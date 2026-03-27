El voto latino, en constante evolución, se está alejando rápidamente de Trump y los republicanos

En 2024, Donald Trump mejoró notablemente sus resultados entre casi todos los grupos de votantes en comparación con cuatro años antes. El aumento de Trump entre los votantes hispanos fue especialmente notable, ya que subió más de 10 puntos entre 2020 y 2024, al menos según las encuestas a pie de urna.

Esto dio lugar a numerosos comentarios en los que se especulaba con que los votantes hispanos, que históricamente han apoyado más a los demócratas, podrían seguir inclinándose hacia el Partido Republicano.

Las noticias que sugerían que los latinos fueron fundamentales para la victoria de Trump en 2024 nos parecieron exageradas. Aunque los latinos no hubieran cambiado de opinión, Trump habría ganado igualmente en 2024.

Sin embargo, no hay duda de que, en los últimos tres ciclos electorales, los votantes latinos, en particular, los hombres latinos menores de 40 años, se han desplazado hacia la derecha. Ese cambio ha beneficiado a los candidatos republicanos, aunque la mayoría de los latinos siguiera votando a los demócratas.

Sin embargo, los resultados de las elecciones generales de 2025 en lugares como Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, así como de las elecciones especiales de 2026, sugieren que se está produciendo un cambio brusco, ya que algunos de los votantes latinos que apoyaron a Trump están volviendo ahora a apoyar a los demócratas.

Como politólogos y encuestadores que estudiamos las tendencias de voto de la comunidad hispana, nos preocupa saber si estos últimos cambios son reales o si simplemente se deben a las fluctuaciones en las tasas de participación de los latinos en el voto demócrata. En otras palabras, ¿están los latinos volviendo a votar mayoritariamente a los demócratas, o es que los latinos que se mantuvieron fieles a los demócratas están ahora más indignados y motivados?

Los datos de las encuestas y las elecciones indican que es un poco de ambas cosas. Entonces, ¿qué augura esto para el futuro de la política estadounidense?

Tendencias del voto latino

Durante décadas, la historia del voto latino a nivel nacional se había caracterizado por una estabilidad duradera. Históricamente, los demócratas han tenido una ventaja de aproximadamente un 65 % frente a un 35 % de los republicanos.

Esa ventaja se redujo ligeramente después de que el presidente republicano Ronald Reagan firmara la Ley de Reforma y Control de la Inmigración en 1986, que ofrecía una vía hacia la ciudadanía a millones de personas. Sin embargo, la ventaja de dos tercios, más habitual para el Partido Demócrata, volvió tras la aprobación de la Proposición 187, una iniciativa antiinmigrante de 1994 en California que, en última instancia, movilizó a los latinos en contra de los republicanos.

Otro intento del Partido Republicano por acercarse al electorado hispano culminó con la obtención por parte del presidente George W. Bush de aproximadamente el 40 % del voto latino en 2004. Sin embargo, ese avance se vio pronto mermado a raíz de la legislación antiinmigrante aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, en 2005 y 2006.

Las exitosas campañas del demócrata Barack Obama en 2008 y 2012, así como la fallida campaña de Hillary Clinton en 2016 contra Trump, permitieron a los demócratas obtener un nivel relativamente alto de apoyo entre el electorado latino, que alcanzó su punto máximo con una ventaja de 3 a 1 en 2012.

Esto hizo que, para algunos, el avance de Trump entre el electorado latino en 2020 y 2024 resultara especialmente inesperado. Logró avances notables en algunas zonas de Florida, donde se impuso en el condado de Miami-Dade, y en Texas, donde le dio la vuelta al resultado en el Valle del Río Grande, tradicionalmente demócrata.

Algunos latinos se preguntan si los demócratas han cumplido sus promesas

No debería haber sido una sorpresa tan grande. Desde hace tiempo, un porcentaje considerable de latinos ha apoyado a candidatos republicanos. Por ejemplo, tanto el expresidente George W. Bush como su hermano, el exgobernador de Florida Jeb Bush, obtuvieron buenos resultados entre el electorado latino de Texas y Florida.

Durante dos décadas, los demócratas han hecho campaña entre la comunidad latina con la promesa de una reforma migratoria integral y una política económica que garantizara la igualdad de oportunidades, lo que incluye aumentar el salario mínimo federal, ofrecer educación preescolar universal y promover la vivienda asequible.

Muchos latinos sienten que siguen esperando a que se aprueben esas políticas demócratas, y mucho menos a que mejoren sus vidas.

Las “trifectas” demócratas de los periodos 2009-2010 y 2021-2022, cuando el partido controlaba ambas cámaras del Congreso, además de la presidencia— no lograron generar avances significativos en materia de política migratoria. Muchos latinos sentían que su vida cotidiana no había mejorado, ya que se enfrentaban a un alto costo de vida, a un mercado inmobiliario caro y al aumento de los gastos de salud. Si bien los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron numerosos proyectos de ley para abordar estos temas, resultó difícil convencer a los senadores moderados.

