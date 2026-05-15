Líderes latinos de CA impulsan su agenda política al iniciar proceso de votación en las primarias

Los líderes latinos están pidiendo a los candidatos a gobernador del Estado Dorado que se comprometan con las políticas recogidas en su nueva “Agenda de Salud, Prosperidad y Dignidad para California”.

La organización sin fines de lucro Hispanic Federation pidió lo que calificó como cambios audaces en la forma en que el estado trata a los latinos, quienes representan el 40 % de la población.

Sonja Díaz, fundadora de la organización sin fines de lucro Unseen, contribuyó a la agenda política.

“Nuestro objetivo era crear una visión que respondiera de verdad a las necesidades de la gente sobre el terreno”, explicó Díaz. “La gente quiere una vivienda, quiere un buen trabajo, quiere dignidad y quiere atención médica”.

El programa proponía una serie de medidas destinadas a contrarrestar las iniciativas de la administración Trump para recortar los fondos destinados a los servicios sociales, influir en el proceso democrático y tomar medidas drásticas contra los trabajadores indocumentados.

German Cash, director estatal de la federación en California, afirmó que el próximo gobernador debe ayudar a las comunidades de inmigrantes traumatizadas por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevadas a cabo por la administración Trump.

“Las comunidades latinas han sido demonizadas y deshumanizadas de manera muy deliberada a través de campañas de deportación”, subrayó Cash. “Realmente esperamos que California marque el camino”.

Los defensores de esta iniciativa también respaldan medidas para ampliar el acceso a las urnas, en contraste con los esfuerzos republicanos por limitar el voto por correo y dificultar la inscripción en el censo electoral. El marco de políticas aborda la desigualdad económica y propone que el estado invierta en un “fondo de oportunidades” para cada niño que nazca en el estado, de modo que, al cumplir los 18 años, pueda utilizar ese dinero para pagar la universidad, comprar una vivienda o iniciar un negocio.

Cash añadió que la federación apoya un nuevo programa de residencia en Golden State, que igualaría las condiciones para los californianos indocumentados.

“Si vives aquí, trabajas aquí y contribuyes al estado, California debería apoyarte”, argumentó Cash. “Deberías poder acceder a todos los servicios estatales y formar parte de la sociedad, independientemente de tu situación migratoria”.

El programa consideraba que la atención médica de alta calidad es un derecho humano y pedía grandes inversiones en centros de salud comunitarios.