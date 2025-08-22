Abogada de inmigración Lisa Ramírez se suma a la carrera para vencer a la representante republicana Young Kim en el Condado de Orange

Maya C. Miller

CalMatters

Desde 2020, los demócratas han soñado con derrotar a la representante republicana Young Kim de su escaño en el Condado de Orange, solo para ver cómo sus candidatos eran vencidos por amplio margen.

Pero eso no ha disuadido a Lisa Ramírez, una abogada de inmigración, mejor conocida por haber ayudado a liberar a un padre migrante de tres hijos marines estadounidenses que fue detenido por ICE , de sumarse a la carrera para 2026.

Hija de una madre inmigrante, Ramírez citó lo que describió como la ola de detenciones masivas, la falta de proceso, el desprecio del presidente Donald Trump por las órdenes judiciales y el estado de derecho como las principales razones para postularse.

“Para mí, esta carrera se ha tratado fundamentalmente de proteger nuestra Constitución, nuestra democracia y, en última instancia, mi comunidad”, dijo Ramírez en una entrevista con CalMatters antes del lanzamiento de su campaña hoy.

Kim es uno de los cuatro republicanos en el Congreso de California cuyos escaños el informe no partidista Cook Political Report ha identificado como competitivos.

Si bien nunca ha ocupado un cargo público, Ramírez destaca sus décadas de defensa, asistencia legal y trabajo pro bono como prueba de que tiene el currículum de servicio público necesario para representar al Condado de Orange en el Congreso. Dijo que era obvio que representaría a Narciso Barranco, el paisajista del Condado de Orange cuyo arresto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio se hizo viral después de que varias organizaciones comunitarias y funcionarios electos lo recomendaran a su oficina.

“Soy un fan de los desvalidos, por así decirlo”, dijo Ramírez. “He trabajado muy duro para forjarme la reputación de que, cuando hay mucho en juego y los casos son realmente difíciles, soy la persona a la que recurren”.

Ramírez se suma a un amplio campo demócrata, que incluye a la ex miembro de la junta del Distrito Escolar Unificado de Chino Valley Christina Gagnier, la comerciante de arte autofinanciada Esther Kim Varet y el más reciente rival de Kim, Joe Kerr, quien perdió el escaño por más de 10 puntos porcentuales el año pasado.

Kim ha demostrado ser una formidable rival para los contendientes demócratas desde que el Distrito 40 de California pasó de ser un bastión liberal a un escaño republicano tras el censo de 2020. Con casi 4 millones de dólares en efectivo, su eventual oponente enfrentará una batalla cuesta arriba. Y eso antes del plan de redistribución de distritos del gobernador Gavin Newsom, que, de ser aprobado por los votantes en unas elecciones especiales el 4 de noviembre, convertiría el Distrito 40 en un escaño aún más republicano.

Pero Ramírez dice que planea postularse sin importar lo que los votantes decidan en los mapas.

“Mi compromiso es cambiar el escaño y contribuir a que la Cámara cambie su resultado”, dijo. “Estoy aquí para ganar esta campaña, y la ganaremos sin importar las fronteras geográficas”.