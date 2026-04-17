Los legisladores intentaron acabar con el colegio comunitario en línea de California. Ahora está creciendo rápidamente

Adam Echelman

CalMatters

Calbright College parecía condenado al fracaso desde el principio. Apenas unos meses después de matricular a sus primeros estudiantes en 2019, el colegio comunitario en línea fue objeto de críticas por parte de grupos de profesores, y la Asamblea estatal acordó su cierre. Una auditoría estatal de 2021 reveló que tenía una “mala gestión”, una “contratación ineficaz e inapropiada” y un apoyo “inadecuado” para los estudiantes.

Sin embargo, Calbright College no solo logró seguir adelante, sino que además ha seguido creciendo.

Ahora podría ser el colegio comunitario de más rápido crecimiento de California, según datos preliminares de matriculación que comparan el otoño de 2024 con el otoño de 2025.

Al finalizar su primer año académico en octubre de 2020, solo 12 estudiantes habían completado sus estudios entre los más de 900 matriculados, según la auditoría . Ahora, Calbright cuenta con más de 6,000 estudiantes y una tasa de graduación mucho mayor, según los datos más recientes.

Aproximadamente el 13% de los estudiantes finalizan sus estudios en un plazo razonable, que para los programas de certificación a corto plazo de Calbright suele ser de un año o menos, según Binh Thuy Do, vicepresidenta de investigación y desarrollo de la institución. Estas estadísticas sitúan a Calbright College prácticamente al mismo nivel que las tasas de graduación de los otros 115 colegios comunitarios del estado.

Pero comparar Calbright, que es completamente en línea, con cualquier escuela tradicional presencial resulta complicado no solo porque carece de un campus físico, sino también porque utiliza un modelo educativo significativamente diferente.

Basándose en lo que se conoce como educación basada en competencias , los cursos de Calbright están diseñados para que los estudiantes puedan aprobar cuando demuestren que dominan la materia, ya sea que esto les lleve semanas o años. Los estudiantes de Calbright pueden inscribirse en cualquier momento y estudiar cuando quieran viendo clases pregrabadas o programando reuniones con los profesores. La universidad no cobra matrícula y utiliza únicamente libros de texto en línea gratuitos, una diferencia clave con respecto a los colegios comunitarios tradicionales, que generalmente funcionan por semestres y solo son gratuitos para estudiantes de bajos ingresos.

“La forma en que aborda la educación superior y a los estudiantes a los que sirve representa el modelo del futuro”, afirmó Su Jin Jez, directora ejecutiva de la organización de investigación California Competes. La Western Gobiernos University, la Arizona State University y la Southern New Hampshire University, que también ofrecen cursos flexibles en línea similares, han crecido rápidamente en los últimos años hasta convertirse en algunas de las universidades más grandes del país.

En su propuesta presupuestaria inicial para el año fiscal 2026-27, el gobernador Gavin Newsom propuso triplicar con creces el presupuesto anual de Calbright, pasando de 15 millones de dólares a 53 millones. Los grupos de profesores afirman que los colegios comunitarios de California ya ofrecen cursos similares a los de Calbright y que el dinero podría invertirse mejor en iniciativas ya existentes.

¿En qué se diferencia Calbright?

Cuando el gobernador Jerry Brown fundó Calbright en 2018, la diseñó explícitamente para diferenciarse de los colegios comunitarios existentes. Ofrece únicamente programas de certificación de corta duración orientados a la carrera profesional, en lugar de títulos de asociado. La idea era atraer a estudiantes que normalmente no acceden a la educación superior tradicional, a menudo debido a su costo. Calbright tiene la misión específica de atender a los millones de adultos mayores de 25 años que aún no cuentan con un título universitario. Desde sus inicios, la institución decidió ser completamente gratuita, aunque su estatuto le permite cobrar matrícula como el resto de los colegios comunitarios de California.

En cierto modo, Calbright ya ha cumplido su cometido. Casi todos los más de 6,000 estudiantes de Calbright tienen más de 25 años, y el 44% supera los 40.

Deb Hemingway tiene 61 años y estudia en Calbright College. Hace dos años, mientras buscaba en internet programas que la ayudaran a progresar en su carrera o a conseguir un nuevo trabajo, vio un anuncio patrocinado de Calbright en Google. “Pensé que era una estafa”, dijo. “Pensé: ‘Esto no puede ser gratis’”.

Hemingway se matriculó en el programa de análisis de datos, uno de los cursos más populares. Mantuvo su trabajo en el sector minorista, donde ayudaba a las tiendas a mantener actualizado su inventario, y estudió principalmente los fines de semana. Obtuvo su certificado en 10 meses y ahora está matriculada en otro programa centrado en recursos humanos.

Si bien los estudiantes pueden completar sus cursos a su propio ritmo durante un máximo de tres años, Calbright afirma que muchos de sus programas se pueden finalizar en menos de un año . En realidad, la mayoría de los estudiantes abandonan los estudios, y quienes permanecen a menudo tienen dificultades para compaginarlos con las exigencias de un trabajo a tiempo completo o parcial y las obligaciones familiares, como el cuidado de los hijos o de padres mayores.

“Mis hijos ya son mayores. No hay niños en casa, así que estoy sola”, dijo Hemingway. “Pero que esté sola no significa que no tenga preocupaciones en mi vida”. El aumento del precio de los alimentos, la gasolina y otros gastos diarios, sumado a la presión de su trabajo a tiempo completo, le dificultaba estudiar cada semana, explicó.

