Universidad de California rompe relaciones con la Patrulla Fronteriza tras protestas estudiantiles

Tfrontado

CalMatters

Una universidad pública de California rompió sus vínculos con un programa federal que financiaba a la policía del campus para que ayudara a la Patrulla Fronteriza, pocas semanas después de que CalMatters revelara la colaboración que había durado una década.

La Operación Stonegarden, una subvención administrada por el Departamento de Seguridad Nacional, destina un promedio de 11 millones de dólares anuales a las agencias policiales de California para que colaboren con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y su subagencia, la Patrulla Fronteriza, en misiones de seguridad fronteriza. Decenas de cuerpos policiales en todo el estado reciben esta subvención, incluida la policía del campus de la UC San Diego, beneficiaria desde aproximadamente 2012.

El 10 de febrero, un artículo de CalMatters explicó cómo la policía de la UC San Diego utilizó la subvención para patrullar tramos de la costa cercanos al campus, lo que rápidamente provocó indignación entre los estudiantes, quienes consideraron que ponía en riesgo a los estudiantes indocumentados e internacionales. Para el 26 de febrero, después de que los estudiantes enviaran correos electrónicos con quejas y amenazaran con realizar una manifestación pública, el estudiante Aryan Dixit afirmó que el jefe de la policía del campus, Lamine Secka, accedió a abandonar el programa de subvenciones en una reunión privada.

Melinda Battenberg, portavoz de la UC San Diego, declinó confirmar si la policía del campus abandonó el programa de subvenciones. Sin embargo, correos electrónicos internos enviados en marzo por el vicerrector de la universidad, Niraj Dangoria, a Patrick Velasquez, un empleado jubilado de la universidad y líder en la defensa de la educación chicana, que fueron revisados por CalMatters, confirmaron además que la universidad tenía la intención de dejar de usar la subvención y no planea volver a solicitarla en el futuro. En mayo, el teniente Michael Gonzales de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, que administra las operaciones financiadas por Stonegarden en el área de San Diego, declaró a CalMatters que la universidad no participará en futuras operaciones de subvenciones.

La preocupación se extendió rápidamente

Daniel Negrete, estudiante de cuarto año de economía empresarial en la UC San Diego, dijo que le parecía “una locura” que su campus mantuviera una relación de trabajo con la Patrulla Fronteriza.

Una vez que se dio a conocer la noticia, hubo mucha preocupación en el campus, agregó. Los estudiantes que participaron en una protesta contra el ICE el 18 de febrero criticaron la relación de la universidad con el Departamento de Seguridad Nacional, según el periódico estudiantil de la UC San Diego, The Guardian.

“Me sorprendió que la universidad permitiera que esto sucediera”, dijo Negrete. “Es imposible que al menos alguien de la alta administración no estuviera al tanto de esto”.

Según un documento de subvención de 2025 , la Operación Stonegarden mejora la colaboración entre las fuerzas del orden federales y locales para asegurar las fronteras. El programa también promueve el intercambio de información, incluso mediante reuniones periódicas e informes obligatorios.

Desde su creación en 2006, la subvención ha suscitado preocupación por la privacidad y el cumplimiento de la ley de santuario de California. La Electronic Frontier Foundation, un grupo defensor de la privacidad, solicitó al presidente Donald Trump que pusiera fin al programa Stonegarden en un memorando de 2025, añadiendo que las empresas de tecnología de vigilancia incentivan a la policía a unirse al programa para que compren sus productos.

Patrick Dobbins, sargento de la policía de la UC San Diego y coordinador designado de Stonegarden por la universidad, declaró a CalMatters en noviembre de 2025 que la universidad utilizó la subvención para pagar las horas extras de los agentes en las patrullas fronterizas. Añadió que la subvención se destinó a promover la salud y la seguridad.

