California lanza campaña “Una Chispa Menos” para prevenir incendios forestales

Todos los californianos tienen un papel que desempeñar en la prevención de incendios forestales, y los expertos ofrecen algunos consejos sobre cómo evitar provocar un incendio de forma accidental.

El gobernador Gavin Newsom lanzó esta semana la campaña “One Less Spark”.

Brent Pascua, jefe de batallón de Cal Fire, dijo que la gente debe asegurarse de sujetar bien las cadenas de remolque para que no se arrastren por el pavimento, ya que esto puede provocar una lluvia de chispas que podría incendiar la vegetación a los lados de la carretera.

“Se sabe que las cadenas de remolque pueden generar esa pequeña chispa que puede provocar un incendio realmente grande”, explicó Pascua. “Con cualquier tipo de herramienta eléctrica o de esmerilado que genere chispas, hay que estar muy atento a lo que se hace”.

Los conductores deben evitar estacionarse sobre pasto seco, ya que este puede incendiarse si está cerca de los gases de escape calientes de un auto, y deben asegurarse de obtener un permiso si necesitan quemar vegetación en su propiedad. Pascua pidió a la gente que realice cualquier limpieza de maleza cuando haga menos calor, preferiblemente antes de las 10 de la mañana.

“La cuchilla metálica de una podadora de césped o de una desbrozadora puede golpear una roca y generar esa chispa que provoque un gran incendio. Por eso, si vas a desbrozar, asegúrate de tener una fuente de agua cerca y un celular con batería completa desde el que puedas llamar al 911”, señaló Pascua.

Los expertos pidieron a la gente que protegiera sus hogares de las chispas manteniendo la vegetación seca alejada de la casa e instalando mallas protectoras en cualquier abertura de ventilación que midiera más de un octavo de pulgada.

El año pasado, más de 8,000 incendios forestales arrasaron más de 525,000 acres en el Estado Dorado.