Los líderes californianos ensalzaron a César Chávez. Ahora, se enfrentan a un ajuste de cuentas con su pasado

Ryan Sabalow, Jeanne Kuang, Nadia Lathan & Yue Stella YuMarch

CalMatters

César Chávez, el legendario activista californiano por los derechos de los trabajadores agrícolas e ícono de los derechos civiles de los mexicoamericanos, ha sido durante décadas una figura estrechamente ligada a la política demócrata, tanto a nivel estatal como nacional.

El expresidente Joe Biden tenía un busto de Chávez en la Casa Blanca. El gobernador Gavin Newsom declaró a la prensa que una fotografía en blanco y negro de Chávez y su estrecho aliado, el senador Robert Kennedy, es la primera imagen que ve cada mañana en su casa.

En California, el nombre de Chávez está intrínsecamente ligado a la vida cotidiana. Decenas, si no cientos, de escuelas públicas, bulevares, centros comunitarios y plazas llevan su nombre. Incluso forma parte del currículo oficial de las escuelas de California.

Ahora, a menos de dos semanas de que California celebrara el día festivo estatal en honor al cumpleaños del difunto líder sindical, los demócratas estatales y nacionales se enfrentan a la impactante revelación de que varias mujeres han denunciado que Chávez las violó. Una de esas mujeres fue su compañera en el movimiento, Dolores Huerta.

El miércoles, The New York Times publicó una investigación en la que se mencionan los nombres de tres mujeres que acusan a Chávez de haber abusado sexualmente de ellas, aprovechando su posición de poder. Dos de ellas eran hijas de líderes sindicales y declararon al Times que habían sufrido abusos cuando eran niñas.

La otra era Huerta, un ícono del movimiento obrero, cofundadora del sindicato de trabajadores agrícolas junto a Chávez, quien popularizó el lema “Sí, se puede” y que sigue siendo una figura clave en la política demócrata. En el artículo del Times, Huerta afirmó que Chávez la había violado y que había dado a luz a dos hijos tras encuentros con él.

“Lamentablemente, utilizó su gran liderazgo para abusar de mujeres y niños; es realmente terrible”, declaró Huerta, de 95 años, al Times.

Las repercusiones de las revelaciones fueron inmediatas, ya que los políticos demócratas y los activistas sindicales se apresuraron a reaccionar ante la mancha irreparable en la imagen de uno de sus héroes.

“Cuántos días he marchado, cuántas veces he estado con estudiantes hablando del movimiento, cuántas fotografías tengo en mi casa de Bobby Kennedy y César Chávez”, dijo Newsom a los periodistas en una conferencia de prensa. “Ha sido difícil asimilarlo”.

Su esposa, Jennifer Siebel Newsom, sobreviviente de una agresión sexual y directora de varias películas sobre igualdad de género, declaró entre lágrimas a los periodistas que estaba “un poco conmovida por Dolores y estas jóvenes”.

“Las mujeres están en nuestros corazones”, dijo en español.

El sindicato United Farm Workers, fundado por Chávez, calificó las acusaciones de “indefendibles” y canceló sus eventos del Día de César Chávez. Hace apenas cuatro años, el sindicato recreó su emblemática Marcha a Sacramento para presionar a Newsom para que firmara una ley que facilitaría la afiliación de miembros .

California comienza a borrar el nombre de Chávez.

Mientras tanto, otros líderes políticos estatales, miembros del Congreso y candidatos demócratas a gobernador, emitieron comunicados condenando las acusaciones y mostrando su apoyo a las mujeres que alzaron la voz.

“Para los sobrevivientes y sus familias, el peso de su dolor es real y constante”, declaró el presidente demócrata de la Asamblea, Robert Rivas, en un comunicado que no mencionaba a Chávez. “El movimiento de los trabajadores agrícolas nunca se ha centrado en un solo hombre; es más grande que cualquier persona, y sus valores de dignidad y justicia son más importantes ahora que nunca. A quienes han tenido el valor de denunciar, les envío mi más sincero apoyo”.

