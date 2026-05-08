Legislador de California propone plan pionero en el país para aumentar pagos de manutención infantil

Tfrontado

CalMatters

A pesar de un objetivo aparentemente intachable —garantizar una manutención infantil adecuada para evitar que los niños caigan en la pobreza—, un proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea estatal ha dividido a legisladores y activistas.

La medida, propuesta por la asambleísta demócrata de Elk Grove, Stephanie Nguyen , obligaría a las familias separadas a inscribirse en un programa estatal facultado para embargar salarios para el pago de la manutención de los hijos.

Actualmente, los padres que tienen la custodia de los hijos deben inscribirse voluntariamente en el Departamento de Servicios de Manutención Infantil de California . A menudo no dan ese paso, a veces porque ya han hecho sus propios arreglos entre ellos.

Según el proyecto de ley de Nguyen, las familias tendrían que optar por no participar en el programa. Ella afirmó que el objetivo del proyecto de ley es garantizar que los niños reciban el dinero que necesitan.

“El niño es quien sufre. Si eres un padre o madre que solo aporta un ingreso y tienes dificultades para llegar a fin de mes, entonces ese ingreso extra es importante. Creo que reduce la pobreza infantil”, dijo Nguyen.

Esta medida aborda lo que grupos cercanos al sistema de manutención infantil consideran un problema urgente: cuando los padres se separan, los acuerdos de manutención pueden quedar en el olvido. Esto deja el problema en manos del sistema judicial y expone a los niños al riesgo de pobreza.

En una audiencia celebrada en marzo, el proyecto de ley recibió el apoyo de la Asociación de Manutención Infantil de California y del Departamento de Servicios de Manutención Infantil de los condados de Sacramento, Solano y San Joaquín.

“Ahora mismo, solo en el condado de Sacramento, mi departamento está enviando 11 millones de dólares cada mes a familias para que puedan llevar comida a la mesa y zapatos a los niños. Es un programa increíble contra la pobreza”, dijo Dallin Frederickson, director del Departamento de Servicios de Manutención Infantil del condado de Sacramento, a los legisladores en una audiencia en marzo, según la base de datos de Democracia Digital de CalMatters.

“Lamentablemente, el programa de manutención infantil en California está infrautilizado”, afirmó.

Sin embargo, los críticos afirman que incluir a todas las familias en el sistema de servicios de manutención infantil podría socavar la estabilidad de las familias separadas al perturbar los vínculos que aún existen, como cuando los padres han llegado a sus propios acuerdos financieros.

Incluso un legislador demócrata que votó a favor del proyecto de ley en la audiencia planteó dudas sobre cómo podría afectar a las familias que establecen sus propios acuerdos de manutención infantil.

“He visto lo que sucede cuando las familias se separan, se desmoronan y se hacen pedazos”, dijo el asambleísta Isaac Bryan, demócrata de Los Ángeles, en la audiencia. “Y me preocupa que cualquier forma en que deterioremos aún más una relación sólida entre los padres perjudique el interés superior del niño”.

Una propuesta pionera en el país.

De los 2 millones de niños de California que viven en hogares monoparentales, 1 de cada 4 vive en la pobreza. Esta tasa es cuatro veces mayor que la de los niños que viven con padres casados. Las mujeres encabezan el 80% de los hogares monoparentales, los cuales tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza que los hogares monoparentales encabezados por padres solteros.

En todo el estado, existen algo más de un millón de órdenes judiciales para el pago de manutención infantil, y el total de pagos adeudados alcanzó los 2,600 millones de dólares en 2024.

Si se aprueba el proyecto de ley 1643 de la Asamblea , presentado por Nguyen, no está claro cuántas familias adicionales se inscribirían en el programa estatal de cobro de deudas, pero podrían ser miles, según el número anual de órdenes judiciales.

“Hay cierta incertidumbre. Esto podría suponer un cambio fundamental en un estado tan grande. (Entonces), ¿deberían realizar un estudio piloto en un condado?”, preguntó Rebecca Miller, abogada principal del Western Center for Law and Poverty.

