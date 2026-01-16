Desmintiendo los mitos que rodean la violencia armada y los tiroteos masivos

Sunita Sohrabji

American Community Media

Solo el 5 % de los tiroteos masivos en Estados Unidos están causados por enfermedades mentales graves, un hallazgo que contradice rotundamente la narrativa que se repite a menudo tras los ataques de gran repercusión mediática.

“El 95 % de los tiroteos masivos no están relacionados con enfermedades mentales”, afirmó el Dr. Ragy Girgis, profesor asociado de Psiquiatría Clínica en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia y en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York.

Girgis basó su análisis en datos recopilados de la Base de Datos de Asesinatos Masivos de Columbia, la mayor base de datos sobre asesinatos masivos que existe. La CMMD examinó 2300 casos en todo el mundo, que se remontan a 1900. La base de datos, creada por Girgis y sus colegas, incluía todo tipo de asesinatos masivos, definidos como tres o más muertes por tiroteos masivos y ataques perpetrados con cuchillos, vehículos u otros medios.

En una rueda de prensa celebrada el 19 de diciembre por American Community Media, Girgis estuvo acompañado por el Dr. Daniel Webster, profesor Bloomberg de Salud Estadounidense en la Universidad Johns Hopkins, y Sarah Lerner, profesora del instituto Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, Florida. Webster habló sobre la drástica reducción de la violencia armada en general y las soluciones comunitarias para abordar la crisis.

Retrato de un tirador en masa

“Para que un asesinato en masa sea causado por una enfermedad mental, solo puede ser realmente causado por una enfermedad psicótica”, dijo Girgis. “Alguien que sufre delirios o alucinaciones, que cree que su vida está en peligro o que oye voces que le dicen que mate. Es muy raro, pero ocurre”.

Alrededor del 45-50 % de los autores de tiroteos masivos padecen algún tipo de enfermedad mental, pero eso refleja la prevalencia del 40-45 % de enfermedades mentales a lo largo de la vida en la población general.

“Esa diferencia del cinco por ciento no es causalidad”, dijo Girgis. “La gente malinterpreta la correlación”.

Los datos apuntan más bien a un perfil psicológico y situacional coherente del autor de un tiroteo masivo, moldeado por el suicidio, el resentimiento, la fascinación por las armas y el refuerzo cultural de la violencia.

Suicidio

Uno de los factores más significativos es el suicidio. Más del 50 % de los autores de tiroteos masivos mueren ahora por suicidio durante el ataque, una proporción que ha aumentado constantemente con el tiempo.

“La razón principal por la que las personas eligen las armas de fuego es porque son el método que utilizan para quitarse la vida”, afirmó Girgis.

Una vez que alguien decide morir, explicó, desaparece una barrera clave contra la violencia.

“Hay tres barreras que impiden cometer un tiroteo masivo”, dijo Girgis. “Tu sistema moral, los valores que interiorizas de tu familia y la sociedad, y el miedo a ser capturado y encarcelado. Una vez que decides quitarte la vida, esa tercera barrera desaparece”.

Los autores de tiroteos masivos también suelen mostrar una intensa fascinación por las armas de fuego, señaló Girgis, un factor que ha aumentado enormemente a medida que las películas violentas, los videojuegos, la televisión y la música se han idealizado en la cultura popular. Si bien las tasas de asesinatos masivos se mantuvieron relativamente estables desde 1900 hasta la década de 1970, dijo, las tasas per cápita se han cuadruplicado desde entonces.

Nihilismo y narcisismo

Una combinación de nihilismo —una profunda sensación de vacío y falta de sentido— y una forma de narcisismo que no se basa en la arrogancia, sino en el resentimiento, son también características que se encuentran en los autores de tiroteos masivos. Nikolas Cruz, que actualmente cumple 34 cadenas perpetuas consecutivas por matar a 17 personas e herir a otras 17 el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, le dijo a un psicólogo que eligió el día de San Valentín porque sentía que nadie lo amaba y quería arruinarle la festividad a todos.

