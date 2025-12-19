5 formas sencillas de combatir la tristeza invernal

¿Ha notado que se siente un poco decaído durante los meses de invierno? No está solo. A medida que las horas de luz se acortan y las temperaturas bajan, muchas personas experimentan menor energía y un estado de ánimo, a menudo llamado “depresión invernal”.

Afortunadamente, hay medidas sencillas que puede tomar para levantar el ánimo y seguir sintiéndose con energía sin importar qué tan frío y oscuro esté afuera. Vea estos cinco sencillos consejos de la dietista y nutricionista registrada Dawn Jackson Blatner que pueden ayudarlo a mantener alejada la tristeza invernal esta temporada.

Muévase de forma que lo haga sentir bien

Moverse durante los meses más fríos es clave para mantenerse feliz y saludable durante el invierno. No tiene que incorporar un entrenamiento intenso. En cambio, concéntrese en mover el cuerpo de una forma que le resulte cómoda. Estirar, bailar, practicar yoga o una caminata rápida por su vecindario puede mejorar la circulación y su estado de ánimo durante los meses oscuros y fríos del año.

Prevenga los bajones de energía mediante el límite el azúcar añadido

Los azúcares añadidos en sus alimentos y bebidas pueden aumentar temporalmente su energía. Sin embargo, un aumento repentino del azúcar en la sangre puede provocar rápidamente un “bajón de azúcar”, lo que lo dejará cansado e irritable. Este invierno, cuide su alimentación y limite los azúcares añadidos para evitar bajones de energía y bajones de ánimo a lo largo del día.

Restablezca su ritmo con fototerapia

Los días cortos y oscuros de invierno pueden alterar su ritmo circadiano, lo que provoca mal sueño, menos energía e incluso mal humor. Considere empezar el día tomando un café frente a una lámpara de fototerapia. Una lámpara de fototerapia imita la luz solar natural, lo que puede ayudar a restablecer el ritmo del cuerpo cuando la luz del día es escasa. Solo 15 minutos al día pueden marcar la diferencia. Si no tiene una lámpara disponible, abríguese y salga a caminar por la mañana, ya que incluso la luz natural nublada puede favorecer su ciclo de sueño-vigilia.

Manténgase conectado

Puede ser difícil ver a sus amigos y familiares cuando hace frío, llueve o nieva. Sin embargo, mantenerse conectado con sus seres queridos es vital para mantener el ánimo durante los meses oscuros de invierno. Adquiera el hábito de hacer llamadas rápidas para ponerse al día, compartir una comida o planificar una actividad divertida para cultivar sus relaciones y combatir la sensación de aislamiento.

Comience la mañana con comidas ricas en vitaminas

Empezar el día con una comida que lo llene de energía y le mejore el ánimo es una forma sencilla pero eficaz de afrontar los meses de invierno. Al elegir su receta de desayuno, busque comidas ricas en vitamina D, que fortalece las células inmunitarias para que puedan defenderse de las bacterias dañinas, y vitamina E, que actúa como antioxidante para reducir el estrés oxidativo y proteger las células del daño.

Pruebe esta receta de frittata de champiñones shiitake y pimiento rojo con salmón ahumado usando huevos. Huevos contienen vitamina D y vitamina E que lo ayudará a mantener la energía, el estado de ánimo y el bienestar general durante todo el invierno.

Frittata de champiñones shiitake y pimiento rojo con salmón ahumado

Tiempo de preparación: 12 minutos; tiempo de cocción: 12 minutos; rinde: 14

Ingredientes

* 6 huevos grandes

* 2 cucharadas de aceite de oliva

* 6 onzas de champiñones shiitake, tallos finamente picados, sombreros cortados en rodajas de 1/4 de pulgada de ancho

* 6 onzas de pimiento rojo, sin semillas y cortado en trozos de 1 pulgada

* 1/2 cucharadita de cúrcuma molida

* 3 cucharadas de leche, preferentemente de almendras o de avena

* 2 cucharadas de tomillo fresco picado, divididas

* 1/4 cucharadita de sal

* 1/4 cucharadita de pimienta negra recién molida

* 4 onzas de salmón ahumado, picado grueso

* 2 cucharadas de yogur griego

Preparación

Caliente una sartén de 10 pulgadas con los lados inclinados a fuego medio. Añada aceite de oliva. Después de 30 segundos, añada los champiñones y el pimiento. Cocine 5 minutos, removiendo de vez en cuando. Precaliente el asador. En un bol mediano, bata los huevos, la leche, 1 cucharada de tomillo y sal y pimienta. Añada el salmón ahumado. Reserve para después. Añada la cúrcuma y la pimienta negra a la sartén, removiendo durante unos segundos. Deje de remover y vierta la mezcla de huevo en la sartén sobre las verduras. Mezcle bien. Con una espátula, presione las verduras hasta formar una capa uniforme bajo la mezcla de huevo. Cocine sin remover hasta que los huevos estén cuajados en el fondo, unos 5 minutos. (El centro estará húmedo). Pase al asador. Ase a 4 o 5 pulgadas de la fuente de calor durante 2 minutos o hasta que los huevos estén cuajados. Corte en cuñas. Coloque cucharadas de yogur sobre la frittata y espolvoree la cucharada restante de tomillo antes de servir.

Notas de la receta: Los champiñones crimini pueden sustituir a las setas shiitake, pero con menos sabor. Dos cucharaditas de tomillo seco pueden sustituir al tomillo fresco. Triture la hierba seca para darle más aroma. El salmón ahumado puede sustituirse por salmón sin sal.

Unos sencillos cambios en su día a día pueden ayudarlo a combatir la tristeza invernal, para que pueda seguir prosperando sin importar el clima. Para encontrar más recetas con las que empezar sus mañanas de invierno con energía y ganas, visite EgglandsBest.com.