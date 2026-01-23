Profecías de los Asteroides

Además del estudio de los planetas, la astrología estudia la influencia de los asteroides mayores, y aunque estos no rigen a ningún signo, ejercen una influencia directa en diversos aspectos de la vida en general. Estos cuerpos celestes se encuentran localizados, en el cinturón de asteroides que existe entre las órbitas de Marte y Júpiter. En dónde se cree que existió un enorme planeta, que por alguna causa explotó, creando sus fragmentos dicho cinturón de asteroides. A este quinto planeta hipotético se le conoce como “Faetón”. A la mayoría de teorías que se refieren a la antigua existencia de este planeta, se les denomina “teorías de la disrupción”. Según las hipótesis, este planeta pudo haber explotado por causas diversas, entre ellas destacan: el choque con un cometa; su demasiada cercanía con Júpiter, pudo haber causado que la inmensa gravedad de este último le destruyera; o quizá sufrió alguna catástrofe natural que provocó su destrucción. Son cinco asteroides los de mayor tamaño, de entre millones de ellos que navegan en esa órbita. El mayor de ellos es Ceres, el cuál ahora es considerado como un mini planeta. Le siguen Juno, Palas, Vesta, y Chirón.

También existe otra hipótesis en la que se considera al planeta Marte, y al asteroide Ceres, como lunas del extinto planeta Faetón.

Ceres

Rige las cosechas, la alimentación, la maternidad, las recompensas, la nación, la perseverancia, el agradecimiento, la búsqueda de lo divino, las reuniones sociales, las deidades femeninas y los grandes eventos. Este asteroide estará transitando en el signo de Aries, hasta el día 16 de marzo. Posteriormente comenzará a navegar en el signo Tauro hasta el 29 de mayo. Los augurios de este movimiento astral, predicen que este año será un tiempo de cosecha y mejoría económica para muchas personas, pero advierte que se debe de ahorrar lo más que se pueda, porque el 2028 y el 2029 serán años de austeridad financiera.

Juno

Se asocia a las relaciones románticas, las novias, las esposas, los compromisos matrimoniales, la resistencia, el perdón, la bondad, la sinceridad, la misericordia y la caridad. Durante este periodo, Juno hará un tránsito en los signos de Capricornio y Acuario. Esta posición astrológica influenciará a muchos a optar por el matrimonio, o a contraer relaciones serias con propósitos nupciales. Cuando entre en retrogradación de junio a septiembre, podría ocurrir lo contrario, provocando rupturas, divorcios y disolución de negocios o sociedades.

Palas

Representa la lógica, la diplomacia, el conocimiento, la inteligencia, la practica, la táctica, los combates, el sentido común, la defensa, el armamento, la estrategia y las milicias. Palas inicia el año transitando en el signo de Piscis hasta el día 28 de abril, luego transitará en Aries, desde esa fecha hasta fin de año. Durante el tiempo que permanezca retrógrado, de la segunda mitad del mes de agosto hasta el 30 de noviembre; en ese lapso pueden ocurrir eventos dramáticos en la política internacional, guerra y rumores de guerra.

Alianzas históricas pueden llegar a su fin.

Vesta

Se le asocia a la hospitalidad, la calidad humana, la generosidad, la solidaridad, la sabiduría, la unión comunitaria, el compañerismo, los consejeros y el auto control.

Para este año 2026, Vesta transitará de manera directa por los signos Capricornio, Acuario, Piscis, y Aries, desde inicios de enero hasta el 25 de agosto. De esa fecha en adelante entrará en retrogradación hasta el 27 de noviembre. Su energía ha de provocar en la mayoría, un despojo de situaciones, circunstancias y hasta de personas, que no nos favorecen o que no nos aportan nada positivo. Habrá ruptura de grupos y de amistades.

Chirón

Simboliza el honor, el sacrificio, el perdón, las limitaciones, la recuperación, el resurgimiento, el sentido común y el deseo de vivir. Durante el 2026, Chirón hará un tránsito en el signo de Aries, luego navegará en el signo de Tauro. Y finalmente retornará al signo de Aries, donde se mantendrá hasta el mes de abril del 2027. Desde esa fecha transitará en Tauro hasta el año 2033. El efluvio astral de este asteroide, hará que muchas personas se preocupen más por su salud y apariencia en general. Quien no lo haga enfrentará situaciones delicadas, y muchos altibajos físicos, mentales o espirituales.

¡La salud es lo más valioso!