Momentos mágicos sin complicaciones: 3 consejos para disfrutar de un verano inolvidable

Los momentos mágicos del verano – viajes por carretera, días en la piscina y tardes en el jardín – no ocurren por casualidad.

De hecho, hacer que esa magia ocurra puede sentirse como todo un desafío para los padres. Según una encuesta a padres estadounidenses encargada por Borden Cheese, la presión que sienten los adultos durante los meses de verano es más alta que nunca. Entre organizar actividades, preparar comidas y mantener feliz a toda la familia, la presión por crear momentos memorables durante el verano puede acabar quitándole parte de la diversión.

La mayoría de los encuestados (72%) siente que los veranos antes eran más sencillos, y el 89% de ese grupo indicó que es importante que sus hijos vivan veranos más simples.

“El verano es una época para disfrutar del sol, el aire libre, los días largos y el tiempo de calidad con la familia y los amigos”, dijo Jenny Mehlman, directora sénior de marketing de queso, sabores y variedades en Dairy Farmers of America. “A veces nos dejamos llevar tanto por la rutina que olvidamos bajar el ritmo y disfrutar de los pequeños momentos. Borden Cheese quiere ayudar a los padres a dejar de lado las expectativas elevadas asociadas actualmente con las actividades de verano, aceptar un poco el desorden y recordar que un verano sencillo y relajado también se puede disfrutar.”

Es evidente que los padres buscan veranos más relajados, tanto para sus hijos como para ellos mismos. Recuperar el tiempo en familia puede comenzar con pequeños trucos que hagan el verano más sencillo, una estrategia que el 81% de los padres encuestados afirmó que planea utilizar. Estas son algunas de las recomendaciones de los participantes:

Dar más flexibilidad a las rutinas de los niños

El verano ofrece un descanso de los horarios rígidos del año escolar, y casi la mitad de los encuestados (45%) está aprovechando este momento para ser más flexibles con las rutinas de sus hijos. Esto puede incluir acostarse más tarde, mañanas más tranquilas o momentos de juego menos estructurados, dando a las familias más espacio para explorar, ser creativas y disfrutar de aventuras espontáneas – de esas que muchos padres recuerdan de su propia infancia.

Priorizar la diversión sobre la perfección

La presión por crear un verano perfecto puede resultar abrumadora. En lugar de buscar vacaciones elaboradas o calendarios cuidadosamente planificados, el 39% de los padres afirmó que planea ser más flexible con las expectativas que se imponen a sí mismos. Esta mentalidad de “diversión sobre la perfección” permite que las familias pasen más tiempo juntas, ya que los padres pasan menos tiempo preocupándose por detalles y más tiempo disfrutando de actividades sencillas, desde picnics y días en la piscina hasta noches de juegos en casa.

Simplificar las comidas

Un tercio de los encuestados planea incluir comidas más sencillas en su menú, y la mayoría de los padres (84%) dijo que recurre a opciones de comidas rápidas y prácticas, como mac and cheese, wraps de jamón y pavo, y galletas con queso, para cenas y meriendas al menos una vez por semana durante los meses de verano. Por eso, Borden Cheese Individually Wrapped Singles está ayudando a las familias a disfrutar de un verano más simple y sin entrés con recetas e ideas fáciles de comida pensadas para toda la familia. También ofrece sorteos semanales que despiertan la nostalgia y brindan a los padres un descanso más que merecido. Por ejemplo, las Juicy Lucy Cheeseburger Sliders pueden sentirse un poco más especiales sin todo el trabajo extra. Eso sí: desaparecerán en cuestión de minutos.

Deje a un lado la presión por crear el verano perfecto, acepte un poco el desorden y haga espacio para volver a disfrutar de momentos reales y de diversión sin preocupaciones. Visite BordenCheese.com/SimpleSummerFun para encontrar más ideas de comidas fáciles y llenas de queso, y aprenda cómo participar en los sorteos semanales.

Juicy Lucy Cheeseburger Sliders

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 8-10 minutos

Porciones: 4 (2 mini hamburguesas por porción)

1 libra de carne molida de res

4 rebanadas de Borden American Melts, cortadas en cuartos

2 cucharadas de cebolla finamente picada

1 cucharada de condimento para carne

8 panes para mini hamburguesas, tostados

Aderezos (opcional):

salsa para hamburguesa

cebollas caramelizadas

rodajas de pepinillo

Preparación

Precaliente la parrilla o sartén a fuego medio.

Divida la carne en 16 bolitas y aplástelas hasta formar hamburguesas de aproximadamente 3 pulgadas.

Coloque dos trozos de queso y un poco de cebolla sobre las hamburguesas. Cúbralas con las hamburguesas restantes y presione para unirlas. Sazone con el condimento para carnes.

Cocine las mini hamburguesas de 4 a 5 minutos por cada lado, hasta que estén completamente cocidas.

Colóquelas en los panes y agregue salsa para hamburguesa, cebollas caramelizadas y rodajas de pepinillo, al gusto. Sirva caliente.