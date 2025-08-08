Las emisoras NPR y PBS de California recortarán personal y programas tras el recorte de fondos

Maya C. Miller & Cayla Mihalovich

CalMatters

Decenas de emisoras públicas de California perderán millones de dólares en financiación después de que los republicanos en el Congreso votaran a favor de despojarlas de fondos federales, cortando un salvavidas vital en las comunidades rurales y limitando el acceso a la programación de noticias locales en una era de medios de comunicación nacionales hiperpartidistas.

Aunque las emisoras californianas aseguran a la audiencia que piensan mantener sus señales, también advierten de que los cambios para ahorrar costes son inevitables.

Emisoras de radio y televisión de todos los tamaños en el Estado Dorado afirman que, para sobrevivir, probablemente se verán obligadas a despedir personal y recortar la programación, a menos que sean capaces de compensar las pérdidas mediante la recaudación de fondos. Sus responsables advierten de que los recortes perjudicarán desproporcionadamente a los programas de producción local, los más caros de crear pero uno de sus contenidos más populares, que informan a millones de oyentes y espectadores.

Los republicanos llevan tiempo queriendo recortar la financiación de la radiotelevisión pública, argumentando que estos servicios deben ser financiados por donantes privados, no por los contribuyentes. Sus esfuerzos prevalecieron cuando el Congreso finalizó la semana pasada la solicitud del presidente Donald Trump de rescindir 1.100 millones de dólares de la Corporation for Public Broadcasting, que otorga subvenciones a la National Public Radio, el Public Broadcasting Service, sus filiales y otros creadores de medios públicos independientes. Los nueve congresistas republicanos de California votaron a favor de los recortes.

Ahora, unas 35 estaciones desde San Diego hasta Hoopa, en el condado de Humboldt, han perdido una financiación crítica.

Aunque muchos organismos públicos de radiodifusión mantienen la esperanza de que encontrarán formas de sobrevivir, todos coinciden en que la rescisión socava la misión igualitaria de los medios públicos: crear una red nacional que proporcione a las comunidades locales acceso a información, historias y música de calidad.

“Ese ha sido nuestro superpoder”, afirma Joe Moore, presidente y director general de KVPR Valley Public Radio, en Fresno. Su emisora perdió alrededor del 7% de su presupuesto, o 175.000 dólares, de la CPB.

“El New York Times no tiene el tipo de inversión en Alaska o en Dakota del Norte -o en las reservas tribales, llevando noticias locales de estas comunidades- que tiene la radio pública”.

Las emisoras más pequeñas, cuyos presupuestos dependen en gran medida de los fondos federales, son las que corren mayor riesgo de cierre. En Eureka, la emisora KEET-TV, afiliada a PBS y propiedad de la comunidad, se arriesga a perder 847.000 dólares -casi la mitad de su presupuesto operativo- debido a la desfinanciación de CPB. Para sobrevivir, toda su financiación tendrá que provenir del apoyo de la comunidad, ya que la emisora no cuenta con un respaldo institucional, como una universidad local o un distrito escolar.

David Gordon, director general y ejecutivo de KEET, dice que aunque espera que la emisora se mantenga a flote incluso con una capacidad reducida, no hará la misma proclamación audaz de que “no nos vamos a ninguna parte”, como han hecho algunas emisoras.

“No puedo garantizar que KEET siga aquí cuando se disipe la polvareda de esta medida de desfinanciación”, dijo Gordon. Subrayó que hablaba por sí mismo y no en nombre de su cadena.

“Espero que sí, y creo que hay muchas posibilidades de que sobreviva de alguna forma. ¿Pero lo hará absolutamente? No sé si puedo afirmarlo”.

Cerca de allí, la emisora KZYX, miembro de NPR con sede en Mendocino, se vio obligada a despedir a su director de informativos tras perder el 25% de su presupuesto operativo, o 174.000 dólares, de la CPB. Eso significa que las noticias incluirán menos reportajes en profundidad, como entrevistas con miembros del ayuntamiento o supervisores del condado, dijo Andre de Channes, gerente general y director de operaciones de KZYX.

