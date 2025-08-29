Los aranceles están congelando la economía estadounidense, advierte un economista de Stanford

Sunita Sohrabji

American Community Media

Los consumidores estadounidenses están sintiendo el peso del plan de aranceles globales del presidente Donald Trump, tanto en la caja como en el mercado laboral.

“Los aranceles son un impuesto sobre los bienes de consumo, y en particular para bienes como la ropa, la electrónica, el café, los muebles y los juguetes”, afirmó el Dr. Neale Mahoney, Director del Instituto de Investigación de Política Económica de Stanford. “A medida que nos acercamos a la temporada de compras navideñas, esperamos ver aumentos de precios bastante importantes”, afirmó el profesor de economía de Stanford en una rueda de prensa celebrada el 15 de agosto en American Community Media.

El arrollador plan de Trump -que aún está negociando con varios países tras anunciar la iniciativa el 2 de abril- impone un arancel medio del 15,8% de forma generalizada. Algunos países, como China, Brasil, Canadá e India, se enfrentan a aranceles mucho más elevados. En la actualidad, India y Brasil han sido abofeteados con gravámenes del 50%, en gran medida punitivos, mientras que China se enfrenta a un arancel del 145% sobre los bienes -excepto determinados productos electrónicos de gama alta-, a menos que pueda negociar con éxito con Trump antes de noviembre. El presidente también ha aumentado los aranceles sobre Canadá, un aliado, del 25% al 35%.

Subidas de precios

Mahoney señaló que Estados Unidos importa alrededor del 10% de sus bienes de consumo. Predijo que, en general, los consumidores verían subir los precios un 1,5%. “Los efectos son significativos, pero no catastróficos. Pero los precios en general van en la dirección equivocada”.

El economista señaló que Trump había heredado una economía que era “la envidia del mundo”. Pero la incertidumbre de no saber cuál será el próximo pico arancelario ha dilapidado esa ventaja, añadió.

“En 2024, la economía crecía al 2,5%. Este año, crece al 1,2%, la mitad. El año pasado, el gasto de los consumidores impulsaba la economía, que crecía al 3%. Este año, el gasto de los consumidores está estancado, ya que los consumidores están sentados al margen. La inflación disminuyó el año pasado. Ahora está repuntando. No hemos visto un gran aumento del desempleo, pero podríamos ir en esa dirección”, dijo Mahoney.

Enfriamiento del mercado laboral

Los empresarios se muestran reticentes y no sustituyen a los empleados que se marchan. Las empresas están frenando las nuevas contrataciones. “Hemos visto bolsas de despidos, pero no despidos generalizados. Espero que los evitemos. Pero la secuencia que hemos visto en el pasado es que primero las empresas frenan la contratación, y luego hay despidos”, dijo Mahoney.

“La fuerza de la economía en este momento -en la medida en que la hay- es el mercado de valores, en particular, las personas que invierten en estos “siete magníficos” valores centrados en la IA. Para muchos otros estadounidenses, creo que ya estamos viendo señales de advertencia. Los precios están subiendo. Es más difícil encontrar trabajo”.

“El proyecto de ley aprobado este verano prevé recortes masivos en Medicaid y en los cupones de alimentos. Los intercambios de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible de los que dependen muchos propietarios de pequeñas empresas y otros trabajadores y personas de clase media para obtener cobertura se enfrentan a enormes aumentos de las primas, lo que va a reducir aún más los presupuestos. Así que este es un momento muy difícil, con precios más altos, peores perspectivas del mercado laboral y una red de seguridad social que está siendo francamente destrozada por los republicanos en el Congreso y la administración Trump”, dijo Mahoney.

Retroceso de los aranceles

“La buena noticia es que gran parte de esto es autoinfligido. Si pasamos página con los aranceles bloqueándolos o haciéndolos retroceder, creo que la economía empezaría a recuperarse lentamente. Creo que la mala noticia es que no ha habido señales de que Trump cambie de tono.”

“En lugar de eso, la estrategia parece ser simplemente distraer la atención de la economía con las maniobras que estamos viendo en Washington, D.C., y enterrar algunos de los datos menos halagüeños”, dijo Mahoney. “Este entorno en el que nos encontramos, en el que los aranceles están una y otra vez… Entiendo que la administración lo enmarque en el arte de la negociación, pero en realidad está congelando la economía de forma preocupante”.