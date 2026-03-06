Cinequest Unbridled: Medios de comunicación, comunidad y tecnología se dan cita con los homenajeados Vivica A. Fox y Steve Zahn, que visitan la ciudad junto con el cine independiente y una muestra de la creatividad de la IA

Arturo Hilario

El Observador

En medio de Silicon Valley y las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, el director ejecutivo y cofundador de Cinequest, Halfdan Hussey, cree que los mayores avances tecnológicos siguen siendo solo herramientas para el uso de los seres humanos y que, cuando se trata de crear arte, el ingenio humano y la conexión con la comunidad son las verdaderas joyas de la creatividad, especialmente en el Festival Anual de Cine y Creatividad Cinequest.

El festival, que se celebrará del 10 al 22 de marzo en San José y Mountain View, contará con 143 estrenos mundiales y estadounidenses y 450 artistas procedentes de casi 50 países, reuniendo a una comunidad global que se conecta en las calles y salas de San José, y ahora también en Mountain View.

Cinequest siempre ha sido un festival de cine visionario que combina tecnología y arte, resaltando las emociones universales en la pantalla y mostrando los diversos avances tecnológicos e innovaciones dentro del mundo del cine. Este año no es diferente, ya que trae películas, cortometrajes e incluso creaciones asistidas por inteligencia artificial al festival de dos semanas.

Hussey afirma que ha expresado abiertamente su gran entusiasmo por el festival presencial de este año, comparando su entusiasmo con lo que sintió por la edición de 2019.

“Hemos superado los retos de la pandemia. Hemos superado los retos de volver en persona. Y ahora contamos con una increíble selección de películas y artistas. Siempre hemos sido conocidos por las tecnologías que afectan a los medios de comunicación y a la creación y distribución de contenidos multimedia. Eso también está a la vanguardia de lo que hacemos con la inteligencia artificial. Pero estamos realmente emocionados con esta selección en particular”.

La programación de comedias de este año es la que más ganas tiene de que el público descubra.

“Una cosa que me emociona mucho es que tenemos muchas comedias. Me encanta hacer reír a la gente porque tengo un sentido del humor terrible. Así que me gusta cuando nuestras películas les hacen reír. Y es que tenemos una selección muy, muy buena de comedias. Además, la calidad general del arte cinematográfico es muy alta. Contamos con nuevos talentos en el mundo del cine y con maestros consagrados”.

Desenfrenado

El tema del festival de este año giró en torno a la palabra “desenfrenado” (unbridled en inglés), y para Hussey esto significa esencialmente quitarle las riendas a un caballo y soltarlo. “Digo, van a correr con todas sus fuerzas, ¿no? Esa es la metáfora”.

Ampliando esto, Hussey dice que la idea surge de una sensación de empoderamiento y de tomar las riendas (mi aportación al tema del caballo) para uno mismo y alcanzar metas y sueños contra viento y marea.

“La idea es que muchas veces sentimos limitaciones en la vida. A veces son económicas. A veces, alguien de tu familia te puso una restricción, intentó ir en contra de tu sueño. Quizás tengas tus propias limitaciones. Quizás sean físicas, emocionales, lo que sea. El concepto de desenfrenado radica en que el arte realmente puede sacarnos de esa sensación de restricción y llevarnos a un espacio expansivo de empoderamiento, conectando con los demás, comprendiendo la visión de los demás y la nuestra, creando nuestras propias visiones y expresiones personales”.

Al poder compartir con el público, y este compartir sus perspectivas con los cineastas en persona, la experiencia de Cinequest se siente como una liberación, al interactuar con la comunidad y presenciar la creatividad y el empuje que estos artistas aportan al festival a pesar de sus limitaciones.

“Podemos compartir eso con otras personas en una experiencia como Cinequest, al ver cómo otros se han desvivido por hacer realidad algunos de sus sueños y animarnos mutuamente a hacer lo mismo”, añade Hussey.

La magia de las personas y la comunidad

La tecnología es solo el aperitivo del poder del público, que es lo que realmente convierte este evento en una ocasión social. Puede que no se pueda hablar durante la película, pero después habrá mucho de qué charlar con otros cinéfilos, curiosos y los propios cineastas en los lugares más animados del centro de San José y el Alamo Drafthouse de Mountain View.

Dado que Cinequest fue fundado por un grupo formado por tecnólogos y cineastas independientes, entienden la importancia de tender puentes entre los últimos avances tecnológicos y los retos del cine independiente, todo ello enmarcado en una estructura que celebra ambos aspectos, pero sobre todo las películas y sus creadores.

“Es importante porque entendemos lo que hace un artista para crear una película y los retos que ello conlleva, así como el proceso de conectar esa obra con las personas a las que les importa”.

Una de las funciones principales del festival es conectar a los artistas con la comunidad que se reúne en la región durante las dos semanas que dura el festival. Esto implica comprender lo que el público asistente desea ver y proporcionar a los cineastas numerosas oportunidades para conectar con este público.

Hussey añade: “Hay que ponerlos en manos, ante los ojos y en la mente de aquellas personas que respetarán a esos artistas. Y eso forma parte del trabajo que hacemos. Si no entiendes lo que cuesta hacer películas, nosotros hemos hecho películas, las hemos distribuido, vendido y comercializado durante tanto tiempo que no tendrías la misma energía en la experiencia con los artistas. No nos respetarían como lo hacen si no tuviéramos cierta sensibilidad hacia ellos”.

La inteligencia artificial en el cine: ¿amiga o enemiga?

Hussey cree que, tanto si te gusta como si no te gusta la IA, es algo que ya está aquí y que es mejor utilizarla de forma controlada. En Cinequest, lo importante es siempre cómo funciona la tecnología en manos de los creativos para contar historias.

