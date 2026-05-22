EarthTalk Q&A: Campos de golf tóxicos

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Los campos de golf ocupan alrededor de 2,3 millones de acres de terreno en los Estados Unidos, según la Asociación Americana de Superintendentes de Campos de Golf. A pesar de la afinidad de muchos estadounidenses por el golf, algunos están cada vez más preocupados por vivir cerca de campos de golf. A muchos les preocupa que vivir en uno o cerca de uno pueda crear problemas de salud, y otros están preocupados por el impacto medioambiental de los campos de golf.

Sus preocupaciones son legítimas: el césped de un campo de golf no es natural. Mantener una gran superficie de césped uniforme y de un verde intenso requiere una cantidad significativa de pesticidas, herbicidas y otros productos químicos, muchos de los cuales se liberan al aire y se filtran en los suministros de agua locales. Esta exposición constante puede, de hecho, provocar problemas de salud. Los expertos médicos creen que existe una relación con la enfermedad de Parkinson, los cambios en el funcionamiento endocrino e incluso ciertos tipos de cáncer. La Dra. Brittany Krzyzanowski, profesora adjunta del Instituto Neurológico Barrow, realizó estudios sobre la relación entre los campos de golf y la enfermedad de Parkinson; los resultados sugirieron que «los pesticidas aplicados en los campos de golf pueden influir en la incidencia de la enfermedad de Parkinson entre los residentes cercanos», afirma Krzyzanowski.

Más allá de la salud humana, los campos de golf plantean otras amenazas. Para obtener una parcela de tierra lo suficientemente grande como para construir un campo de golf, a menudo es necesario despejar el terreno y, por consiguiente, eliminar el ecosistema existente. Debido a esto, los campos de golf provocan la deforestación local y la destrucción de hábitats naturales. El mantenimiento de los campos de golf también tiene un alto coste medioambiental. Además de productos químicos, también consumen grandes cantidades de agua, unos 312 000 galones al día, según Audubon International.

Algunos campos de golf están tomando medidas para reducir su impacto ecológico. El Programa Cooperativo de Santuarios para Campos de Golf de Audubon fomenta prácticas responsables y sostenibles en los campos de golf de todo Estados Unidos, proporcionando orientación sobre cómo proteger la vida silvestre alrededor del campo de golf. Una organización llamada Monarchs in the Rough se centra en plantar algodoncillo en los campos de golf con el fin de restaurar las poblaciones de mariposas monarca, que son abundantes en la naturaleza. Además, algunos campos de golf han instalado pajareras que atraen a aves insectívoras en lugar de utilizar pesticidas.

Si está interesado en ayudar a garantizar decisiones saludables y prácticas medioambientales responsables en los campos de golf, puede apoyar a organizaciones como el Programa Cooperativo de Santuarios para Campos de Golf de Audubon y Monarchs in the Rough, que trabajan para mejorar los hábitats naturales y reducir el uso de productos químicos peligrosos, contribuyendo a reducir tanto el impacto en la salud humana como en el medio ambiente.

CONTACTOS: Vivir cerca de un campo de golf podría aumentar el riesgo de padecer enfermedades, https://www.vice.com/en/article/living-near-golf-course-parkinsons-disease-risk/; El impacto medioambiental de un campo de golf es altísimo, https://www.greenmatters.com/p/golf-courses-environmental-impact.

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