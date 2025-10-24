EarthTalk Q&A: Riesgos climáticos para los inquilinos

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

El cambio climático supone una amenaza creciente para la civilización humana, ya que altera rápidamente nuestro medio ambiente y aumenta la frecuencia, la intensidad y la destructividad de los desastres naturales. Nuestros hogares se encuentran en primera línea de estos retos, ya que se enfrentan al aumento de los costes energéticos para regular las temperaturas extremas y al incremento de los riesgos de daños materiales por tormentas e inundaciones. Entre los más vulnerables se encuentran el tercio de los estadounidenses que viven en alquiler en lugar de ser propietarios de sus viviendas. Cuando se produce un desastre, los inquilinos suelen quedarse desprotegidos, con opciones limitadas para reubicarse o recuperarse. Cabe destacar que las zonas con mayor concentración de inquilinos también tienden a enfrentarse a los riesgos climáticos más graves. Esta tendencia es especialmente evidente en Florida y California, donde el 88 % y el 79 % de las viviendas de alquiler, respectivamente, se encuentran en zonas de alto riesgo. Tras un desastre, los inquilinos suelen sufrir más dificultades debido a los aumentos repentinos del alquiler o los desahucios, lo que agrava su vulnerabilidad.

Organismos gubernamentales como la FEMA, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ofrecen diversas formas de ayuda en caso de catástrofes a los propietarios de viviendas, entre ellas préstamos a bajo interés, asistencia nutricional, prestaciones a corto plazo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y subvenciones para la reconstrucción. Sin embargo, los inquilinos reciben poca o ninguna ayuda comparable. Además de carecer de asistencia directa, los inquilinos tienen un control mínimo sobre las reparaciones posteriores al desastre, ya que los propietarios suelen optar por las soluciones más rápidas y baratas en lugar de invertir en renovaciones sostenibles a largo plazo.

Para mejorar la seguridad y la protección de los inquilinos, los programas de ayuda en caso de desastre deben incorporar medidas de apoyo y protección específicas. En las zonas de alto riesgo, la ampliación de las iniciativas de construcción resistente a los peligros puede garantizar que las nuevas construcciones y renovaciones den prioridad a la resiliencia climática. El refuerzo de las leyes de protección de los inquilinos puede evitar las subidas de alquiler y los desahucios tras los desastres, ofreciendo estabilidad a los más afectados. Además, los legisladores deberían exigir a los propietarios que realicen mejoras de resiliencia climática, como el uso de materiales resistentes a las inundaciones, la mejora del aislamiento y la modernización de los sistemas energéticos. La ampliación de los programas de ayuda del gobierno para incluir ayudas al alquiler y soluciones de vivienda temporal también puede ayudar a los inquilinos a recuperarse de forma más eficaz.

Hay muchas formas en que las personas pueden contribuir a la protección de los inquilinos: abogando por reformas políticas; impulsando una legislación que dé prioridad a la protección de los inquilinos; apoyando a las organizaciones de inquilinos; participando en los esfuerzos de preparación de la comunidad. Además, dar a conocer los programas de asistencia disponibles, las opciones de seguros y los derechos legales de los inquilinos permite a las personas tomar decisiones informadas y protegerse. Al tomar estas medidas, las personas pueden ayudar a fomentar un sistema de vivienda más equitativo y resiliente que garantice que los inquilinos no se queden atrás ante el cambio climático.

CONTACTOS: La amenaza del cambio climático para los inquilinos, https://nationalhousingtrust.org/news/threat-climate-change-renters.

EarthTalk® es una producción de Roddy Scheer y Doug Moss para la organización sin ánimo de lucro 501(c)3 EarthTalk. Más información en https://emagazine.com. Para hacer una donación, visite https://earthtalk.org. Envíe sus preguntas a: [email protected].