Este es un momento de “romper el vaso” para nuestra democracia

Sunita Sohrabji

American Community Media

Rodeado de líderes comunitarios y políticos demócratas, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 14 de agosto la “Ley de respuesta a la manipulación electoral”, que permitiría a los legisladores del estado redibujar los mapas de los distritos del Congreso, prescindiendo de la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos, de carácter independiente.

Newsom ha propuesto unas elecciones especiales el 4 de noviembre que permitirían a los votantes aprobar los nuevos mapas, cuyo objetivo es conseguir 5 escaños más para los demócratas en el Congreso. Actualmente, 43 de los 52 congresistas del estado son demócratas.

Agentes del ICE se apostaron frente al Museo Nacional Japonés Americano de Los Ángeles, donde se celebró la rueda de prensa de Newsom. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció la acción y varios oradores la calificaron de una muestra más del autoritarismo que gobierna ahora Estados Unidos.

Los mapas de redistribución de distritos suelen elaborarse después de cada censo. Actualmente, los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes, con un margen de 219-212. Newsom declaró que Trump “sabe que es un presidente fracasado”, con políticas que han destrozado la economía, el mercado laboral, la sanidad y la estructura social, pero necesita mantener su mayoría en la Cámara para continuar con su agenda draconiana.

Batalla de Texas

La medida se produce mientras la Legislatura del estado de Texas intenta manipular los mapas de sus distritos del Congreso para obtener 5 escaños republicanos más antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026. Respaldada por el presidente Donald Trump y el gobernador de Texas, Greg Abbott, la medida fue aprobada por el Senado de Texas por 19 votos a favor y 2 en contra. La propuesta pasó entonces a la Cámara de Representantes. 50 demócratas de la Cámara de Texas huyeron del estado hace dos semanas para bloquear el quórum en la Cámara, pero anunciaron el 14 de agosto que regresarían la próxima semana.

“Lo que están tratando de hacer es reescribir las reglas en medio del juego porque saben que van a perder”, dijo el representante estatal de Texas Gene Wu más temprano en el día en una rueda de prensa organizada por American Community Media / Houston Community Media. “Y saben que van a perder porque todo lo que está pasando es increíblemente impopular, no solo lo que está haciendo el presidente Trump, sino también lo que están haciendo los republicanos en el Congreso”.

“El gran y hermoso proyecto de ley de Trump, hace recortes masivos a las comunidades de todo Texas, no solo en las ciudades liberales, sino también en las comunidades rurales. También afecta a los agricultores, también afecta a los trabajadores, afecta a todos. Y la gente está empezando a despertar a eso y lo saben. Los republicanos lo saben y saben que la gente les va a culpar por ir de la mano de Trump. Y por eso están intentando cortarlo de forma preventiva”, dijo Wu.

“Este es un momento de ‘romper el vaso’ para nuestra democracia”, dijo Newsom. “Si consigue amañar las elecciones de mitad de mandato, tendremos un presidente autoritario optando a un tercer mandato”.

Los “mapas desencadenantes” propuestos entrarán en vigor si algún estado de mayoría republicana intenta manipular sus mapas. Florida, Indiana, Misuri y Ohio también están considerando la posibilidad de modificar sus mapas. Newsom dijo que la Legislatura estatal se reunirá la próxima semana para redactar una serie de proyectos de ley relacionados con la redistribución de distritos.

Caos

Varios líderes estatales señalaron que el presidente ya había intentado esa jugada antes, cuando perdió las elecciones de 2020, llamando al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffsenperger, para “encontrar 11.780 votos” y anular los resultados electorales de ese estado. Raffsenperger, republicano, no capituló.

La veterana congresista Maxine Waters, demócrata por Los Ángeles, declaró que el objetivo de Trump es “acallar las voces de los negros y morenos a los que odia.”

Waters destacó la presencia de la Guardia Nacional y de los marines estadounidenses que recibieron órdenes de acudir a su ciudad a principios de año. “La nación está disgustada por este caos. ICE no puede seguir entrando en nuestras tiendas de comestibles, escuelas, lugares de trabajo y de culto para tratar de identificar a las personas que deben ser deportadas.”

Earlier this week, Trump announced the deployment of the National Guard to patrol the streets of Washington, DC, a move he said was to combat a wave of violent crime.

Horror en nuestras calles

El líder sindical David Huerta, Presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, se hizo eco de las declaraciones de Waters. “Hay horror en nuestras calles. Los agentes del ICE están deteniendo a padres, madres, tías y tíos”.

“Debemos defender nuestra democracia. No podemos permitir que se prive a los votantes de sus derechos. Los votantes de California están en primera línea de la lucha contra el autoritarismo”, afirmó.

La medida en tres partes anunciada por Newsom:

Mantiene la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California y declara la política estatal de apoyo al uso de comisiones de redistribución de distritos justas y no partidistas en todo el país.

Adopta temporalmente nuevos distritos del Congreso de California para su uso en las elecciones al Congreso hasta 2030.

Preserva los actuales mapas del Congreso de California si Texas u otros estados también conservan sus mapas originales.

Newsom dijo a los periodistas que confía en contar con los votos necesarios en la Legislatura estatal para aprobar las medidas.