Rivas, al igual que muchos demócratas californianos que forman parte de la Legislatura, tiene estrechos vínculos con el movimiento obrero y es un antiguo miembro de un sindicato.

Rivas creció en viviendas para trabajadores agrícolas y desde hace mucho tiempo ha incluido a Chávez en su trayectoria política. En 2024 , fue homenajeado en la Fundación César Chávez junto a Jane Fonda.

La oficina de Rivas no respondió a CalMatters cuando se le preguntó si la Legislatura aceleraría la aprobación de la ley para cambiar el nombre del feriado estatal a tiempo para el 31 de marzo. La Legislatura lo declaró feriado oficial en el año 2000. Para cambiar el nombre, la Legislatura tendría que aprobar un proyecto de ley que Newsom tendría que promulgar.

Newsom declaró a los periodistas que estaba abierto a la idea, pero que los líderes necesitan tiempo para asimilar la noticia.

“Tenemos que analizar todo esto a fondo, profundizar un poco más para comprenderlo, antes de dar los siguientes pasos”, dijo. “Hay una sensación de urgencia en este sentido, dado que este es el mes en que celebramos la vida y la obra de una figura a la que hemos admirado y venerado durante mucho tiempo”.

El grupo parlamentario latino de la Legislatura también está debatiendo qué hacer, dijo Mark González, asambleísta demócrata de Los Ángeles.

“Se están considerando cuidadosamente todas las opciones en respuesta a las acusaciones de violencia sexual que involucran a César Chávez, incluyendo la posibilidad de cambiar el nombre del feriado estatal”, dijo en un comunicado. “Este es un momento que exige atención, rendición de cuentas y un compromiso para apoyar a las sobrevivientes de violencia sexual”.

Al mismo tiempo, los líderes locales también estaban considerando eliminar el nombre de Chávez de sus monumentos.

Las ciudades revisan los nombres de los parques y las calles.

Según el portavoz Dave Rolland, las autoridades de San Diego podrían cambiar el nombre de la avenida César Chávez.

“Las acusaciones de abuso contra César Chávez son impactantes y perturbadoras”, declaró el alcalde Todd Gloria, demócrata, en un comunicado. “Nuestra principal preocupación debe ser con las sobrevivientes que se han atrevido a denunciar y con quienes no pudieron hacerlo”.

La ciudad, que es la segunda más poblada del estado, cuenta con un parque y una avenida que llevan el nombre del líder de los derechos civiles.

En Sacramento, donde la Plaza César Chávez se encuentra a pocas cuadras del Capitolio, los líderes también están tomando medidas para cambiar el nombre de este lugar emblemático.

El alcalde Kevin McCarty, un exlegislador demócrata que afirma haber participado en las marchas de la UFW y del Día de Chávez durante 30 años, estaba convocando un subcomité para trabajar en el cambio de nombre.

“Nos tomamos estas acusaciones muy en serio y nos aseguraremos de que la denominación de las instalaciones de nuestra ciudad esté en consonancia con nuestros valores”, afirmó en un comunicado.

Chávez, una figura imponente en la política demócrata.

Para muchos demócratas, Chávez era más que una figura histórica: encarnaba los ideales del partido sobre el trabajo, la justicia y el cambio social. También era un líder venerado dentro de las comunidades latinas, muchas de las cuales lo recordaban por su lucha de décadas por los derechos de los trabajadores agrícolas.

“Sin duda, nadie puede negar que César Chávez ha sido una figura increíblemente influyente no solo en el panorama californiano, sino a nivel nacional”, dijo Mindy Romero, fundadora y directora del Centro para la Democracia Inclusiva, quien estudia la política latina.

Desde mítines y protestas hasta discursos en el pleno, los demócratas de California invocan frecuentemente su nombre. Según la base de datos CalMatters Digital Democracy , los legisladores han hecho referencia a Chávez al menos 278 veces en audiencias desde 2023.

