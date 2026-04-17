¡Ándale! ¡Arriba! Speedy Gonzales se prepara para regresar triunfalmente a la gran pantalla

“¡Ándale! ¡Ándale! ¡Arriba! ¡Arriba!”

Significando “date prisa, vamos”, el eslogan característico de Speedy Gonzales fue, para generaciones de niños, las primeras palabras en español que aprendieron.

Pero en la década de 1980, ABC retiró sus dibujos animados debido a la preocupación de que su vestimenta, su acento y personajes como su primo, Slowpoke Rodríguez, resultaran ofensivos para los mexicanos y los mexicoamericanos. Cartoon Network hizo lo mismo en 1999.

He estudiado y escrito sobre la historia de la animación, incluyendo cómo han sido recibidos los personajes en todo el mundo. Aunque se basó en un esfuerzo bienintencionado por mostrar sensibilidad cultural, retirar a Speedy Gonzales de la programación fue ir demasiado lejos para muchos espectadores. Era uno de los pocos personajes de dibujos animados arraigados en la identidad mexicana y se había convertido en un ícono cultural en toda América Latina. El revuelo que siguió a su cancelación llevó a Cartoon Network a reincorporar al ratón animado en 2002.

Ahora que Warner Bros. ha dado luz verde a una nueva película de Speedy Gonzales en enero de 2026, el arco de redención del personaje parece haber llegado a su fin.

Un rápido ascenso al estrellato

“El ratón más rápido de todo México” apareció por primera vez en el cortometraje animado de 1953 “Cat-Tails for Two”.

Se le rediseñó con su emblemático sombrero amarillo y su pañuelo rojo cuando protagonizó la película que llevaba su nombre en 1955, la cual ganó el Óscar al mejor cortometraje de animación.

El cortometraje presenta el marco general de las futuras tramas: Speedy ayuda a los habitantes de su comunidad fronteriza, un lugar inspirado en Ciudad Juárez, justo al sur de El Paso, Texas, a escapar del astuto gato Silvestre.

La película comienza con un pueblo de ratones hambrientos que miran con nostalgia la fábrica de queso AJAX a través de una cerca que marca una “frontera internacional”. Intentan decidir quién intentará escapar de Silvestre, el guardia de la fábrica. Uno de los ratones dice que su hermana es amiga de Speedy Gonzales. (Otro interviene diciendo que Speedy es amigo de las hermanas de todos, lo que da a entender que Speedy es una especie de Don Juan). Después de que lo llaman, Speedy usa su velocidad e inteligencia para escapar y burlar a Silvestre.

Esta premisa básica también aparece en numerosas series de dibujos animados, desde Tom y Jerry hasta el Correcaminos y el Coyote: un antagonista se ve constantemente frustrado por un protagonista astuto que logra esquivar trampas cada vez más complicadas y los intentos de capturarlo.

Sin embargo, Speedy Gonzales es único, ya que fue la primera estrella de dibujos animados procedente de un país latinoamericano.

En la década de 1940, con los mercados europeos y asiáticos aislados a causa de la Segunda Guerra Mundial, Disney se había volcado en el mercado latinoamericano. El estudio produjo “Saludos Amigos” en 1942 y “The Three caballeros” en 1944 para cumplir con la Política de Buena Vecindad del presidente Franklin D. Roosevelt, cuyo objetivo era aprovechar la diplomacia, el comercio y el intercambio cultural para mejorar las relaciones con América Latina.

Speedy llegó a aparecer en 45 cortometrajes para cine. En 1969, Warner Bros. cerró su estudio de animación, pero el personaje siguió vivo en antologías de dibujos animados de los sábados por la mañana como “The Bugs Bunny Show”, que reeditaba dibujos animados antiguos para un público más joven.

La cuenta racial en el mundo de la animación

Cartoon Network retiró a Speedy Gonzales de la programación en un momento en que las cadenas y los estudios empezaban a replantearse los personajes animados de épocas anteriores.