“No se trata del narcisismo tal y como lo entiende la gente comúnmente”, dijo Girgis. “Es una autoestima muy baja que se exterioriza y se descarga en otras personas”.

Las tasas de violencia con armas de fuego están disminuyendo

Aunque los tiroteos masivos acaparan la atención nacional, solo representan una pequeña parte de la violencia armada en Estados Unidos. Los homicidios con armas de fuego en EE. UU. han disminuido alrededor de un 40 % desde su pico en 2021 y 2022, según las medias móviles de 12 meses recopiladas por el Índice de Criminalidad en Tiempo Real, señaló Webster.

“Los datos cuentan una historia diferente a la de los titulares”, dijo Webster. “Casi todos los lugares de Estados Unidos han disfrutado de tasas de homicidios mucho más bajas en los últimos años”.

Algunas ciudades han experimentado descensos aún más pronunciados. Los homicidios en Detroit han disminuido un 76 %, mientras que en Baltimore, Filadelfia y Nueva Orleans han bajado alrededor de un 60 % con respecto a sus máximos recientes.

Si se mantienen las tendencias actuales, dijo Webster, Estados Unidos podría registrar su tasa de homicidios más baja desde que se iniciaron los registros nacionales en 1960.

Intervenciones

Sin embargo, el país sigue siendo una excepción a nivel mundial: su tasa de homicidios es ocho veces mayor que la de otros países de ingresos altos, y su tasa de homicidios con armas de fuego es 25 veces mayor. Casi el 80 % de los homicidios en Estados Unidos se cometen con armas de fuego.

Aun así, Webster afirmó que el reciente descenso refleja la eficacia de las políticas y las decisiones de inversión.

Tras un aumento histórico durante la pandemia de COVID-19 —el mayor incremento anual de homicidios con armas de fuego jamás registrado—, la violencia comenzó a disminuir a medida que los sistemas sociales se estabilizaron. El FBI registró 22 134 asesinatos en 2020, el primer año completo de la pandemia, lo que representa un aumento aproximado del 34 % con respecto a 2019. Al año siguiente se registraron 22 830 asesinatos.

Pero desde entonces, las tasas han disminuido: en 2024, el FBI registró 16 935 asesinatos.

“La policía, los tribunales, las escuelas, la atención médica… todos estos sistemas se vieron sometidos a una gran presión durante la pandemia”, afirmó Webster. “A medida que se fueron fortaleciendo, la violencia disminuyó”.

Acción comunitaria

La Ley bipartidista de comunidades más seguras de 2022, patrocinada por el senador Marco Rubio, republicano por Florida, y promulgada por el expresidente Joe Biden, amplió las verificaciones de antecedentes e inyectó miles de millones de dólares en programas de intervención contra la violencia comunitaria, servicios de salud mental e iniciativas locales de prevención.

Las ciudades ampliaron las estrategias de reducción de la violencia grupal, que combinan la aplicación de la ley con servicios sociales y apoyo a las personas en mayor riesgo.

Webster también destacó el impacto de la regulación de los kits de armas fantasma: armas de fuego imposibles de rastrear que se dispararon durante la pandemia. “Estas armas iban directamente a manos de menores de edad y personas con antecedentes penales violentos”, dijo sobre su investigación en Baltimore. “Después de 2022, las armas fantasma cayeron en picado”.

Tanto Webster como Girgis hicieron hincapié en que la política sobre armas de fuego es fundamental para reducir tanto los tiroteos masivos como la violencia armada cotidiana.

“Las leyes estatales más laxas sobre armas de fuego están estrechamente relacionadas tanto con el número de tiroteos masivos per cápita como con el número de víctimas per cápita”, afirmó Girgis, señalando que la mayoría de las armas utilizadas en los tiroteos masivos se adquieren de forma legal.

Webster se hizo eco de esa conclusión. “Las leyes más estrictas sobre armas no eliminan por completo los tiroteos masivos”, afirmó. “Pero sí contribuyen a que haya menos”.