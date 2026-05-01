Efectos de la contaminación por plásticos en la vida marina de CA

Las aves marinas, las tortugas marinas y los mamíferos marinos de la costa de California pueden sufrir daños e incluso morir tras ingerir plástico, y la cantidad letal es menor de lo que uno podría pensar.

Erin Murphy, directora de investigación sobre plásticos oceánicos de Ocean Conservancy, señaló que el tamaño equivalente es de dos pelotas de béisbol para una tortuga marina, tres terrones de azúcar para un frailecillo y una pelota de fútbol para una marsopa común. Murphy dirigió un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que se analizaron datos de más de 10 000 necropsias y se calcularon las cantidades que implican una probabilidad de muerte del 90%.

“Solo estamos estudiando la vida marina y nos hemos centrado en los macroplásticos, es decir, los residuos de más de cinco milímetros de longitud”, explicó Murphy. “Por eso, nos interesan especialmente los efectos físicos de la ingestión”.

El estudio reveló la presencia de plástico en casi la mitad de las tortugas marinas y en un tercio de las aves marinas examinadas mediante necropsias. Murphy señaló que el caucho y los plásticos duros son los más letales para las aves marinas. Al mismo tiempo, la ingestión de tan solo tres trozos de un globo aumenta en un 50 % la probabilidad de que mueran. Los trozos de plástico duro pueden perforar o desgarrar los órganos internos de un animal y matarlo, mientras que la acumulación gradual de fragmentos de plástico o trozos grandes puede impedir la digestión de los alimentos, lo que provoca que mueran de hambre.

Murphy señaló que los animales jóvenes de todas las especies solían ingerir más plástico que los adultos. El estudio no incluyó datos sobre microplásticos ni analizó los casos de animales que murieron tras quedar atrapados en artes de pesca.

La celebración anual del Día de la Tierra de este año tuvo lugar el miércoles 22 de abril, pero muchas comunidades de California están organizando actividades para el fin de semana del 25 y 26 de abril. Murphy reconoció que se necesitan cambios sistémicos y políticas a nivel estatal para reducir los plásticos en los océanos, pero señaló que sigue siendo un buen momento para comprometerse con la protección del medio ambiente.

“Salir y recoger unos cuantos residuos de las playas o los parques de tu zona puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudar a proteger a los animales que viven a tu alrededor”, animó Murphy.

Ocean Conservancy ha lanzado una nueva calculadora que permite a los voluntarios saber a cuántos animales marinos ayudan a proteger al recoger residuos plásticos.