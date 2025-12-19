Se avecinan aumentos en los planes de ACA debido a la incapacidad del Congreso para llegar a un acuerdo

Las primas de salud de aproximadamente 1.7 millones de californianos se dispararán el 1 de enero, ya que el Congreso no ha logrado llegar a un acuerdo para solucionar el problema. El miércoles 17 de diciembre, cuatro republicanos se unieron a los demócratas para forzar una votación sobre una propuesta para extender los subsidios de la era COVID, lo que probablemente no sucederá hasta enero. Esos subsidios abaratan los planes en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocido como Covered California.

El representante Dave Min, demócrata por California, dijo que las subidas de precios obligarán a muchas familias a cambiarse a un plan más barato con menos prestaciones, o a perder el seguro por completo.

“Hace solo unas semanas, muchos californianos recibieron notificaciones de Covered California en las que se les informaba de que sus primas aumentarían entre un 50 % y un 200 % debido a la expiración de los créditos fiscales de la ACA”, explicó Min. “Estamos hablando de miles de dólares al mes para las familias trabajadoras de mi distrito”.

Las subvenciones fueron eliminadas el verano pasado por la “One Big Beautiful Bill Act” de los republicanos con el fin de financiar otras prioridades de la administración, como un aumento del presupuesto para el ICE y créditos fiscales para las empresas.

Los demócratas advierten que los costos de la atención médica aumentarán para todos, no solo para las personas que compran seguros en el mercado de la ACA, porque cuando un gran número de personas pierden su seguro, acudirán a las salas de urgencias, lo que se traducirá en un aumento de las facturas hospitalarias y las primas de los seguros.

El miércoles por la noche, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un plan de salud que permitiría que expiraran los subsidios, pero que intentaría controlar los costos mediante la aportación de 1000 dólares a cuentas de ahorro para gastos médicos destinadas a familias de bajos ingresos acogidas a la ACA.

Vaishu Jawahar, director de programas políticos de la organización sin fines de lucro Protect Our Care, critica la propuesta.

“Sus planes son realmente inviables”, afirmó Jawahar. “Seguiremos viendo cómo millones de personas pierden su seguro médico con sus planes y cómo las primas se disparan. Por lo tanto, sus planes no hacen nada para abordar los problemas más urgentes a los que nos enfrentamos”.

El proyecto de ley republicano de la Cámara de Representantes también permitiría a las pequeñas empresas asociarse para tener más poder de mercado, de modo que pudieran permitirse ofrecer cobertura a sus empleados. Además, impondría requisitos de transparencia a los administradores de prestaciones farmacéuticas. Sin embargo, el futuro del proyecto de ley es incierto, ya que un plan similar fracasó recientemente en el Senado de los Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano.