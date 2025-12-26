Las aguas residuales del río Tijuana aún contaminan la costa de San Diego. Una surfista convertida en política lucha por limpiarlas.

Deborah Brennan

CalMatters

Horas después de una tormenta en noviembre, el río Tijuana inundó una arboleda en Imperial Beach, se desbordó por una hilera de alcantarillas y explotó en montones de espuma fétida.

Este es el centro neurálgico del río contaminado, que enferma a miles de personas en el sur del condado de San Diego.

“El río Tijuana es uno de los ríos más contaminados, si no el más contaminado, de todo Estados Unidos”, declaró Paloma Aguirre, supervisora del condado de San Diego, desde la ribera del río desbordado usando botas de lluvia negras y una máscara rosa fucsia para protegerse. “El río transporta sustancias químicas peligrosas, contaminantes, patógenos y gases tóxicos que afectan a las comunidades del sur de San Diego”.

El sitio, conocido como el punto crítico de Saturn Boulevard, forma parte de un sistema de vías fluviales contaminadas y plantas de tratamiento de aguas residuales defectuosas en la región transfronteriza. En el océano, la contaminación provoca problemas respiratorios, digestivos y erupciones cutáneas en bañistas y surfistas. Las condiciones insalubres han obligado a cerrar partes de la costa de Imperial Beach durante los últimos tres años.

El año pasado, los investigadores descubrieron que la contaminación también se transmite por el aire. Las emisiones de sulfuro de hidrógeno, con su olor fétido, cerca del río a veces superan cientos de veces el umbral de olores del estado. A esos niveles, el gas provoca dolores de cabeza, náuseas, irritación ocular y dificultad respiratoria. Además, hay otras sustancias químicas, virus y bacterias en la mezcla.

Para los niños, los efectos son peores, afirmó Tom Csanadi, médico de Imperial Beach que ha participado activamente en el tema. Su superficie pulmonar en relación con el tamaño corporal es mayor, lo que significa que absorben más toxinas. Los niños respiran más rápido que los adultos y aún están en crecimiento, por lo que puede afectar sus tejidos corporales con mayor gravedad. Hay 11 escuelas a menos de tres kilómetros del foco de contaminación.

“Podría reducir el coeficiente intelectual y retrasar el desarrollo cognitivo”, afirmó Csanadi.

Como surfista, activista y líder electa, Aguirre ha pasado dos décadas luchando contra este problema, que considera una de las peores crisis ambientales del país.

“Ella ha estado al frente del activismo frente a este tema durante mucho, mucho tiempo, incluso antes de que comenzara su carrera política”, dijo Falk Feddersen, un oceanógrafo del Instituto Scripps de Oceanografía que ha mapeado los flujos de aguas residuales a lo largo de la costa desde México.

Un cóctel de productos químicos

Mientras el agua de la tormenta se filtraba por la carretera en el punto crítico de Saturn Boulevard, un camión de rescate de aguas rápidas atravesaba los charcos, buscando conductores varados. Las alcantarillas bajo el cruce se instalaron para controlar las inundaciones, pero también agitan el agua al arrojar gases nocivos y otros contaminantes.

“La consecuencia imprevista es que está exacerbando la liberación de todas las moléculas y aerosoles al aire”, dijo Aguirre. “Literalmente los está lanzando al medio ambiente”.

El sulfuro de hidrógeno, con su característico olor a huevo podrido, es un indicador de esa mezcla tóxica, afirmó Kim Prather, química atmosférica del Instituto Scripps de Oceanografía. Prather alertó sobre la contaminación atmosférica del río Tijuana el año pasado.

“Es uno entre miles de compuestos”, dijo. “Es una suerte que huela. Sé que suena raro, pero te dice que te alejes”.

Aguirre describió sus propios problemas con la contaminación del río Tijuana, incluyendo migrañas, dolor en el pecho, dificultad para respirar y despertarse en mitad de la noche con un olor que ella comparó con el de un “baño portátil”.

Las recientes mejoras en las plantas de tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos y México han reducido la contaminación del agua al evitar que decenas de millones de galones de aguas negras lleguen al océano cada día. Aguirre y otros celebran la noticia, pero señalan que el río aún contamina las zonas circundantes.

