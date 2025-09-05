Nuevas medidas contra quienes viven en coches y caravanas en las calles de CA

Marisa Kendall

CalMatters

Durante meses, ciudades de todo el estado han intensificado la represión de las personas que duermen en tiendas de campaña en la calle. Ahora, algunas se centran en un nuevo objetivo: Las personas que viven en vehículos.

Un lunes por la tarde, Wayne Gardiner, de 58 años, vio cómo su casa de 20 años rodaba hasta la parte trasera de una grúa de plataforma en San José. Entonces se dio cuenta de que había olvidado algo dentro.

Abrió compartimentos en la parte inferior de la autocaravana tan rápido como pudo, buscando las herramientas de lavado a presión que utiliza en los trabajos de limpieza para ganar un dinero extra. Cuando la autocaravana subió al camión, a punto de dirigirse a un desguace, Gardiner encontró la mochila negra llena de herramientas y la sacó.

Luego se apartó con su rottweiler, Buddy, y algunas de sus pertenencias en bolsas de basura verdes a sus pies, y observó cómo se alejaba el camión. Contuvo sus emociones.

“Si me dejo arrastrar por esto, estaré destrozado”, dijo Gardiner. “Tengo que dejarlo ir”.

San José está remolcando vehículos de distintas zonas de la ciudad en un nuevo esfuerzo por librar las calles de vehículos habitados. El mes pasado, empezó a desalojar su mayor campamento de personas sin hogar: una ciudad improvisada en Columbus Park, donde Gardiner y cientos de personas más habían estado durmiendo en coches, caravanas y tiendas de campaña.

San Francisco aprobó este verano una nueva normativa que prohíbe a los vehículos de gran tamaño aparcar en cualquier calle de la ciudad durante más de dos horas, lo que en la práctica convierte en ilegal vivir en una autocaravana en la calle.

Incluso ciudades más pequeñas, como Carlsbad, a las afueras de San Diego, y San Mateo, en el Área de la Bahía, han adoptado nuevas políticas dirigidas a las personas que viven en coches y autocaravanas.

La cuestión también ha atraído la atención de los legisladores estatales. El proyecto de ley 630 de la Asamblea, que superó otro obstáculo legislativo el viernes, facilitaría a determinadas ciudades la eliminación de los vehículos recreativos aparcados en sus calles.

“Tenemos historias de personas que tienen caravanas inoperativas aparcadas en sus barrios, debajo de autopistas, que saben que son el punto cero para las drogas, para las redes de prostitución, para otras actividades delictivas que están ocurriendo allí”, dijo el autor del proyecto de ley, el asambleísta Mark González, demócrata de Los Ángeles. “Así que lo que intentamos es abordar este problema de frente”.

El impulso se produce cuando las calles de ciudades de todo el estado están repletas de caravanas y coches habitados, lo que frustra a los votantes y crea problemas de basura, aguas residuales y visibilidad del tráfico. El número de vehículos habitados en las calles de San Francisco ha aumentado en el último año, pasando de 474 en julio de 2024 a 612 en junio de 2025, a pesar de que el número de tiendas de campaña se redujo de 319 a 165, según el recuento de la ciudad.

La gestión de los sin techo en vehículos puede resultar más difícil para las ciudades que la de los campamentos de tiendas de campaña. La gente suele ser reacia a renunciar a la seguridad de su autocaravana o coche a cambio de una cama en un refugio temporal o un alojamiento de corta duración. Además, muchas ciudades no tienen ningún lugar donde guardar las caravanas ni donde aparcarlas legalmente.

Los defensores de los derechos de los californianos sin techo afirman que imponer castigos para resolver el problema empeorará la crisis de los sin techo. Eleana Binder, directora de políticas públicas de GLIDE, una organización que atiende a personas sin hogar y en situación de pobreza en San Francisco, explica que cuando las ciudades remolcan coches y caravanas habitados, sus propietarios no pueden recuperarlos porque no pueden pagar las tasas de remolque y almacenamiento. Al final no tienen adónde ir.

“Aumenta el sinhogarismo callejero, porque la gente está justo al límite”, dijo. “Para mucha gente, un vehículo es su única baza, su último paso antes de quedarse sin hogar en la calle”.

