EarthTalk Q&A: ¿Biofilia?

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Acuñado por el psicólogo Erich Fromm y popularizado y ampliado por el biólogo E.O. Wilson, el término «biofilia» se define como la tendencia humana a interactuar o estar estrechamente relacionado con otras formas de vida en la naturaleza. Según la hipótesis de la biofilia, los seres humanos buscamos de forma innata la conexión con todo lo que está vivo a nuestro alrededor. Wilson utilizó este término para enfatizar la urgencia de ampliar la investigación y la comprensión de la vida en la Tierra con el fin de proteger especies y ecosistemas clave. «Debemos apresurarnos a adquirir los conocimientos en los que se pueda basar una política sensata de conservación y desarrollo», afirmó Wilson, fallecido en 2021 a los 92 años.

Cuando Fromm acuñó el término por primera vez en la década de 1960, lo describió como «el amor apasionado por la vida y todo lo que está vivo», enmarcándolo como una orientación psicológica hacia la conexión con los seres vivos. También destacó su papel esencial en la salud mental y el desarrollo moral, presentándolo como una fuerza opuesta a la necrofilia, que es una fascinación por la muerte y la descomposición que Fromm relacionó con el amor por las máquinas. Wilson amplió este concepto en la década de 1980 al argumentar que la biofilia tiene sus raíces en nuestro pasado evolutivo.

La hipótesis de Wilson vinculaba la biofilia directamente con la supervivencia humana, la autoconservación y la conciencia medioambiental. Describió la biofilia como un rasgo inculcado a lo largo de miles de años de evolución en el entorno natural. Gracias a la biofilia, los seres humanos han desarrollado una predisposición innata a prestar atención y responder positivamente a las características y patrones de la naturaleza que son favorables para la supervivencia.

La biofilia es más que un simple gusto por la naturaleza. Los investigadores han descubierto que el 90 % de las personas imaginan un entorno natural cuando se les pide que piensen en algo relajante y tranquilo. Desde el punto de vista cognitivo, las experiencias en la naturaleza ayudan a estimular «un ciclo de aprendizaje reflexivo de introspección, búsqueda de sentido y, finalmente, reajuste de hábitos», según un estudio realizado por Cynthia J. Way, de la Universidad George Washington.

La hipótesis de la biofilia ha influido en la creación y popularización del diseño biofílico, que utiliza materiales, patrones y fenómenos naturales para mantener una conexión con la naturaleza incluso en un entorno interior creado por el hombre. Los elementos de diseño incluyen luz natural, obras de arte con temas naturales y materiales naturales. Se ha descubierto que el diseño biofílico mejora la productividad, reduce los niveles de estrés y mejora el aprendizaje. Tras estudiar los efectos de los entornos de trabajo monótonos, el Dr. Craig Knight, de la Universidad de Exeter, concluyó que los lugares de trabajo con solo unas pocas plantas de interior tenían un aumento del 15 % en la productividad y una mejora de la memoria.

Considere la posibilidad de integrar la biofilia en su carrera profesional y en sus tareas cotidianas. Adopte el diseño biofílico en su hogar y en su lugar de trabajo mediante ajustes sencillos, como añadir plantas de interior y utilizar luz natural, obras de arte con temas naturales y materiales naturales.

CONTACTOS: E.O. Wilson Biophilia Center, ​​https://www.eowilsoncenter.org/.

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