Los padres que tienen la custodia de sus hijos, independientemente de su nivel de ingresos, pueden optar por inscribirse en los servicios de manutención infantil; sin embargo, la inscripción es obligatoria para los padres que reciben asistencia pública en virtud del Título IV-D de la Ley de Seguridad Social de 1975.

Actualmente, ningún estado exige la inscripción en los servicios de manutención infantil para las familias que no reciben asistencia pública, tal como se estipula en el proyecto de ley de Nguyen.

“Podría violar la ley federal porque obliga a la gente a entrar en el sistema”, dijo Rebecca Gonzalez, defensora de políticas del Western Center for Law and Poverty.

Otra preocupación es el coste para los contribuyentes, aunque Nguyen afirmó que el proyecto de ley no supondrá costes adicionales.

Sin embargo, debido a que exige que todos los pagos de manutención infantil se realicen a través de la Unidad Estatal de Desembolsos, la medida podría aumentar los costos administrativos para las agencias locales, lo que desencadenaría costos de reembolso obligatorios por parte del estado, según un análisis de un comité legislativo.

“No entiendo por qué creen que es gratis”, dijo González.

Mecanismos de manutención infantil en California

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, las pensiones alimenticias reducen la pobreza entre los niños que viven con su cuidador principal, pero no son suficientes para erradicarla. Además, realizar estos pagos puede agravar la pobreza de los padres que viven separados, especialmente si ya tienen bajos ingresos.

Las pensiones alimenticias también han demostrado ofrecer otros beneficios, como una mayor implicación del progenitor que paga en la vida de sus hijos, mejores resultados académicos y bienestar para los niños, y una mejora en las relaciones entre los padres.

El sistema al que las familias californianas se verían obligadas a someterse por defecto según el proyecto de ley de Nugyen, gestionado por el Departamento de Servicios de Manutención Infantil, ya recauda y distribuye casi dos tercios de la manutención infantil adeudada en el estado, según datos de 2024. Cuando es necesario, el departamento también localiza a los padres y establece la paternidad. Recauda el dinero mediante deducciones de nómina y, si es preciso, embargando salarios, interceptando reembolsos de impuestos o suspendiendo licencias de conducir para garantizar el cumplimiento.

El sistema público de manutención infantil no es sencillo, sobre todo si la separación de los padres es conflictiva. En esos casos, los tribunales —o mejor dicho, dos tribunales— pueden intervenir.

El abogado Miller dijo que el Tribunal de Familia es el sistema en el que la mayoría de la gente piensa para tramitar divorcios, custodia de menores y pagos de manutención.

Por otra parte, el tribunal del Título IV-D es el sistema federal de manutención infantil diseñado en la década de 1970 principalmente para administrar los pagos a las familias que reciben Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o asistencia social. Casi la mitad de los padres con custodia inscritos en los servicios de manutención infantil reciben TANF. El programa de Oportunidades Laborales y Responsabilidad para Niños de California, más conocido como CalWORKS , es el programa TANF de nuestro estado.

En California, cuando los padres se separan, los tribunales de familia ordenan el pago de la manutención infantil basándose en los ingresos de ambos padres y el tiempo que cada uno pasa con los hijos. El padre o la madre que tiene la custodia puede optar por completar la documentación necesaria para que los pagos se realicen a través de los servicios de manutención infantil.

Muchos padres optan por no matricularse por multitud de razones, por ejemplo, si tienen un acuerdo con su expareja, o si creen que el progenitor que no tiene la custodia no puede afrontar los pagos. Algunos padres no quieren interactuar con el otro progenitor porque les resulta desagradable o peligroso. Algunas víctimas de violencia doméstica temen que denunciar a sus exparejas ante los servicios de manutención infantil las exponga a ellas o a sus hijos a sufrir daños.

“Creemos que se debe confiar en que los padres tomen la decisión de lo que es mejor para su familia y no obligarlos a entrar en el sistema… el sistema no funciona para todos”, dijo Gonzales.

Nguyen afirmó que está trabajando con la oposición para resolver sus diferencias.

“Se trata simplemente de asegurar que el dinero llegue a los padres que tienen la custodia de los niños y de garantizar que estén alimentados y reciban los cuidados adecuados”, dijo Nguyen.