Yosemite desbordado por turistas tras la eliminación del sistema de reservas

Los visitantes informaron de largas colas, senderos abarrotados y problemas de estacionamiento en el Parque Nacional de Yosemite durante el fin de semana del Día de los Caídos, después de que el Servicio de Parques Nacionales suspendiera su sistema de reservas.

El personal está teniendo dificultades para hacer frente a la afluencia de visitantes después de que la administración Trump recortara casi el 25 % de los puestos de trabajo fijos en el Servicio de Parques Nacionales desde enero del año pasado.

Mark Rose, director sénior del programa de Sierra Nevada de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, afirmó que el caos está perjudicando la experiencia de los visitantes y el medio ambiente.

“Horas de espera para entrar a los parques y largas filas para subir a los autobuses de enlace”, dijo Rose. “Mucha gente estaciona en prados, a los lados de las carreteras y sobre las raíces de los árboles, lo que causa un daño considerable a los recursos”.

Rose dijo que la moral del personal del parque está baja. También le preocupa que la gran cantidad de vehículos pueda afectar los tiempos de respuesta en caso de emergencia.

Los visitantes informaron de una gran afluencia de gente en los senderos, lo que llevó a algunas personas a salir de los caminos señalizados.

En febrero, el Departamento del Interior anunció que eliminaría los sistemas de reserva en los parques nacionales de Yosemite, Arches y Glacier para facilitar el acceso de los visitantes.

Rose dijo que sospecha que el gobierno está haciendo caso omiso de las preocupaciones medioambientales para impulsar la industria turística.

“Aquí, bajo esta administración”, dijo Rose, “están anteponiendo los intereses privados de los propietarios de los hoteles que operan fuera del parque y permitiéndoles, en la práctica, dictar la gestión de parques como Yosemite”.

La Yosemite Conservancy recomienda visitar el parque entre semana y llegar temprano. También sugiere aparcar una sola vez y utilizar el servicio de transporte a partir de ese momento, así como visitar zonas fuera del Valle de Yosemite, como Wawona y Hetch Hetchy.

Julio y agosto son los meses de mayor afluencia en Yosemite, con una media de 600,000 visitantes.