Se están realizando más mejoras importantes en ambos lados de la frontera, pero arreglar rápidamente el punto crítico de Saturn Boulevard podría ofrecer un alivio inmediato, dijo Aguirre.

“Esta es una medida muy específica y al alcance de la mano que al menos comenzará a mitigar la cantidad de gases que se liberan al aire y beneficiará a decenas de miles de personas que viven aquí”, dijo.

Olas de contaminación

La contaminación del río Tijuana se remonta al menos a la década de 1930, cuando los gobiernos de Estados Unidos y México construyeron las primeras plantas de tratamiento de aguas residuales transfronterizas. A medida que la población de Tijuana crecía con el auge de su industria, los residuos de la ciudad sobrepasaron la capacidad de sus sistemas de tratamiento. Las fallas en las plantas y los derrames de aguas residuales se volvieron comunes a principios de la década del 2000, junto con los frecuentes cierres de playas a lo largo de la costa sur de San Diego.

Fue entonces cuando Aguirre se topó con la contaminación transfronteriza en las olas de Imperial Beach. Al haber crecido en Puerto Vallarta, México, estaba acostumbrada a surfear en aguas turbias después de las lluvias, así que las olas descoloridas no le parecían preocupantes.

“Recuerdo haber salido aquí en Imperial Beach cuando el agua estaba color chocolate, sin saber que no se parecía en nada a lo que estaba acostumbrada, porque eso eran aguas residuales”, dijo.

Ella era la única en la playa ese día, salvo un hombre que colocaba carteles que decían “Agua limpia ahora”. Era Serge Dedina, director ejecutivo del grupo ambientalista WildCoast, quien la reclutó para luchar contra la contaminación por aguas residuales.

Aguirre se ofreció como voluntaria en la organización y pronto se unió al equipo como empleada. Trabajó allí durante más de una década, mientras cursaba una maestría en biodiversidad marina y conservación en el Instituto Scripps de Oceanografía. En WildCoast, organizó un grupo ciudadano, abogó por la mejora de las pruebas de agua mediante análisis de ADN y participó en grupos de trabajo para un acuerdo binacional sobre contaminación transfronteriza, denominado Minuto 320.

Cuando Dedina fue elegido alcalde de Imperial Beach en 2014, Aguirre vio un camino para resolver el problema de las aguas residuales.

“Pensé: ‘Si él puede, yo también’”, dijo. “Y aproveché el impulso que él logró generar en torno a este tema”.

Aguirre obtuvo un escaño en el Concejo Municipal de Imperial Beach en 2018 y fue elegida alcaldesa en 2022, cuando Dedina dejó el cargo. Con una plataforma más amplia, instó a California y al gobierno federal a declarar el estado de emergencia por el problema de la contaminación fronteriza y presionó para que la zona se clasificara como un sitio “Superfund”.

Estos esfuerzos no han tenido éxito, pero otros esfuerzos sí han dado resultados. Imperial Beach demandó a la Comisión Internacional de Límites y Aguas junto con la ciudad de Chula Vista y el Puerto de San Diego en 2018, alegando que violaba la Ley de Agua Limpia y otras leyes federales al no controlar la contaminación costera por aguas residuales. Llegaron a un acuerdo en la demanda en 2023 con la promesa de más recursos y cooperación binacional.

“Mi mandato como alcaldesa de IB realmente se centró en defender y trabajar de manera bipartidista para asegurar la financiación adicional que se necesitaba” para solucionar la contaminación transfronteriza, dijo.

Aguirre encabezó delegaciones de funcionarios locales a Washington, D.C. para recaudar fondos para las costosas mejoras de infraestructura necesarias para controlar el problema de las aguas residuales. Se reunió con funcionarios de la Casa Blanca de las administraciones Biden y Trump, y con legisladores que sirvieron como Navy SEALs y experimentaron el problema de la contaminación en BUD/S, el programa de entrenamiento de los Navy SEALs en Coronado.

En julio, Aguirre ganó una elección especial para un puesto vacante en la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. Inmediatamente lideró los planes del condado para estudiar los efectos de la contaminación transfronteriza en la salud y solicitó al estado 50 millones de dólares para reparar el foco de contaminación en Saturn Boulevard.