Desde 2020, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó anualmente a los beneficiarios de las subvenciones que priorizaran la capacitación de los oficiales como agentes de inmigración, a pesar de que esto es ilegal en California debido a la ley de santuario. En 2025 y 2026, esta se convirtió en la prioridad general de la subvención.

En un correo electrónico enviado en marzo a Velásquez, Dangoria escribió que los fondos Stonegarden de la universidad se utilizan “para operaciones centradas en el narcotráfico y la trata de personas, y no para el control de la inmigración”.

Sin embargo, Negrete afirmó estar preocupado por una auditoría de la Oficina del Inspector General de 2025 que reveló que solo el 15% de los fondos de Stonegarden se utilizan para la lucha contra el narcotráfico y que, según el Departamento de Seguridad Nacional, la interdicción de drogas es “incidental” a las operaciones de Stonegarden.

“La afirmación de que se trata de un programa inocente que simplemente consiste en retirar las drogas de las calles no es cierta”, dijo Negrete.

En el condado de Riverside, la mayoría de las detenciones de tráfico realizadas en relación con Stonegarden en2023 y2024 por agentes del sheriff del condado dieron lugar a la obtención de información, incluso cuando, como en la mayoría de los casos, no se incautaron drogas ni se cometió ningún delito. El departamento del sheriff entregó informes de actividad a CalMatters mediante solicitudes de acceso a la información pública, aunque otras agencias policiales se negaron a proporcionarlos, alegando que son propiedad federal.

Battenberg afirmó que la policía de la UC San Diego puede ver los informes, pero no acceder a ellos una vez que se envían al Departamento de Seguridad Nacional, y no respondió si la UC San Diego podría divulgar sus informes mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Respuesta de defensa del campus

El 17 de febrero, Dixit contactó por correo electrónico a Secka, jefe de la policía del campus, solicitando una reunión para tratar las “preocupaciones críticas de los estudiantes” sobre el uso de subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional por parte de la policía del campus. En ese momento, Dixit, estudiante de economía y ciencias cognitivas, era vicepresidente asociado de Diversidad, Equidad e Inclusión en el gobierno estudiantil para el periodo 2025-2026 y presidente de la Unión de Libertades Civiles Estudiantiles, una organización sin fines de lucro que promueve la defensa de los derechos de los jóvenes. Dixit envió una copia del correo electrónico al subjefe Frank Johnson y al contacto administrativo general del departamento de policía.

Dixit declaró a CalMatters que no recibió respuesta.

El 24 de febrero, la Unión de Libertades Civiles Estudiantiles se unió al Colectivo Ellis, un grupo de investigación dirigido por Negrete, y anunció una manifestación programada para el 26 de febrero para protestar por el hecho de que la policía universitaria reciba dinero del Departamento de Seguridad Nacional.

Tras el anuncio, según Dixit, Secka accedió a reunirse con él en privado un día antes de la protesta. Ambos debatieron diversos temas para encontrar puntos en común, y Secka le comunicó a Dixit que el Departamento de Policía de la UC San Diego suspendería su participación en Stonegarden y no volvería a solicitarla al año siguiente, según relató Dixit.

Secka no respondió a las reiteradas solicitudes de entrevista de CalMatters.

El 26 de febrero, alrededor de 100 estudiantes asistieron a la manifestación, y los oradores condenaron la práctica de larga data de la universidad de colaborar con las autoridades federales de inmigración.

La policía de la Universidad Estatal de San Diego recibió fondos de Stonegarden en 2013, cuando Secka era jefe de policía interino. Dicha universidad no figura en ningún documento de financiación posterior a esa fecha. Amanda Stills, portavoz del departamento de policía de la Universidad Estatal de San Diego, afirmó que los fondos se destinaron a la lucha contra el narcotráfico.

Aumentos de financiación a nivel estatal

Otras agencias siguen colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional, que aumentó la asignación de California para el programa Stonegarden de 12.1 millones de dólares en 2025 a 13.4 millones de dólares para 2026, según un documento de subvención reciente.

