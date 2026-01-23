EarthTalk Q&A: Problemas con el reemplazo de las baterías de los vehículos eléctricos

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Muchos posibles compradores de VE temen que las baterías de los VE usados se degraden rápidamente y haya que sustituirlas, lo que supone un gasto considerable. Comprender la vida útil de las baterías es fundamental para decidir si un VE de segunda mano es adecuado para usted. Muchos estudios, entre ellos uno de Car and Driver, muestran que las baterías de los EV pueden durar «mucho más de 100 000 millas, y muchas superan las 200 000…». Las baterías modernas de iones de litio están fabricadas para ser duraderas y protegen las celdas de temperaturas extremas y sobrecargas. CleanTechnica destaca que «la conducción normal, en lugar de la aceleración y el frenado agresivos, puede prolongar la vida útil de la batería del EV al reducir la tensión en las celdas». Además, evitar descargas profundas y ciclos de carga prolongados a alto voltaje ayuda a preservar el estado de la batería. La mayoría de los vehículos eléctricos pueden conservar entre el 70 % y el 90 % de su capacidad original incluso después de años en la carretera. Por lo tanto, la longevidad general de la batería es mucho más sólida de lo que muchos suponen.

Al considerar la compra de un vehículo eléctrico usado, comience por revisar el estado de la batería (SoH), que puede proporcionarse mediante herramientas de diagnóstico profesionales o escáneres de concesionarios. Meridian Energy aconseja a los compradores que «comprueben el estado de la batería mediante el diagnóstico a bordo del vehículo o solicitando una inspección a un mecánico independiente». Este informe puede revelar cuánta capacidad le queda y si se ha detectado algún problema.

El clima también es importante: los vehículos que circulan en regiones extremadamente cálidas o frías pueden perder capacidad más rápidamente.

Consumer Reports recomienda verificar si la garantía original de la batería sigue siendo válida; muchos fabricantes de automóviles ofrecen una cobertura de entre ocho y diez años o hasta 100 000 millas, que a menudo se transfiere a los nuevos propietarios. Además, los programas de vehículos eléctricos de segunda mano certificados pueden proporcionar una mayor tranquilidad gracias a sus rigurosas inspecciones y garantías ampliadas. Por último, evalúe el historial y los hábitos de carga. El uso frecuente de cargadores rápidos de CC o las cargas completas constantes pueden reducir la vida útil de la batería con el tiempo.

Las sustituciones de baterías, a menudo costosas, son relativamente poco frecuentes. Muchos propietarios de vehículos eléctricos venden o cambian sus coches mucho antes de que la batería necesite una revisión completa. Y el Consejo de Vehículos Eléctricos señala que, una vez que la autonomía de una batería disminuye por debajo de las necesidades de un coche, puede encontrar una segunda vida en el almacenamiento de energía estacionaria, lo que reduce los residuos. Las iniciativas de reciclaje también se están ampliando, lo que ayuda a recuperar materiales valiosos y a reducir los costes futuros de producción de baterías. A medida que avanza la tecnología, el coste de las baterías sigue bajando, lo que hace que su eventual sustitución sea más barata que nunca. La ansiedad por la sustitución es en gran medida injustificada.

No dejes que los mitos obsoletos sobre las baterías te disuadan de comprar un vehículo eléctrico usado. Con una investigación adecuada, comprobaciones de diagnóstico y conocimiento de la cobertura de la garantía, un vehículo eléctrico de segunda mano puede ser una opción fiable y ecológica. Al separar la realidad de la ficción, podrás disfrutar con confianza de las numerosas ventajas que ofrece un vehículo eléctrico usado.

CONTACTOS: Aspectos para tener en cuenta con un vehículo eléctrico usado, https://www.meridianenergy.co.nz/ev/things-to-look-out-for-with-a-used-ev.

