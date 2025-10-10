Cómo adolescentes y familias pueden abandonar los malos hábitos en las redes sociales

Los responsables de sanidad de Dakota del Sur están tratando de iniciar conversaciones sobre el mundo de las redes sociales y los adolescentes, incluida la delicada situación de los padres cuando quieren establecer salvaguardias.

Los investigadores siguen examinando los efectos nocivos del exceso de tiempo frente a la pantalla y de determinadas funciones de las aplicaciones en todos los grupos de edad. Los cerebros en desarrollo de niños y adultos jóvenes siguen siendo un objetivo principal, y la Fundación de Dakota del Sur para la Atención Médica se asoció con un investigador del Medio Oeste para proporcionar orientación a los profesionales de la salud y las familias.

Jane Harness, profesora adjunta de psiquiatría clínica de la Universidad de Michigan, dirigió el debate. Afirmó que nunca es demasiado tarde para elaborar un plan de medios de comunicación domésticos que todos los miembros de la familia puedan seguir y crear buenos hábitos.

“Mantener el dormitorio libre de pantallas por la noche puede ser realmente útil”, recomendó Harness. “Sabemos que el sueño es tan, tan, tan, tan importante para la salud mental, mantener las comidas libres de pantallas, ya sabes, especialmente para permitir la comunicación y la conexión con los miembros de la familia”.

Subraya que los padres también deben informarse sobre la configuración y los filtros de las aplicaciones de redes sociales, como las funciones de chat, y saber si deben ajustarse. La Academia Americana de Pediatría dispone de una herramienta en línea para que los hogares elaboren un plan familiar individualizado sobre los medios de comunicación. Los expertos señalan que un enfoque saludable permite a los adolescentes aprovechar las ventajas de las redes sociales, como conectar con otras personas que tienen el mismo interés por una afición.

Harness señaló que los hallazgos de su equipo y otras investigaciones muestran que los adolescentes son cada vez más conscientes de los peligros de las redes sociales y de cómo pueden afectar negativamente a sus compañeros. Señaló que algunos incluso han tomado medidas para desconectarse de varias aplicaciones, pero les resulta difícil mantenerse alejados para siempre.

“Puede que intenten hacer algunos cambios, pero al final acaban reinstalando la aplicación o reactivando su cuenta”, observó Harness.

Al intentar mantener una aplicación de redes sociales fuera de tu órbita, sugirió una configuración de reactivación que requiere múltiples pasos, lo que hace que parezca que no merece la pena dedicarle tiempo para volver a ponerla en marcha. Los adolescentes que dieron su opinión animaron a sus compañeros a evitar basar tu valía en likes o comentarios y a silenciar las cuentas negativas. Y afirmaron que es bueno expresar sentimientos amables en Internet cuando escribes tus propios mensajes.