“A menudo veremos que se invoca a César Chávez… casi como prueba de que se solidarizan con el movimiento obrero y la comunidad latina”, dijo Romero.

En las sesiones legislativas del año pasado, en conmemoración del Día de César Chávez, un legislador tras otro elogiaba a Chávez y lo que representaba.

“Hay muchísimas comunidades en California que tienen escuelas, clínicas, grandes avenidas y vías principales que llevan el nombre de César Chávez y de todo su legado, y son un reconocimiento a ese pasado. Esas carreteras son caminos hacia algún lugar”, dijo en aquel entonces el senador demócrata de West Sacramento, Christopher Cabaldon, a sus colegas . “Son los caminos que nos impulsan a seguir presionando, a luchar, especialmente ahora, para hacer realidad ese sueño. Porque no todos los trabajadores agrícolas de California han alcanzado los sueños a los que César y todos los demás que se han mencionado en esta sala aspiraron”.

Sin embargo, la importancia del legado de Chávez es precisamente la razón por la que las acusaciones son difíciles de aceptar para los demócratas y los organizadores sindicales, dijo Christian Dyogi Phillips, exdirector político del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y ahora profesor asociado de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California.

“Como organizadores, siempre intentamos comprender el poder y encontrar la manera de distribuirlo de forma más equitativa, garantizando que la gente tenga voz”, afirmó. “Todas esas dinámicas están intrínsecamente ligadas a esta historia que se está desarrollando, a cómo se ha abusado del poder y a cómo la gente no tiene voz. Como organizadores, creo que no hay nada peor que eso”.

Romero afirmó que el escándalo podría suponer un retroceso para la representación latina en la política californiana. Pocos líderes latinos recibieron un reconocimiento tan generalizado como Chávez: el entonces presidente Bill Clinton le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1994.

“Hemos perdido a un héroe, pero también hemos obtenido un reconocimiento para nuestra comunidad que será cuestionado”, dijo.

“Ahora la gente tendrá dificultades para asimilar este nuevo y terrible aspecto de su historia”, añadió. “¿Seguirán celebrándolo? ¿Cómo reconocerán su impacto con esta nueva perspectiva histórica?”

Para algunos demócratas, las acusaciones resultaron impactantes, más allá de lo que Chávez representaba para su movimiento.

Conexiones personales con Chávez

Algunos tenían vínculos personales con las presuntas víctimas de Chávez.

La senadora demócrata de California, Eloise Gómez Reyes, de San Bernardino, calificó a Huerta como “una querida amiga”. En un comunicado, expresó sentir una mezcla de “rabia, tristeza y decepción” tras enterarse de lo que Huerta y las demás mujeres contaron a The Times.

“Estas revelaciones son profundamente dolorosas”, dijo Reyes. “Exigen que busquemos la rendición de cuentas mediante el debido proceso conforme a la ley, y que afrontemos una verdad profundamente incómoda: jamás debemos poner a ningún individuo por encima de toda crítica”.

Según Digital Democracy, Huerta se ha dirigido a los legisladores al menos cinco veces desde 2024.

Pero las acusaciones también brindan a los políticos la oportunidad de ensalzar a las mujeres que fueron víctimas de las dinámicas de poder y reconocer a otros líderes latinos que han contribuido al movimiento obrero durante décadas, según politólogos. Eliminar el nombre de Chávez de las escuelas y las señales de tráfico, dijo Phillips, es “lo básico y obvio”.

“Para honrar verdaderamente el movimiento del que esta persona fue un símbolo tan importante, nuestros funcionarios electos tienen que hacer mucho más”, dijo. “También hay trabajo por hacer por parte de nuestros líderes públicos… para ir más allá del hombre más ruidoso y carismático de la sala, llegar a las comunidades y descubrir quién está realmente haciendo el trabajo”.

Foaad Khosmood, profesor de ingeniería informática en Cal Poly San Luis Obispo y miembro de Digital Democracy, contribuyó a este artículo.