“Ella ha resuelto un problema que estaba estancado cuando otras personas no pudieron hacerlo”, dijo Prather, el químico atmosférico de Scripps.

Los derrames de aguas residuales requieren soluciones rápidas

El persistente problema de contaminación volvió a la palestra en 2017, cuando un derrame de una tubería dañada en México vertió aproximadamente 540 millones de litros de aguas residuales al río Tijuana, lo que provocó malos olores en la región. Ese accidente reveló el deterioro de la envejecida infraestructura.

“Esa es una de las razones por las que las cosas son tan horribles, porque están tratando de ponerse al día para arreglar estas cosas cuando tienen fallas catastróficas”, dijo Feddersen, el oceanógrafo de Scripps.

A principios de 2022, otro derrame importante vertió cientos de millones de galones de agua contaminada con aguas residuales a través de la frontera durante dos semanas y media.

Ese verano, los congresistas de San Diego liberaron más de 300 millones de dólares autorizados para mejoras en el tratamiento de aguas residuales mediante el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. México comprometió 144 millones de dólares para reemplazar las deficientes plantas de tratamiento de aguas residuales de Tijuana, mediante un tratado actualizado entre ambos países, conocido como el Acta 328.

En 2024, los legisladores persuadieron a la administración Biden para que agregara otros 370 millones de dólares para reparar la envejecida Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay International, cerca de la frontera, dijo el representante Scott Peters.

Tras décadas de deterioro, este año se implementaron importantes mejoras. La Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, que apenas funcionaba, está ahora en pleno funcionamiento y amplió su capacidad de 25 millones a 35 millones de galones de aguas residuales al día. Se esperaba que el proyecto durara dos años, pero se completó en 100 días, según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos.

Para finales del próximo año, la capacidad aumentará a 50 millones de galones diarios, con mayor capacidad para las sobrecargas de aguas residuales. La comisión, que gestiona los sistemas de aguas residuales, ha invertido 122 millones de dólares en las reparaciones de la primera serie, y el proyecto completo costará 650 millones de dólares.

Si bien la administración Trump ha recortado fondos federales para muchos proyectos, también ha redoblado sus esfuerzos para abordar el problema transfronterizo de las aguas residuales, afirmó Aguirre. En julio, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, se reunió con su homólogo mexicano para sellar el acuerdo ambiental.

En abril, México reparó su planta de Punta Bandera , ubicada en la costa, a unos 10 kilómetros al sur de la frontera. La planta había fallado por completo en 2020 y vertía aguas residuales sin tratar al océano. Ahora procesa 18 millones de galones de aguas residuales al día. Esto representa un gran impulso para la seguridad en las playas, afirmó Feddersen, cuya investigación rastreó el flujo de aguas residuales en las corrientes oceánicas y modeló escenarios para reducirlo.

“La mejor inversión, la mayor reducción en el cierre de playas y la reducción de enfermedades humanas, fue arreglar Punta Bandera”, dijo.

Sin embargo, el río Tijuana aún amenaza a los residentes de su cuenca con aguas residuales sin tratar y productos químicos industriales provenientes de las maquiladoras de Tijuana. Esto incluye solventes, metales pesados y toxinas conocidas como PFAS, o “químicos permanentes”, dijo Prather.

“El río en este momento es una planta de tratamiento de aguas residuales sin ningún tipo de procesamiento”, explicó.

La eliminación de las alcantarillas eliminaría la turbulencia que expulsa sulfuro de hidrógeno y otras toxinas. El condado planea finalizar un estudio de viabilidad del proyecto para enero. Este proyecto mantendría los contaminantes fuera del aire, pero no del agua.

Aguirre también quiere nueva infraestructura para sanear el río Tijuana en el lado estadounidense. El reciente Tratado Binacional, Acta 328, incluye esa opción, y la Comisión Internacional de Límites y Aguas está explorando las medidas necesarias para desviar y tratar los caudales del río. Aún no hay fondos para el proyecto, pero Aguirre afirma que está en su agenda.

“Se desvían ríos”, dijo. “Es factible. ¿Es caro? Sí. ¿Valen la pena nuestras vidas en el sur de San Diego? Sí”.