13 condados de California obtienen ‘F’ en nuevo informe de aire limpio

Green living EarthTalk Q&A: Los recortes de Trump a los parques nacionales Roddy Scheer & Doug Moss EarthTalk Los parques nacionales de Estados Unidos reciben millones de visitantes al año, unos 331,9 millones en 2024. Y los parques ofrecen mucho más...

Featured EarthTalk Q&A: Trump’s Budget Cuts to National Parks Roddy Scheer & Doug Moss EarthTalk America’s national parks welcome millions of visitors per year, some 331.9 million in 2024. And parks offer more than just scenery. The 63...

Featured 13 CA counties get ‘F’ grade in new clean air report Suzanne Potter California News Service California has some of the dirtiest air in the nation, according to the American Lung Association’s new State of the Air report. Researchers looked...