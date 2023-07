Algunas de las ciudades ‘más baratas’ para vivir en California han experimentado los mayores aumentos en el precio de alquiler

Community CA trabaja para erradicar el aumento de precios en los comestibles Los fiscales generales de más de 30 estados – incluido California – acaban de anunciar un esfuerzo bipartidista para reducir los costos y crear más opciones en el supermercado....

Community CA Works to Root Out Price Gouging on Groceries Attorneys general from more than 30 states – including California – just announced a bipartisan effort to bring down costs and create more choices at the supermarket. State law...

Community Some of California’s “cheapest” cities have seen the biggest rent hikes Ben Christopher CalMatters Inland cities including Bakersfield, Fresno, Visalia and Riverside — once cheaper options than pricey places such as the Bay Area — are no longer refuges from...