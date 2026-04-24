Trump quería que los republicanos de California apoyaran a Steve Hilton. No le hicieron caso

Maya C. Miller

CalMatters

A pesar de la injerencia del presidente Donald Trump, los republicanos de California se negaron a unirse en torno a un único candidato a gobernador este fin de semana.

Los fieles del partido, muchos de los cuales lucían gorras con el lema “Trump 2028” y pagaron más de 1,000 dólares en hoteles y vuelos para reunirse en la soleada San Diego, dividieron sus votos de forma relativamente equitativa entre Steve Hilton, empresario y antiguo presentador de Fox News que recibió el respaldo del presidente, y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco.

El resultado final fue del 49% para Bianco y del 44% para Hilton, ambos por debajo del umbral necesario del 60% para obtener el respaldo del partido.

Hilton, británico-estadounidense que lidera las encuestas entre todos los candidatos, comenzó el fin de semana como un aspirante relativamente ajeno al partido. Calificó el bloqueo del respaldo de Bianco como “un gran éxito” y afirmó seguir “muy confiado” en que obtendría uno de los dos primeros puestos en las primarias de California del 2 de junio.

“Chad Bianco llegó a esta convención dando por sentado que ya tenía todo ganado”, dijo Hilton. “Creo que hicimos un gran progreso este fin de semana para igualar las cosas”.

El sheriff, que durante meses intentó ganarse el apoyo de delegados y miembros influyentes del partido, insistió en que el recuento final no reflejaba con exactitud el grado de respaldo que tenía dentro del partido.

Hilton, uno de los principales recaudadores de fondos de la carrera, ha recaudado más de 6.6 millones de dólares hasta el momento, superando la recaudación de Bianco en más de 2 millones de dólares.

“Esto no cambia nada en nuestra campaña”, dijo Bianco tras la votación del domingo. A pesar de no haber conseguido siquiera la mayoría de los votos, insistió: “Cuento con el apoyo de la gran mayoría de los presentes, mucho más de lo que indicaba el resultado”.

“Los respaldos son una tontería”, añadió, antes de reconocer también que un respaldo del partido “habría estado bien”.

Bianco fue noticia el mes pasado por confiscar cientos de miles de papeletas emitidas en la elección especial para la Proposición 50, el plan de los demócratas para rediseñar los distritos electorales del Congreso, que fue aprobado por los votantes. CalMatters fue uno de los varios medios de comunicación que acudieron a los tribunales para que se hicieran públicas las órdenes judiciales que autorizaban la confiscación de las papeletas.

Incertidumbre sobre el futuro del Partido Republicano

Era innegable que los republicanos a nivel nacional podrían sufrir duras derrotas en las próximas elecciones de mitad de mandato, aunque la brisa marina, las vistas al puerto y el clima soleado con temperaturas de alrededor de 18 grados centígrados quizás mitigaran el malestar. Incluso algunos de los miembros más acérrimos del conservadurismo del partido reconocieron la difícil tarea que suponía.

Durante su intervención en un panel del Congreso moderado por el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, el representante Darrell Issa reconoció que los republicanos “quizás no conserven la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato”.

Issa, quien optó por retirarse en lugar de buscar la reelección después de que los demócratas rediseñaran significativamente su distrito 48 como parte de su plan de redistribución de distritos de la Proposición 50 , coincidió en que los republicanos deben centrarse en los problemas locales, no solo en los temas de conversación nacionales, como una forma de combatir lo que él llamó el “síndrome de aversión a Trump”.

“¿Está entusiasmada nuestra base?”, preguntó Spicer al representante Tom McClintock, quien también intervino en el panel.

“Creo que tal vez para el verano”, dijo McClintock, “una vez que hayamos superado toda la turbulencia proveniente de Irán”.

Las críticas a los demócratas brindaron cierto alivio cómico y unidad a pesar del panorama desalentador : el partido del presidente casi siempre sufre derrotas en las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos de California celebraron la caída del representante demócrata Eric Swalwell , quien ha sido acusado por varias mujeres de agresión sexual y hasta este fin de semana era el favorito demócrata en la contienda por la gobernación. Su posible derrota avivó el argumento republicano de que los demócratas, cuyo voto para gobernador está dividido entre ocho candidatos, son incapaces de un liderazgo coherente.