El 13 de marzo, el festival acogerá un foro titulado “Innovación en la narración”, en el que se debatirá sobre la creatividad humana, la inteligencia artificial y el futuro del cine. Aquí es donde la parte artística y tecnológica del festival se unirán de forma más directa.

“¿Qué puede hacer la IA por ti en el mundo de contar tu historia a través del cine? ¿Qué es lo que aún no puede hacer bien? ¿Cómo ayuda a los narradores humanos? ¿Cómo puede perturbarlos o interrumpirlos?”.

A pesar de todo lo que se habla sobre el arte y la IA, hay algo que Hussey tiene claro: la tecnología de vanguardia y las comunidades artísticas son un acto de equilibrio, pero uno en el que siempre debe prevalecer el factor humano.

“La cuestión es que la IA es una herramienta para los humanos si se utiliza de la mejor manera posible. Pero lo humano, conocer a otros humanos, interactuar con personas reales… Ya sabes, no hay nada igual. Y esa es la magia de Cinequest. Vienes por las películas y te quedas por la gente”.

Todo se trata de programación

¿Qué te apetece ver cuando vas al cine? ¿Comedia, drama, documental o suspenso? Cinequest te ofrece casi cualquier tipo de emoción.

El punto fuerte de los artistas y cineastas emergentes es que ofrecen perspectivas crudas y únicas de todo el mundo, además de la perspectiva añadida de ver cómo la tecnología y el arte pueden hacer evolucionar el medio. Pero puede resultar abrumador elegir una película o una recopilación de cortometrajes.

El carácter exploratorio del festival permite a los asistentes descubrir todo tipo de películas y cortometrajes de forma sencilla. Incluso puedes consultar la programación en la página web y filtrar por emociones.

“Estás de buen humor para reírte o te gustan las películas trepidantes. Tenemos esas categorías. Y también intentamos programar las cosas en función de las expectativas de la gente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los viernes y sábados por la noche hay más películas para ver en pareja o con amigos, y los domingos por la tarde hay películas más reflexivas. Así que programamos mucho en ese sentido, intentando ofrecer opciones a la gente”, dice Hussey.

Los Mavericks del Cine

Uno de los momentos más destacados, en el que participarán dos maestros en su oficio, es la entrega de los premios Maverick Spirit Awards 2026, que rendirá homenaje a los actores Vivica A. Fox y Steve Zahn, cuyas conversaciones y proyecciones de películas tendrán lugar el mismo día, el sábado 14 de marzo.

Esta es la oportunidad de ver conversaciones introspectivas con dos actores muy diferentes pero consumados, cuya obra dice mucho sobre sus carreras y sus contribuciones al cine y la narración.

“Así que creo que es fantástico que los tengamos y que ambos sean personas estupendas. Eso es lo que tienen en común. Son personas con estilos muy diferentes, procedentes de distintos ámbitos y con trayectorias profesionales distintas”, afirma Hussey.

Fox es una creativa polifacética, actriz, productora y directora cuyo espíritu creativo la ha convertido en un ícono del cine a lo largo de su carrera. Desde Independence Day, Set It Off, Kill Bill, hasta Why Do Fools Fall in Love, traerá su nuevo thriller de atracos Plan C al festival y seguirá demostrando por qué es una actriz tan querida.

Zahn es conocido por sus icónicos papeles cómicos, pero también se siente cómodo en el mundo del drama, sacando a relucir la humanidad de cualquier personaje en cualquier género en el que participe. Entre los trabajos más destacados de Zahn se encuentran Out of Sight, Dallas Buyers Club y The White Lotus. En el festival estrenará su nueva película, She Dances, una comedia sobre la paternidad y los recitales de baile.

Así que la conversación, como siempre ocurre en Cinequest, irá más allá de las películas que has hecho y del “¿Qué opinas sobre la actuación?”, para pasar a “Hablemos de tu visión del mundo y de lo que te hace sentir compasión por la vida”.

Hussey afirma que lo que hace que estas conversaciones sean tan especiales es la variedad y profundidad de las preguntas y los temas que abordan los galardonados, lo que brinda una oportunidad única que no se encuentra en los medios de comunicación habituales ni en las entrevistas en la alfombra roja.

“Y eso es lo que hace que las conversaciones de Maverick Spirit sean especiales, porque nuestro equipo realmente se involucra. No se oye una conversación así con estos actores en la televisión. En absoluto. No profundizan en temas interesantes como lo hacen en Cinequest, probablemente ni siquiera les hagan esas preguntas”.

Escena final

Con tantas opciones, divertidas reuniones después de cada proyección, así como una fiesta de inauguración y clausura, el Cinequest Film & Creativity Festival tiene un lugar y un espacio para todos, y la diversidad y la comunidad siempre serán uno de los principales atractivos de Hussey para venir a San José y Mountain View.

“Cinequest no intimida. Es muy acogedor. Contamos con los voluntarios más cálidos del mundo. Todo el mundo es bienvenido. Hemos mantenido nuestros precios sin cambios durante 10 años. Nunca los hemos subido. A pesar de que todo el mundo está subiendo los precios por la inflación. Nosotros no. Ofrecemos un acceso muy, muy asequible para aquellos que no pueden permitírselo. Regalamos entradas a las comunidades. Y como queremos que la gente se sienta bienvenida en Cinequest, queremos que puedan acceder a él y que sepan que no es un [festival] elegante en el que hay que ponerse esmoquin”.

“Eso no es Cinequest. Nuestro estilo es Silicon Valley. Diviértete. Relájate, por así decirlo. Vístete tan elegante como quieras o tan informal como quieras. Es una experiencia muy, muy inclusiva y acogedora”.

Para obtener más información y adquirir boletos y pases, visite el sitio web del Cinequest Film & Creativity Festival en www.cinequest.org.