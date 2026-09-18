Ante la incertidumbre sobre las normas para el voto por correo, te explicamos cómo los californianos pueden prepararse para votar en noviembre

Maya C. Miller

CalMatters

Las papeletas de votación se enviarán en menos de un mes, y California sigue inmersa en una batalla legal con la administración Trump por la iniciativa del presidente de limitar el voto universal por correo.

Este tira y afloja ha llevado a algunos votantes californianos a preguntarse si podrán votar por correo en las próximas elecciones. Y, de ser así, ¿deberían hacerlo?

En resumen, sí, el voto por correo seguirá siendo una opción este año. Y sí, sigue siendo seguro y generalmente fiable, aunque los funcionarios electorales de los condados instan a los votantes a enviar sus papeletas lo antes posible antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Por si no lo sabías, la Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de emitir un fallo que determinará, al menos por ahora, si el presidente Donald Trump puede obligar al Servicio Postal a restringir el voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato. Trump quiere crear una base de datos federal de votantes registrados que el Servicio Postal utilizaría para verificar que las papeletas de voto por correo solo se entreguen a los votantes elegibles, es decir, a los ciudadanos estadounidenses. Su plan implicaría que el Servicio Postal se negara a entregar las papeletas en los estados que retuvieran dicha información.

La vertiginosa saga legal, que se ha prolongado durante meses, ha desconcertado a los votantes e incluso a algunos funcionarios electorales , lo que, según algunos defensores del derecho al voto, probablemente sea el objetivo.

Sin embargo, los funcionarios electorales de California afirman que el estado está bien preparado para administrar las elecciones, independientemente del fallo de la Corte Suprema. Si bien los registradores de los condados están atentos a las decisiones judiciales, también se están preparando para enviar las boletas por correo como de costumbre antes de la fecha límite del 5 de octubre. Las autoridades locales y estatales instan a los votantes a planificar su voto anticipado y a utilizar las diversas opciones de votación que ofrece el estado, como los buzones de votación y los centros de votación presenciales, si les preocupa el servicio postal.

“Como hacemos en todas nuestras elecciones, tenemos planes de contingencia o planes de emergencia establecidos”, dijo Tricia Webber, secretaria y registradora de votantes del condado de Santa Cruz y presidenta de la Asociación de Funcionarios Electorales de Condados de California.

Algunos condados, como Santa Cruz y Los Ángeles, están explorando opciones para instalar centros de votación temporales donde los electores puedan solicitar y entregar sus boletas. En el condado de Santa Cruz, Webber indicó que su equipo está elaborando estrategias para desplegar su unidad móvil de votación por todo el condado y así ofrecer una opción más a los votantes.

“Hasta que haya una respuesta”, dijo Webber, refiriéndose al fallo judicial pendiente, “los condados de California seguirán funcionando como de costumbre”.

¿Qué quiere Trump que haga el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)?

En marzo, Trump emitió una orden ejecutiva que buscaba otorgar al gobierno federal el control sobre quién recibe las boletas electorales por correo. Casi de inmediato, más de 20 fiscales generales demócratas, incluido Rob Bonta de California, demandaron a la administración Trump argumentando que la Constitución solo permite que el Congreso y los gobiernos estatales administren las elecciones.

Los tribunales federales de distrito y de apelación dieron la razón a los estados demócratas y confirmaron una orden judicial provisional que impide al servicio postal implementar cualquier parte de su plan mientras continúa el litigio.

Las cuestiones centrales del caso siguen sin resolverse. El mes pasado, la Corte Suprema permitió que la administración Trump continuara planificando cómo implementaría la orden presidencial. Los estados demócratas volvieron a demandar de inmediato para impugnar los planes del servicio postal.

La propuesta del servicio postal, cuya versión final se publicó en agosto, crearía un sistema para rastrear la papeleta de cada votante mediante un código de barras único y cotejarla con una base de datos de votantes registrados que cumplen los requisitos.

Si bien algunos estados temen tener que reimprimir los sobres si se mantiene la norma del servicio postal, la gran mayoría de los condados de California ya utilizan sobres de votación que cumplen con la normativa, dijo Webber.

El gobierno federal no dispone de una lista exhaustiva de todos los votantes registrados que cumplen los requisitos y tendría que depender de que los estados enviaran la información de los votantes a un “portal federal de correo para las papeletas electorales” que aún no existe.

Parece improbable que el portal del servicio postal esté operativo a tiempo para las elecciones de mitad de mandato de 2026. Un empleado del servicio postal afirmó que el proceso de desarrollo e implementación del portal fue apresurado, arriesgado y desorganizado debido al plazo imposible, según la oficina del senador demócrata Richard Blumenthal, que recibió la denuncia.

“En un intento por cumplir plazos imposibles, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ha eliminado las pruebas estándar y necesarias, creando así un riesgo sustancial de una ‘falla catastrófica’ del sistema que podría ‘descarrilar las elecciones de mitad de mandato’”, escribió Blumenthal, de Connecticut, en una carta de finales de agosto dirigida al director general de correos, David Steiner.

En junio, el director general del servicio postal declaró ante un comité del Congreso que el servicio postal retendría las papeletas de votación en los estados que se negaran a compartir información básica del votante, como el nombre, la dirección y el código de barras único de la papeleta.

La secretaria de Estado, Shirley Weber, principal administradora de elecciones de California, no ha dicho si California cumpliría con el requisito propuesto de información al votante.

“Los funcionarios electorales de California seguirán haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar que cada votante californiano elegible tenga derecho a emitir su voto por correo y que ese voto sea contabilizado.”

El año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Weber y a otros cinco secretarios de estado demócratas por negarse a entregar sus archivos de votantes sin censurar, que contienen información personal mucho más sensible de la que exige la normativa del servicio postal. Un juez federal del sur de California desestimó el caso en enero.

La incertidumbre podría impulsar una mayor participación en el voto anticipado.

Irónicamente, la preocupación por la fiabilidad del servicio postal podría facilitar lo que los funcionarios electorales y los defensores del voto llevan años intentando conseguir: lograr que la gente vote con antelación.

A diferencia de lo que ocurrió antes de las primarias de junio, cuando los demócratas, nerviosos, instaban a sus conciudadanos a esperar hasta el último minuto para elegir un candidato a gobernador, ahora las redes sociales están repletas de publicaciones que animan a la gente a votar con antelación y a utilizar los buzones de votación en lugar de depender del correo postal.

“Todo esto podría resultar contraproducente”, dijo Kim Alexander, presidenta de la Fundación de Votantes de California. “Lo que se ve ahora en las redes sociales, en respuesta a este drama judicial y a esta confusión, es a mucha gente animando a sus amigos a votar anticipadamente, y eso es precisamente lo que nosotros hemos estado diciendo”.

Votar con anticipación ayuda a los funcionarios electorales del condado a tabular los resultados más rápidamente la noche de las elecciones, lo que permite a medios como Associated Press declarar a los ganadores con mayor rapidez. Además, dado que las papeletas en sobres son las que más tardan en procesarse, entregarlas varios días antes de la fecha límite es la mejor manera de ayudar a los funcionarios electorales a contarlas más rápido, ya que pueden sacar las papeletas de los sobres y prepararlas para el recuento antes del día de las elecciones.

“Afortunadamente, ofrecemos a los votantes muchas opciones, y eso sin duda beneficiará a California”, dijo Alexander. “Otros estados no cuentan con un proceso tan sólido que genere tantas alternativas y vías para que los votantes ejerzan su derecho al voto”.