“Han pasado un par de horas, así que creo que ya toca otra interrupción al estilo de Eric Swalwell”, bromeó Hilton al inicio de su intervención durante un foro de candidatos el sábado. “Menos mal que los demócratas tienen un buen plan B”.

Trump “debería haberse mantenido al margen”.

Los estrategas políticos teorizaron que el respaldo de Trump a Hilton garantizaría la victoria de un demócrata en noviembre, ya que consolidaría el voto republicano y eliminaría la posibilidad de que los republicanos pudieran excluir a los demócratas de las primarias de junio.

Pero los militantes del partido en San Diego siguen convencidos de que tanto Hilton como Bianco continuarán superando a un grupo de demócratas disfuncionales. Corrin Rankin, presidente del Partido Republicano de California, señaló numerosas encuestas que muestran a Hilton y Bianco entre los dos primeros puestos.

“No veo por qué no seguiría siendo así”, dijo Rankin a los periodistas el viernes. “Los californianos ven que estos dos republicanos son mejores que cualquiera de los candidatos que ofrecen los demócratas”.

Rankin también dijo estar sorprendida de que Trump se pronunciara sobre algún asunto relacionado con California. “No es algo que suela hacer”, afirmó.

Bianco afirmó que no le preocupaba la decisión de Trump de respaldar a su oponente. Durante todo el fin de semana, recibió un trato de celebridad, paseándose por el complejo turístico con un séquito de seguidores. Sus admiradores lo paraban para tomarse selfies y grabar videos para sus redes sociales. Muchos ondeaban banderas y carteles con su nombre y frases como: «¡Solo el sheriff puede salvarnos ahora!».

“Para mí, esto nunca se trató de obtener un respaldo”, dijo Bianco después del foro del sábado, donde los candidatos a cargos estatales presentaron sus alegatos finales a los delegados. “Este impulso, esta emoción, fue increíble. Sin duda me motiva. Me demuestra que estoy haciendo lo correcto y que vamos a salvar nuestro estado”.

Los partidarios del sheriff tampoco se dejaron intimidar por el respaldo de Trump a su oponente.

“No voy a cambiar mi voto. Me da igual a quién apoye. Votaré por el mejor candidato para el estado de California, y en mi opinión, él no lo ha respaldado”, declaró April Huckabey, delegada del condado de Santa Bárbara. “Debería haberse mantenido al margen”, añadió. “Déjennos gobernar nuestro estado”.

Huckabey y su amiga Leigh Collier, también de Santa Bárbara, coincidieron en que el respaldo del presidente no influiría en los partidarios de Bianco. Sin embargo, podría hacer que algunas personas indecisas consideraran seriamente a Hilton.

Algunos de los partidarios de Hilton se mostraron cautelosamente optimistas ante el respaldo del presidente, pero también fueron conscientes de cómo su asociación con Trump podría resultar contraproducente para las personas a las que no les gusta el presidente.

“Hay tanta gente que odia a nuestro presidente que uno se pregunta: ‘¿Podría tener un efecto negativo?’”, dijo Pat Frizzeli, delegado y tesorero del Comité Central del Condado de Calaveras. “Uno simplemente se preocupa”.

Vicky Reinke, presidenta del Comité Central del Condado de Calaveras, dijo estar impresionada por la trayectoria empresarial de Hilton como fundador de una empresa emergente, así como por su experiencia trabajando para el primer ministro británico David Cameron. También le gustó su actitud proactiva y su disposición para llevar a cabo sus proyectos.

La cena benéfica anual en honor a Lincoln y Reagan de su condado , donde Hilton iba a ser el orador principal, coincidió con el funeral del activista de derecha Charlie Kirk. Reinke quedó impresionado de que Hilton asistiera a su evento después de haber estado en el funeral en Glendale, Arizona.

“Podría haber cancelado”, dijo ella. “Pero se aseguró de estar presente en nuestro evento, además de ir al de Charlie Kirk. Eso nos impresionó mucho”.

“Las promesas se hacen y se cumplen”, repitió Frizzeli.

Hilton argumentó que el respaldo de Trump solo podía beneficiarlo al movilizar a la base del partido, ya que los demócratas intentarían vincular a un candidato republicano como él con el presidente de todos modos. Y a pesar de las esperanzas de los líderes del partido, también confiaba en que no habría una victoria aplastante del Partido Republicano en junio.

“Está muy claro que voy a estar entre los dos primeros. No sé quién será el demócrata, pero sin duda será un demócrata”, dijo Hilton.