Multas y remolques

Las ordenanzas que regulan los campamentos de personas sin hogar suelen estar dirigidas a quienes duermen en tiendas de campaña, no en vehículos. Por ello, la policía ha recurrido a las ordenanzas de estacionamiento para intentar desalojar los campamentos de vehículos multándolos y remolcándolos o amenazando con hacerlo. Pero ese planteamiento no tiene en cuenta que los coches y autocaravanas son los hogares de la gente.

En algunos lugares, las nuevas políticas dirigidas específicamente a las personas que viven en coches y autocaravanas intentan resolver ese problema proporcionando servicios además de multas y remolques.

Gardiner, que vio cómo la ciudad de San José remolcaba su casa, tuvo más suerte que muchos. La ciudad le pagó 2.000 dólares por su caravana, como parte de un programa piloto destinado a convencer a la gente de que renuncie a sus vehículos y se traslade al interior. También recibió una habitación de hotel gratis, donde el ayuntamiento le dijo que podía quedarse hasta un año.

Gardiner era uno de los varios cientos de personas que vivían en el mayor campamento de San José: un extenso conjunto de caravanas, coches y tiendas de campaña esparcidos por un campo de tierra lleno de baches en Columbus Park y que se extendía por las calles circundantes. Los equipos municipales empezaron a desalojar el campamento en agosto y, según la ciudad, han remolcado 78 vehículos y trasladado a 128 personas al interior.

La ciudad calcula que 370 personas vivían en Columbus Park cuando se puso en marcha la operación, pero sus defensores afirman que eran más. Y no a todos se les ha ofrecido el programa de recompra de 2.000 dólares, una estancia en un motel u otro tipo de ayuda.

Valerie Vallejos, que vive en su furgoneta en Columbus Park mientras estudia cosmetología en el San Jose City College, dijo que estaba visitando a sus hijos en Stockton cuando los trabajadores de divulgación llegaron al parque ofreciendo servicios a la gente. Ahora está tratando de entrar en la lista, con la esperanza de conseguir una vivienda o al menos un aplazamiento de las amenazas de remolque. De momento, no ha tenido suerte.

“Voy a seguir saliendo hasta que consiga algo”, dijo. “Es mi única opción. ¿Qué otra cosa puedo hacer?”

San José también está tomando medidas drásticas en otros lugares. A principios de año, las autoridades pusieron en marcha un programa piloto que prohíbe los vehículos de gran tamaño y habitados en determinadas zonas de la ciudad. En primer lugar, el ayuntamiento coloca carteles y folletos para advertir a los ciudadanos de que deben retirar sus vehículos y, si no lo hacen, los remolca. Desde enero, la ciudad ha remolcado 19 caravanas y remolques y otros 45 vehículos, según su tablero de mandos en línea. Pero muchos vehículos vuelven después de la campaña de control. Hasta la fecha, la ciudad ha hecho cumplir la ley en 38 “zonas de remolque”, donde había un total de 1.175 coches y caravanas. Noventa días después, 671 vehículos habían regresado a esos lugares.

“Es un comienzo”, afirmó el alcalde de San José, Matt Mahan, quien reconoció que el remolque no hará desaparecer por arte de magia a los sin techo de la calle. Pero afirmó que incluso obligar a las caravanas a trasladarse temporalmente puede ayudar a mitigar los problemas que la ciudad ha observado en los campamentos de larga duración, como los laboratorios de metanfetamina, los incendios y la acumulación de vehículos destartalados y abandonados.

“Se trata de proporcionar alivio a los vecinos y pequeños negocios que han tenido campamentos permanentes de autocaravanas durante años y años”, dijo Mahan.

Desde principios de año, San José ha impuesto tres “zonas de remolque” en las manzanas alrededor de Barnard Avenue, donde Esmeralda Herrera, de 51 años, vive en una caravana aparcada con su perro anciano, Kiba. Perdió su trabajo de conserje para el distrito escolar del condado de Santa Clara durante la pandemia de COVID-19, y luego un aumento del alquiler la echó de su apartamento.

