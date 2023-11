Laphonza Butler dice que no competirá en las elecciones de 2024 para el Senado de Estados Unidos: Esto es lo que necesitas saber

Community Prop 47-funded programs to reduce recidivism find success New data show that a Los Angeles County program to help people reintegrate into society after incarceration is significantly reducing crime – a program funded by Proposition 47. A new...

Community Con éxito programas financiados por Proposición 47 para reducir la reincidencia Nuevos datos muestran que un programa del condado de Los Angeles para ayudar a las personas a reintegrarse a la sociedad después del encarcelamiento está reduciendo significativamente la delincuencia....

Community Laphonza Butler skips the U.S. Senate race: What you need to know Yue Stella Yu CalMatters U.S. Sen. Laphonza Butler made herself a lame duck a little more than two weeks into the job and solidified the contours of the U.S....