”.

Un nuevo estudio reveló que el Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, bajo el mando de Bovino, tuvo una proporción más alta de incidentes de uso de la fuerza en relación con agresiones a agentes que cualquier otro sector de la Patrulla Fronteriza, entre los años fiscales 2022 y 2025, según el Proyecto de Supervisión Gubernamental y el Taller de Periodismo de Investigación de la American University.

Con más de 170 000 millones de dólares destinados a proyectos de inmigración y fronteras en la Gran y Hermosa Ley de Trump firmada en julio, incluidos 45 000 millones para detenciones y casi 30 000 millones para aumentar las actividades del ICE, podemos esperar una expansión de los abusos atroces, así como una falta de rendición de cuentas, opacidad y cero supervisión.