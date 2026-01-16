“Derretir al ICE”: Los californianos se manifiestan para condenar el tiroteo del ICE en Minneapolis

El pasado fin de semana se llevaron a cabo protestas en todo el país tras el fatal tiroteo del 7 de enero contra Renee Nicole Good por parte de un agente del ICE en Minneapolis. Los organizadores afirman que decenas de miles de personas se unieron a las manifestaciones “ICE Out for Good”.

El asesinato de Good es el cuarto a manos del ICE desde que comenzó la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump. Según la organización sin fines de lucro Trace, que realiza un seguimiento de la violencia armada en el país, se han producido al menos 15 tiroteos en los que ha estado involucrado el ICE durante el mismo periodo. Un día después de la muerte de Good, un agente de la patrulla fronteriza disparó contra dos venezolanos en Portland, Oregón, bajo la sospecha de tener vínculos con la banda venezolana Tren del Aragua.

Unas 37 personas han sido asesinadas por agentes del ICE o han fallecido mientras se encontraban detenidas por esta agencia. El 2025 fue el año más mortífero para el ICE en más de dos décadas, según señaló la ACLU.

Los funcionarios de Trump describen a Good como una terrorista nacional, citando un video en el que se la ve en su coche alejándose lentamente de los agentes durante una operación policial en una zona residencial de Minneapolis. Uno de los agentes, identificado como Jonathan Ross, dispara entonces tres tiros a través del parabrisas del coche de Good. Una grabación capta a Ross diciendo “fucking bitch” momentos después de disparar su arma.

Varios videos grabados en el lugar sugieren que Ross no corría ningún peligro.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ha prometido enviar un gran número de agentes a Minneapolis en los días posteriores al asesinato de Good, a pesar de los llamamientos de las autoridades locales —incluida una enérgica denuncia del tiroteo por parte del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey— para que el ICE abandone la ciudad.

El jefe de policía de Minneapolis, que asumió el cargo tras el asesinato de George Floyd, declaró al New York Times que las acciones del ICE están socavando la aplicación de la ley en la ciudad. Otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han emitido advertencias similares.

Leah Greenberg es codirectora ejecutiva de Indivisible, uno de los organizadores de las protestas de este fin de semana. Declaró a NPR que la gente se está uniendo para “llorar, honrar a los que hemos perdido y exigir responsabilidades a un sistema que ha funcionado con impunidad durante demasiado tiempo”.

Como parte de la iniciativa Aquí Estamos/Here We Stand de ACoM, pedimos a algunos de nuestros socios mediáticos que compartieran imágenes de las protestas de este fin de semana en California. En todo el estado, los residentes se unieron a los llamamientos para poner fin al acoso y la violencia del ICE contra las comunidades.

Dany Mogg es un organizador local de Indivisible en Santa María, ubicada en el condado de Santa Bárbara, una comunidad mayoritariamente agrícola y con una fuerte presencia latina que fue escenario de algunas de las redadas más importantes del ICE a principios de este año. Mogg describió la represión del ICE como una “limpieza étnica”.

“Las personas están siendo atacadas por el color de su piel”, declaró a nuestro medio asociado, Tu Tiempo Digital, “y Santa María es probablemente la comunidad más afectada”.

Candice Payne también se encontraba entre las docenas de manifestantes en Santa María. “Solo por ser ciudadana, debería sentirme segura, pero no es así”, afirmó.

Al norte, casi 1300 personas se manifestaron en Chico, al norte de Sacramento.

“Quieres revertir la oscuridad cuando ves que el fascismo comienza a descender sobre tu país”, dijo un manifestante, Alan Silver, a Chico Sol. “Encuentran una excusa para aterrorizar al país. Hay que hacer algo”.

“Esta no es la América en la que crecí”, dijo Pat Estrada, de 77 años, que se disfrazó de “Lady Liberty” con una túnica fluida. “Están inventando mentiras sobre cómo mataron a [Renee Good]. Esto está fuera de control”.