Dadas estas deficiencias, basar la campaña en el mensaje de que “los republicanos son los malos” solo lleva a los demócratas hasta cierto punto. En 2024, las encuestas y los grupos focales con votantes hispanos dejaron claro que no todo el mundo estaba convencido de esta caracterización. Las frustraciones de las familias de clase trabajadora durante la administración Biden eran reales, mientras que los temores a las deportaciones masivas y al caos social que podría acarrear un segundo mandato de Trump eran, en ese momento, meras conjeturas.

La campaña de Trump prometió específicamente tomar medidas generalizadas contra los inmigrantes, pero muchos de los participantes de nuestros grupos focales latinos consideraban que se trataba de bravuconerías. Creían que las medidas de Trump se dirigirían contra los delincuentes reincidentes y que sus políticas no afectarían a sus familias y amigos.

No se creyeron los peores escenarios que plantearon la vicepresidenta Kamala Harris y otros demócratas durante la campaña. Aunque a menudo no les caía bien Trump, sus promesas económicas les parecieron atractivas en medio de la crisis de la vida cara de 2024.

¿Los latinos vuelven a inclinarse hacia la izquierda?

Muchos latinos están ahora bastante molestos con Trump. Las elecciones a gobernador de 2025 en Nueva Jersey y Virginia apuntan a cambios drásticos de 25 puntos en el voto latino a favor de los demócratas, en comparación con los resultados obtenidos por Trump en 2024.

En diciembre de 2025, se eligió al primer alcalde demócrata de Miami desde 1997, gracias al apoyo de la comunidad latina. En febrero de 2026, un demócrata ganó en un distrito legislativo de Texas tradicionalmente republicano con un 79 % estimado de los votos latinos. Más recientemente, la participación electoral de los latinos alcanzó niveles récord en las primarias demócratas de marzo en Texas.

La mayoría de los votantes latinos cree que su situación económica ha empeorado desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Además, esperan que la situación empeore durante el próximo año. En marzo de 2026, The Economist informó de que el apoyo a Trump entre los latinos había caído al 22 %.

En una encuesta bipartidista realizada por UnidosUS y publicada en noviembre de 2025, solo el 14 % de los votantes latinos afirmó que su vida había mejorado tras un año de gobierno de Trump, mientras que el 39 % señaló que había empeorado. De cara al futuro, el 50 % esperaba que la situación empeorara aún más en 2026, mientras que solo el 20 % se mostraba optimista sobre su futuro económico. Dos tercios de los votantes latinos consideraban que Trump y los republicanos no se estaban enfocando lo suficiente en mejorar la economía para personas como ellos.

Es más, durante el segundo mandato de Trump se han producido deportaciones masivas. La gran mayoría de las personas detenidas para ser deportadas, incluidas aquellas que han fallecido, carecían de antecedentes penales.

Según nuestras encuestas, los latinos se oponen de manera abrumadora a la presencia de tropas federales en las ciudades estadounidenses; el 41 % teme que los residentes legales y los ciudadanos estadounidenses se vean afectados por las medidas de control migratorio. La principal preocupación en materia de inmigración para los votantes latinos sigue siendo la vía hacia la ciudadanía para los “soñadores”, los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños— y para los inmigrantes que han trabajado y pagado impuestos en el país durante más de 20 años, pero carecen de estatus legal.

Entre los latinos que votaron por Trump, muchos no volverían a hacerlo. Nuestra encuesta indica que el 22 % de los latinos que votaron por Trump en 2024 no volverían a votar por él. Por el contrario, los demócratas conservan el apoyo del 93 % de sus votantes latinos de 2024.

Es difícil predecir los efectos a largo plazo de la presidencia de Trump en el electorado latino, pero, por ahora, las preferencias partidistas se han inclinado claramente hacia los demócratas. Entre los votantes de la encuesta de UnidosUS, el 55 % dijo que sentía que los demócratas “se preocupan mucho” por los latinos, en comparación con el 29 % que dijo sentir lo mismo por el Partido Republicano. Al mismo tiempo, el 33 % de los votantes latinos ve al Partido Republicano como «hostil», en comparación con solo el 7 % que cree esto de los demócratas.

Si el reciente giro hacia la izquierda se mantiene, o si el anterior giro hacia la derecha fue ilusorio, las repercusiones en la política de 2026 podrían ser considerables, lo que podría poner el control del Congreso en manos de los votantes latinos. Hay 46 distritos de la Cámara de Representantes en los que el número de votantes latinos registrados supera el margen total de victoria para esos escaños en 2024, de los cuales 23 están actualmente en manos de los republicanos y 23 en manos de los demócratas.

Los votantes latinos necesitan creer que los políticos se preocupan de verdad por sus inquietudes y que trabajarán para poner en marcha un plan que garantice la igualdad de oportunidades para que el grupo minoritario más numeroso del país pueda alcanzar el sueño americano. Creemos que los candidatos que logren transmitir ese mensaje de forma convincente serán los que tengan más éxito.

Matt A. Barreto es director del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA, en la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de la UCLA. Gary M. Segura es profesor de Políticas Públicas en la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de la UCLA.