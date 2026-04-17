Tripulación de Artemis II utilizó fotografía moderna para contar la historia visual de su viaje a la Luna, y actualizó algunas imágenes clásicas del Apolo

En este momento de la historia de los vuelos espaciales tripulados de la NASA, los investigadores cuentan con una gran cantidad de material —documentos, objetos e imágenes— con el que narrar las historias de los vuelos espaciales del pasado. Pero ahora que la misión Artemis II de la NASA alrededor de la Luna ya es historia, estamos descubriendo el espacio desde una nueva perspectiva.
Y las fotografías digitales enviadas a la Tierra, incluso en pleno transcurso de la misión, narran una historia moderna de la experiencia de la tripulación. Es posible que generaciones enteras nacidas después de que el Apolo 17 realizara su última aproximación a la Luna en 1972 apenas puedan creer en la realidad de Artemis II en la era de los deepfakes generados por IA. Pero esta misión fue real, y cuatro personas pueden contar la historia de su aventura utilizando las fotografías almacenadas de forma segura en tarjetas de memoria que ahora están en manos de la NASA.
Como historiador espacial y curador experto en la cultura visual de los vuelos espaciales tripulados, llevaba mucho tiempo esperando ver las fotografías del regreso a la Luna.
Tras la era Apolo, las imágenes de los viajes espaciales se caracterizaban por lanzamientos de transbordadores espaciales, estaciones espaciales que parecían construidas con un juego de Erector y rovers marcianos atravesando paisajes polvorientos. Aunque las fotos de Artemis II tienen elementos atemporales y clásicos similares a las de Apolo, las mejores herramientas fotográficas les dan un aspecto nítido y limpio. Ahora, los viajes espaciales se parecen más a lo que mucha gente imagina que deberían ser: grandiosos, aventureros, audaces, sublimes.
Como miembro de la Generación X, no tengo ningún recuerdo personal del programa Apolo. Al igual que muchos nacidos después de la primera serie de misiones lunares de la NASA, mis recuerdos del espacio incluyen imágenes como el desafortunado lanzamiento del Challenger; el regreso a la órbita del astronauta del programa Mercury John Glenn en un transbordador espacial en 1998, a los 77 años; y las fotos del espacio profundo tomadas por el telescopio espacial Hubble. Pero estos eventos no incluyeron a seres humanos en la Luna o cerca de ella, y muchas personas de mi edad están ansiosas por tener sus propios recuerdos lunares que compartir.
Gracias al internet y a las redes sociales, que permiten a la gente acceder a imágenes a una velocidad y en un volumen mayores que nunca, las fotografías de la tripulación de Artemis II se convirtieron en icónicas casi al instante. También se compararon con lo que las precedió, ya que encajan en un catálogo mental de fotografía de exploración mucho más antiguo que los primeros intentos de la humanidad por viajar al espacio.
Planificar y hacer fotos
Los tripulantes de la misión Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, recibieron varias semanas de capacitación en fotografía con una gran variedad de cámaras digitales Nikon y iPhones. Tomar fotos con el dispositivo que tanta gente lleva en el bolsillo supone un avance enorme con respecto al equipo fotográfico utilizado durante la misión Apolo 17, incluso en comparación con las cámaras de 35 mm de la década de 1960.
La preferencia de la NASA por utilizar la Nikon D5 en la Estación Espacial Internacional se ha extendido a la misión Artemis II. Esta cámara ofrece un buen rendimiento, y a la NASA le gusta contar con una fiabilidad probada y contrastada cuando los astronautas viajan al espacio.
La NASA tomó un rumbo decididamente diferente a la hora de planificar las imágenes de la Luna con Artemis, en comparación con el programa Apolo. En primer lugar, la nave espacial Orión utilizada en Artemis es más grande y cuenta con el doble de ventanas y cámaras en su interior. Cinco de las seis ventanas de Orión estaban equipadas con cámaras de transmisión en vivo que captaban el sobrevuelo lunar.
Gracias a su amplio giro alrededor de la Luna, a una distancia mayor que la de cualquier vuelo del Apolo, esta tripulación pudo ver una mayor parte de la Luna de un solo vistazo.
La tripulación de Artemis se entrenó intensivamente con geólogos y otros científicos para estar atenta a posibles lugares de aterrizaje para futuras misiones, cráteres y cualquier otro fenómeno o característica de interés. Quienes seguían la transmisión en vivo por Internet pudieron escuchar sus descripciones de lo que veían. También se transmitió la conversación entre los astronautas a bordo de la cápsula Orión y el equipo científico de Artemis.
Nuevas y emocionantes fotos
Teniendo en cuenta la fecha de lanzamiento y la posición de la Luna, la tripulación se preparó para capturar ángulos únicos, como la puesta de la Tierra, similar a una puesta de sol, y un eclipse solar.
El “Earthrise”, al igual que el amanecer, se hizo famoso gracias al Apolo 8. Sin embargo, en el caso de Artemis II no fue visible de la misma manera debido a la oscuridad de la Luna en su fase actual. Así pues, aunque no se tuvo la oportunidad de comparar el “Earthrise” de hoy con el de 1968, otro momento al inicio de la misión ofreció lo que podría ser una alineación visual aún más espectacular que evoca recuerdos del Apolo.
En 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 inició su viaje a la Luna, el geólogo Harrison Schmitt capturó una serie de imágenes del disco terrestre completamente iluminado unas cinco horas después del inicio de la misión. Esta foto se convirtió en un icono dentro de una serie de fotografías emblemáticas de la Era Espacial, y probablemente de todo el siglo XX. Incluso apareció en la película de Al Gore “Una verdad incómoda”.
Aquella era la Tierra en 1972, y ahora tenemos la Tierra en 2026; ambas constituyen testimonios de momentos únicos en la larga historia del planeta. Esta nueva fotografía muestra la Tierra, iluminada por el resplandor de la Luna, y no por el Sol, como en la foto del Apolo 17, en el vacío negro del espacio, con la delgada capa de nuestra atmósfera protegiendo la vida y generando auroras polares.
La “Blue Marble” de Schmitt fue durante más de cinco décadas una de las fotografías más vistas de la historia. Y aunque la gente en la Tierra pudo ver la nueva versión de Artemis a las pocas horas de su captura, es posible que reciba menos reconocimiento público en una era de manipulación fotográfica y magia tecnológica.
Sin embargo, estas primeras imágenes de Artemis II son solo la punta del iceberg. Las tarjetas de memoria modernas tienen una capacidad tal que el número de imágenes digitales de Artemis II superará con creces las casi 4.000 fotos tomadas durante el Apolo 17.
En las próximas semanas y meses, a medida que las imágenes de la misión vayan llenando las bases de datos en línea, la importancia de Artemis II como una nueva visión para la exploración espacial tripulada seguirá creciendo, basándose en las lecciones aprendidas del programa Apolo.
Jennifer Levasseur es la conservadora del Museo Nacional del Aire y el Espacio, de la Institución Smithsonian.