A partir de 2025, los departamentos del sheriff de 11 condados reciben financiación, entre ellos Riverside, Los Ángeles, San Diego, Orange, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura, Monterey, San Mateo, San Bernardino e Imperial. Decenas de agencias policiales más pequeñas también se han sumado al programa, junto con agencias estatales como el Departamento de Pesca y Vida Silvestre y el Departamento de Parques y Recreación.

En el año fiscal 2024, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Metropolitano de Policía de Los Ángeles para la Detención de Delitos, conocido como LA IMPACT, se unió a Stonegarden. Este grupo investiga delitos graves, especialmente los relacionados con narcóticos, y cuenta con algunos de los recursos de vigilancia más extensos del estado, según la Fiscalía General. Está integrado por aproximadamente 75 agentes juramentados de 48 agencias policiales locales y estatales, cuya lista completa no se había hecho pública anteriormente.

La comunidad dio su opinión

La policía de UC San Diego no había emitido ninguna declaración pública sobre la subvención hasta marzo.

Así pues, el 2 de marzo, una coalición local de educadores llamada San Diego Chicano/Latino Concilio on Higher Education, que aboga por el éxito de los estudiantes latinos, presionó directamente al rector de la UC San Diego, Pradeep Khosla, mediante un correo electrónico.

Velásquez, copresidente de la coalición, argumentó que Stonegarden distrae a la policía de la seguridad del campus y fomenta la vigilancia al autorizar la compra de cámaras de búsqueda y dispositivos de recopilación de datos. También señaló que Dobbins declaró a CalMatters que los agentes del campus no hacen cumplir la ley de inmigración, sino que utilizan las patrullas para buscar migrantes que cruzan la frontera en lanchas.

Según le comentó Velásquez al rector, también resulta inquietante que los civiles no puedan obtener información sobre Stonegarden de la policía local.

Finalmente, Velásquez argumentó que, dado que un documento de subvención del condado de Imperial de 2025 alienta a la policía a detener a todos los “extranjeros criminales” sospechosos de violar la ley de inmigración, los estudiantes latinos podrían ser blanco de ataques por su apariencia o idioma. La coalición exigió que la universidad abandonara el programa, escribió Velásquez.

Dangoria, el vicerrector, confirmó en una respuesta por correo electrónico enviada a Velásquez el 4 de marzo, y revisada por CalMatters, que la policía universitaria no volvería a solicitar la subvención, y también afirmó que la policía del campus ha seguido una política de la UC de hace una década que prohíbe a la policía del campus trabajar con ICE o detener a personas basándose en un presunto estatus migratorio irregular.

En la entrevista de 2025, Dobbins declaró a CalMatters que la UC San Diego había participado en la Operación Stonegarden todos los años desde aproximadamente 2012.

Dangoria afirmó en su correo electrónico que la policía universitaria no ha participado en las actividades de Stonegarden desde 2024, lo cual fue corroborado por el equipo de comunicaciones de la universidad. El acuerdo de financiación de 2024 establece que las operaciones se extenderían desde abril de 2025 hasta febrero de 2027.

En otro mensaje a Velásquez, fechado el 11 de marzo, Dangoria le escribió que el departamento de policía podría solicitar otras subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional no relacionadas con la aplicación de la ley en materia de inmigración, ya que el DHS supervisa a muchas agencias federales, incluida la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Stonegarden está bajo la administración de FEMA.

“Quiero reiterar que la UC San Diego está profundamente comprometida con el cultivo y el mantenimiento de un entorno universitario seguro y acogedor para todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de su estatus migratorio”, escribió Dangoria.

Phoebe Huss colabora con la Red de Periodismo Universitario, una iniciativa conjunta de CalMatters y estudiantes de periodismo de toda California. La cobertura de CalMatters sobre educación superior cuenta con el apoyo de una beca de la Fundación College Futures.