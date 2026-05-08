EarthTalk Q&A: Prohibición de las bolsas de plástico

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Las prohibiciones de las bolsas de plástico son políticas y leyes que prohíben o limitan el uso de bolsas de plástico de un solo uso, como parte de un intento por frenar y reducir los residuos plásticos y la degradación medioambiental. Antes de la COVID-19, muchas ciudades y estados habían implementado tales prohibiciones para mitigar la contaminación, proteger la vida silvestre y abordar la crisis del plástico. Dado que el mundo genera alrededor de 400 millones de toneladas de plástico al año, los residuos plásticos y la contaminación se han convertido en problemas críticos. Estas prohibiciones tenían como objetivo que los clientes optaran por alternativas reutilizables, como las bolsas de tela. Las bolsas de plástico se encuentran entre los contaminantes más comunes en los vertederos y los océanos, y tardan cientos de años en descomponerse por completo. Su uso generalizado agrava el problema de la contaminación plástica, daña la vida marina y agrava la crisis mundial de residuos.

Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó en 2020, las preocupaciones por la salud pública eclipsaron las prohibiciones. El temor a que las bolsas reutilizables, que implicaban un manejo repetido, propagaran el virus llevó a muchos estados a dar marcha atrás o a suspender temporalmente las prohibiciones. Este cambio provocó un aumento en el uso de plástico, no solo en bolsas, sino también en otros artículos como envases y otros tipos de embalaje. La industria del plástico también abogó por la revocación de la prohibición, utilizando la crisis de salud pública para impulsar su agenda. En declaraciones a Chemical and Engineering News, Judith Enck, fundadora del grupo ecologista Beyond Plastics, afirmó: «Los grupos de presión a favor de las bolsas de plástico están intentando explotar una crisis de salud pública. No hay pruebas de que las bolsas reutilizables contribuyan al grave problema de la COVID-19».

A medida que instituciones como los Institutos Nacionales de Salud confirmaban que la transmisión por superficies no era la forma más destacada de transmisión de la COVID-19, muchos lugares comenzaron a restablecer sus prohibiciones. Nueva York, que había aplicado una prohibición antes de la pandemia, la reanudó en 2020. California restableció su política e introdujo regulaciones más estrictas sobre los envases de plástico. Canadá y varios otros países siguieron adelante con prohibiciones a nivel nacional a pesar del revés temporal de la COVID-19. Pero no se restablecieron todas las prohibiciones de las bolsas de plástico. Algunos lugares que habían revocado las prohibiciones nunca las restablecieron, alegando preocupaciones económicas de las empresas. En los lugares donde no existen prohibiciones, el uso del plástico sigue siendo elevado, lo que suscita preocupación.

A pesar de los avances tras la COVID-19 en el restablecimiento de las prohibiciones, siguen existiendo varios retos. Hay una oposición constante por parte de la industria del plástico, que sigue movilizándose contra las prohibiciones. Muchos consumidores que volvieron a las bolsas de plástico han tardado en volver a las alternativas. Los individuos pueden desempeñar un papel importante. Podemos promover el uso de bolsas reutilizables y animar a amigos y familiares a dar el paso. Los ciudadanos también pueden ejercer presión sobre sus representantes locales.

CONTACTOS: Nuestro planeta se está asfixiando con el plástico, unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/; Coalición contra la Contaminación Plástica, plasticpollutioncoalition.org/; Break Free From Plastic, breakfreefromplastic.org/.

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