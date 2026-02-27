Cómo Jesse Jackson mantuvo viva la esperanza de los jóvenes negros

N.C. Greene

American Community Media

“Las manos que antes recogían algodón ahora pueden elegir presidentes”.

Cuando el reverendo Jesse Jackson pronunció esas palabras durante la Convención Nacional Demócrata de 1984 y a lo largo de su campaña presidencial de 1988, cambió la forma en que se concebía públicamente la participación política de los negros. Situó a los descendientes de los trabajadores esclavizados en el centro de la democracia estadounidense y habló del poder como algo que hay que reclamar, en lugar de simplemente solicitar.

Jackson, quien falleció el 17 de febrero a los 84 años, llevó la autoridad moral del Movimiento por los Derechos Civiles a una era política y cultural en rápida transformación.

A medida que el país avanzaba por los años de Reagan, con el aumento de las desigualdades económicas y la intensificación de los debates sobre la política urbana, una nueva generación de afroamericanos alcanzaba la mayoría de edad. El hip hop emergía como fuerza cultural y comentario político. La atención mundial hacia el apartheid y la eventual liberación de Nelson Mandela profundizaron la conciencia internacional dentro de las comunidades negras. Películas como Do the Right Thing y Malcolm X, amplificadas a través de la lente de Spike Lee, ayudaron a dar forma a la identidad política a través del arte.

Jackson habló directamente sobre ese momento.

Sus campañas presidenciales movilizaron a votantes de todas las razas y clases económicas, creando la Coalición Arcoíris en torno a la justicia económica, los derechos de voto, el trabajo y los derechos humanos. Ganó las primarias, acumuló delegados y demostró que un candidato negro podía competir con fuerza en la escena nacional. Sus mítines de campaña se convirtieron en aulas cívicas, introduciendo debates sobre políticas en comunidades que a menudo se sentían ignoradas en el discurso político tradicional.

Lo que más resonó entre los jóvenes afroamericanos fue su forma de expresarse. Su discurso tenía el ritmo de la iglesia negra y la cadencia que se sentía culturalmente fluida en la era del hip hop. Cuando Jackson hablaba, la política no se sentía lejana, sino accesible. Se comunicaba con claridad y urgencia, llevando la gobernanza a la conversación cotidiana en lugar de dejarla confinada a Washington.

Esa conexión generacional se extendió a la cultura popular. Cuando Jackson apareció en A Different World, el spin-off de The Cosby Show centrado en la vida en una universidad ficticia históricamente negra, entró en una institución cultural que moldeaba la conciencia política de la juventud negra a principios de la década de 1990. La serie abordaba el apartheid, la desigualdad económica y el compromiso cívico, y la presencia de Jackson reforzaba la idea de que la identidad cultural y la responsabilidad política iban de la mano.

Para muchos que crecieron durante esa época, incluyéndome a mí, Jackson representó la primera vez que vieron a un candidato presidencial negro acaparar la atención nacional con autoridad y competitividad. Antes de que el término “swag” entrara en el vocabulario popular, Jackson lo encarnaba: confianza basada en la convicción, estilo inseparable de la esencia.

Estados Unidos lo vio debatir sobre política, formar coaliciones y animar a las multitudes. Incluso los más jóvenes, que no comprendían los mecanismos electorales, entendieron la importancia de la visibilidad.

El reverendo Jesse Jackson marchó junto a Martin Luther King Jr. y ayudó a allanar el camino para el primer presidente afroamericano. Cuando Barack Obama emprendió su histórica campaña presidencial, esta se desarrolló en un país que ya había sido testigo de lo que era posible y de lo que se convertiría en realidad.

La muerte del emblemático líder de los derechos civiles el 17 de febrero de 2026 dejó a la nación en duelo, pero su legado perdura con un mensaje que aún resuena: “Mantengan viva la esperanza”.