Muchos de los primeros personajes de dibujos animados, entre ellos Mickey Mouse, se inspiraban en los personajes de los espectáculos de minstrel con la cara pintada de negro. La primera estrella de Warner Bros., Bosko, se registró originalmente con el nombre de “Negro Boy”.

Dado que los estereotipos racistas eran omnipresentes en la animación de principios del siglo XX, películas y cortometrajes como “Dumbo” de Disney, “Mickey’s Mellerdrammer” o “All This and Rabbit Stew” de Warner Bros. fueron retirados, editados o actualizados para incluir una advertencia sobre el contenido.

Pero después de que Cartoon Network retirara a Speedy Gonzales de la programación en 1999, se produjo una reacción inesperada por parte de la comunidad hispanoamericana y de los seguidores latinoamericanos del personaje. Grupos como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización de derechos civiles hispanos más antigua de Estados Unidos, declararon a Speedy un ícono cultural y solicitaron que sus dibujos animados volvieran a emitirse.

Cuando Speedy Gonzales se presentó por primera vez al público, Hollywood llevaba ya tiempo rodando más películas en México y en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, la mayoría de esas películas mostraban a los latinos como personas incompetentes o como villanos.

En este sentido, Speedy representaba algo diferente. Aunque el habla y el acento en inglés del personaje reflejaban estereotipos, y su voz era interpretada por un actor blanco, Mel Blanc, el personaje era, en definitiva, un protagonista inteligente, ingenioso y de buen carácter. Además, el doblaje al español de sus dibujos animados en Latinoamérica había eliminado por completo ese acento estereotípico.

Que decida el pueblo

La trayectoria de Speedy Gonzales se asemeja a la de otro controvertido personaje de dibujos animados: Apu Nahasapeemapetilon, de “Los Simpson”.

Apu, un inmigrante indio que obtuvo su doctorado en informática en su país natal, se convierte en gerente de una tienda de conveniencia en Estados Unidos.

Algunos críticos consideraban problemática la representación de Apu; interpretado por un actor blanco, Hank Azaria, el acento indio-estadounidense exagerado de Apu y su frase característica, “Gracias, vuelva pronto”, eran imitados y ridiculizados habitualmente por los espectadores de la serie. Otros, sin embargo, veían a Apu como la encarnación del sueño americano: era inteligente, trabajador y tenía sólidos valores morales.

Teóricos culturales como Jacques Derrida y Stuart Hall han escrito sobre las complejidades de cómo el público entiende, y se resiste o acepta, lo que lee y ve. En última instancia, sostienen que los espectadores y lectores suelen interpretar los medios como mejor les parece, independientemente de la intención de los creadores. Por ejemplo, muchos grupos minoritarios que están subrepresentados o mal representados en la cultura popular encontrarán, no obstante, su propio significado e inspiración en los personajes, incluso si esos personajes no estaban destinados a representar a esos grupos en primer lugar.

Esto ocurrió con “La película de Goofy”. Algunos espectadores llegaron a describir la película de 1995 como el primer largometraje animado “negro” de Disney, a pesar de que nunca se menciona la raza de los personajes. Había indicios, por supuesto: el cantante negro de R&B Tevin Campbell interpretó al personaje ficticio de la película, la estrella del pop Powerline, y los temas de la paternidad y las tensiones generacionales se asemejan inquietantemente a los de la obra “Fences”, escrita por el dramaturgo negro August Wilson.

Por supuesto, en el caso de un personaje como Speedy Gonzales, las representaciones pueden volverse más matizadas a medida que cambian las normas y sensibilidades culturales. Jorge R. Gutiérrez será el director de la película animada. Si su trabajo en películas como «El libro de la vida» sirve de indicio, estará perfectamente capacitado para aportar una perspectiva cultural a la película animada, aunque Speedy siga luciendo su gran sombrero flexible.

Jared Bahir Browsh es profesor adjunto de Estudios Críticos del Deporte en la Universidad de Colorado en Boulder.