Hemingway ya tiene una licenciatura y una maestría, lo cual es típico para muchos estudiantes de Calbright, pero poco común para la mayoría de los estudiantes de colegios comunitarios.

Calbright bajo escrutinio, una y otra vez.

En sus primeros años, Calbright siempre estuvo al borde del cierre o de la retirada de fondos por parte de la Legislatura. En 2020, la Asamblea aprobó un presupuesto que dejó a la escuela sin financiamiento. En 2021 y 2022, la Asamblea aprobó proyectos de ley para eliminarla , pero el Senado o el gobernador frustraron los intentos. La oposición legislativa ha disminuido en los últimos años, aunque los grupos de profesores siguen manifestándose en contra.

“Nuestro argumento es el mismo que hemos mantenido desde 2018: esta universidad simplemente no es necesaria”, declaró Stephanie Goldman, directora ejecutiva de la Asociación de Profesores de los Colegios Comunitarios de California. La asociación, junto con un grupo que representa a los sindicatos de profesores independientes, ha solicitado a la Legislatura que se oponga al aumento de la financiación para Calbright.

Un informe del 5 de marzo de la Oficina del Analista Legislativo reveló que Calbright aún no cumple con su propósito original. “La evidencia es contradictoria en cuanto a la eficacia con la que la universidad está llegando a su población objetivo de adultos trabajadores que no tienen acceso a la educación superior”, afirma el informe, que evalúa las solicitudes presupuestarias del gobernador. “Si bien la universidad matricula principalmente a estudiantes en edad laboral, muchos de ellos ya poseen títulos de licenciatura. Además, resulta difícil evaluar los resultados académicos de los estudiantes. Aunque Calbright recopila datos sobre tasas de finalización de estudios, empleo e ingresos, sus indicadores no son comparables con los de otras universidades comunitarias”.

La oficina recomendó cambios significativos a la propuesta del gobernador para Calbright, incluyendo políticas que probablemente resultarían en una menor financiación. Anticipando que la propuesta completa del gobernador podría no concretarse, Calbright ya planea despedir a 93 empleados.

Para Jez, de California Competes, la Oficina del Analista Legislativo tiene una visión demasiado limitada de Calbright. “¿Estamos satisfaciendo una necesidad estatal? En eso es en lo que debemos centrarnos”, afirmó. “¿Qué necesitan los californianos y cómo podemos satisfacer sus necesidades?”.

Un experimento multimillonario

A medida que disminuye la matrícula en las escuelas primarias y secundarias y surgen preguntas más amplias sobre el propósito de los títulos universitarios, los demás colegios comunitarios de California se dirigen cada vez más a la misma población de adultos trabajadores a la que Calbright fue diseñado para servir.

Actualmente, casi la mitad de las clases en los colegios comunitarios se imparten en línea y, a pesar de la resistencia de algunos profesores , algunos colegios comunitarios tradicionales están empezando a ofrecer un número limitado de clases flexibles basadas en competencias.

Pero Calbright es costoso, ya que gasta más por estudiante que el colegio comunitario promedio.

“También persisten dudas sobre la rentabilidad de Calbright”, señala el reciente informe de la Oficina del Analista Legislativo. “En el año académico 2024-2025, estimamos que Calbright gastó alrededor de 53,000 dólares por cada beca otorgada, en comparación con los aproximadamente 35,000 dólares que gastaron otros colegios comunitarios”.

El presupuesto operativo anual de Calbright ronda los 50 millones de dólares, según Sarah Jimenez, portavoz de la institución, cifra similar al presupuesto del Distrito Universitario Conjunto de Gavilan en Gilroy. A modo de comparación, el distrito de Gavilan contaba con casi 500 profesores y personal administrativo en otoño, atendiendo a unos 7,200 estudiantes, además de los gastos de mantenimiento de todos sus edificios. Calbright, en cambio, tiene menos de 200 profesores y personal administrativo para sus aproximadamente 6,000 estudiantes en línea.

Según Jiménez, a medida que la universidad crece, Calbright “sigue explorando” la posibilidad de cobrar una matrícula similar a la de otros colegios comunitarios locales. Sin embargo, añadió que “adoptar un modelo de pago demasiado rápido” podría crear “obstáculos para muchos de nuestros estudiantes”.

Do, vicepresidente de investigación y desarrollo de la universidad, explicó que el elevado presupuesto anual se debe a las exigencias tecnológicas y a los costos iniciales, inherentes a cualquier institución de nueva creación. “El presupuesto anual de 50 millones de dólares no se limita a los gastos operativos. Incluye la infraestructura y los costos administrativos que hemos tenido que asumir”. Además de apoyar a sus propios estudiantes, Do indicó que Calbright también realiza investigación y desarrollo en beneficio de todo el sistema de colegios comunitarios.

Hemingway afirmó que su formación había valido la pena la inversión del estado. Su certificado en análisis de datos le ha resultado útil, aunque todavía no le haya reportado un nuevo empleo ni un ascenso. Recientemente, una amiga le pidió que hiciera consultoría por su cuenta; en el trabajo, comentó que ha podido aportar más ideas a su jefe sobre cómo puede crecer la empresa.

Según dijo, uno de sus objetivos salariales es ganar al menos 150,000 dólares anuales, pero luego rectificó su respuesta: “El cielo es el límite”.