Herrera está en una lista de espera para conseguir una vivienda asequible, pero no ha visto ningún progreso, dice. Mientras tanto, Herrera dice que va de un lado a otro de la ciudad, mudándose a un nuevo bloque cada vez que la policía amenaza con llevarse su caravana. Tiene miedo de ir a entrevistas de trabajo porque teme que, cuando vuelva, la caravana y su querido perro ya no estén.

“No sé lo que haría”, dijo. “No quiero estar en la calle”.

La vía pública no es una vivienda permanente

San Francisco empezará a aplicar sus nuevas normas de aparcamiento de caravanas este otoño. Al igual que San José, tiene previsto pagar a la gente para que renuncie a sus caravanas. Además, las personas pueden obtener una prórroga temporal del remolque si aceptan trabajar con un gestor de casos en un plan de vivienda. Pero sólo podrán acogerse a esta medida quienes estén en el punto de mira de la ciudad desde mayo de 2025.

“Me preocupa mucho que la gente acabe pasando por alto el programa de permisos, o que pierda su permiso y se lo lleve la grúa”, dijo Binder. “Y para mucha gente, que se lo lleve la grúa significa acabar en la calle. Ese es mi mayor temor: que la gente sufra y acabe en la calle gente que antes no estaba y que no tiene por qué estarlo”.

En marzo, Carlsbad amplió su prohibición de acampar para incluir dormir en vehículos en la propiedad pública – una infracción que conlleva una pena de $ 100 para un primer delito, una pena de $ 200 para un tercer delito, y una pena de $ 500 para los delitos posteriores. Desde entonces, la ciudad ha expedido 34 multas por acampar en vehículos y 77 por estacionar en vehículos de gran tamaño, y ha remolcado 12 vehículos, según Mandy Mills, directora de vivienda y servicios para personas sin hogar de la ciudad.

La ciudad recibió una subvención estatal de 3 millones de dólares para ayudar a las personas que viven en vehículos a trasladarse al interior, tanto pagando subsidios temporales de vivienda como financiando los salarios de dos trabajadores de divulgación para poner en contacto a las personas con una vivienda.

En San Mateo, dormir en un vehículo en la vía pública es ilegal desde los años noventa. Pero no se hacía cumplir. En junio, el Ayuntamiento votó a favor de multar a quienes rechazaran dos ofertas de alojamiento.

“La vía pública no es una vivienda permanente”, dijo el administrador municipal Alex Khojikian.

El proyecto de ley de González tenía por objeto ayudar a ciudades como San Mateo a limpiar sus calles. El proyecto de ley aprobado por el Comité de Asignaciones del Senado el viernes con una enmienda de última hora que limita su alcance a los condados de Alameda y Los Ángeles.

El proyecto de ley daría a las ciudades de esos condados más libertad para deshacerse de los vehículos recreativos abandonados o inservibles. Según la legislación vigente, los ayuntamientos pueden tirar a la basura las caravanas abandonadas valoradas en 500 dólares o menos, pero las de más valor se subastan. Según González, otra persona puede comprar ese vehículo y devolverlo a la calle.

El proyecto de ley de González elevaría ese umbral a 4.000 dólares, lo que permitiría a las ciudades desguazar más fácilmente las caravanas y retirarlas de la calle para siempre.

Aunque González dice que su legislación no se centraría en los vehículos recreativos en los que actualmente viven personas, el proyecto de ley no define lo que hace que un vehículo sea “abandonado”. Sus detractores, entre los que se encuentra la Asociación de Defensores Públicos de California, temen que esto permita a las ciudades remolcar vehículos con demasiada amplitud, y quite el tan necesario refugio a la población de personas sin hogar de California.

Otro proyecto de ley, el 692 del Senado, habría reducido el umbral que deben cumplir las ciudades para poder remolcar vehículos “abandonados o inoperativos”. El proyecto de ley, del senador demócrata de Oakland Jesse Arreguín, está muerto por este año, pero puede avanzar de nuevo el próximo año, como Arreguín dice que va a seguir trabajando con las partes interesadas en las enmiendas.

Mientras tanto, en San José, Herrera seguirá recorriendo las calles de la ciudad con su perro.

“No sé cuál es mi siguiente paso si me dicen que me mude, porque he estado en todas partes”, dijo, “y no consigo nada con los programas para personas sin hogar”.