“No hay tiempo para buscar ese tipo de fuentes”, dijo. “Así que las noticias se convierten más bien en titulares”.

La emisora tiene unos 130.000 oyentes, incluidos los del condado de Mendocino y parte del de Lake. Cuando de Channes se enteró de los recortes de la CPB, se preocupó de inmediato por la seguridad en caso de incendio, ya que los oyentes que viven en zonas rurales aisladas sin acceso a Internet ni servicio de telefonía móvil dependen de KZYX para obtener información de emergencia.

Estas alertas de emergencia, que pueden salvar vidas, se convirtieron en un grito de guerra para los proveedores de medios públicos y sus aliados, que rogaron al Congreso que preservara la financiación de sus emisoras, especialmente las situadas en zonas rurales remotas, que también suelen ser republicanas. Frank Lanzone, director general de la emisora KCBX de San Luis Obispo, afiliada a la NPR, afirma que su emisora ha sido en ocasiones la única que ha proporcionado información de emergencia durante fenómenos meteorológicos graves.

“En varias ocasiones, durante tormentas muy fuertes, hemos sido la única emisora en antena de nuestra zona, bien porque se había ido la luz, bien porque los generadores se habían quedado sin propano”, explica Lanzone, que lleva más de 50 años trabajando en la radio pública.

KCBX, que da servicio a unos 45.000 oyentes desde Santa Bárbara a Monterey, perderá 240.000 dólares de financiación de CPB, alrededor del 13% de su presupuesto operativo.

“Va a perjudicar a las emisoras y a las personas que las escuchan que más lo necesitan”, dijo Lanzone. “Los más vulnerables, los que están en medio de la nada”.

Los programas locales son los más amenazados

Tanto los responsables de las emisoras de radio como los de las cadenas de televisión subrayaron que la programación local -es decir, los programas creados y producidos internamente en lugar de comprados a otro productor- será la primera en sufrir recortes. Para producir programas locales de televisión pública, las emisoras deben invertir más tiempo, dinero y trabajo, además de las cuotas que pagan para afiliarse a PBS, lo que les permite acceder a un amplio catálogo de programas que pueden emitir sin coste adicional.

Para los espectadores de PBS en el Inland Empire, eso significa probablemente la pérdida de programas locales populares como “Inland Edition”, un programa semanal de asuntos públicos de media hora ganador de un Emmy, y “Aprende conmigo”, un galardonado programa infantil bilingüe inglés-español, ambos producidos internamente por la afiliada KVCR.

“El material local que es tan importante para la gente es probablemente el que desaparecerá”, dijo Connie Leyva, directora ejecutiva de KVCR y ex senadora demócrata del estado. La emisora perderá unos 550.000 dólares anuales de financiación de la CPB, aproximadamente el 6% de su presupuesto.

Subrayó que la emisora también quería preservar a su personal periodístico -dos reporteros a tiempo completo y uno a tiempo parcial-, que recientemente se ha centrado en las redadas federales de inmigración que se están llevando a cabo en toda la región.

“Si no estamos aquí, el Inland Empire sólo se entera de lo que pasa en Los Ángeles”, dijo Leyva. “Queremos saber lo que pasa en nuestro patio trasero, lo que pasa en las escuelas que nos rodean, lo que pasa en los Home Depots que nos rodean”.

Las grandes cadenas y las independientes también sufren

Aunque las emisoras de radio más grandes, como KQED en San Francisco, están mejor equipadas que sus homólogas más pequeñas para resistir el golpe a sus presupuestos, también perderán grandes cantidades de fondos que actualmente financian puestos de periodistas y programas populares. Tony Marcano, que dirige una red estatal de 14 emisoras de radio públicas y CalMatters conocida como California Newsroom, afirma que la pérdida de fondos públicos exigirá aún más colaboración.

“Es probable que las estaciones más pequeñas se vean más afectadas, pero eso no significa que las grandes estaciones estén fuera de peligro”, dijo Marcano. “Habrá dolor”.

KQED, una de las emisoras de radio públicas más escuchadas del país y la mayor de California, despidió a 45 empleados a principios de mes y perdió a otros 10 por ofertas de jubilación anticipada. La reducción del 15% se produjo en vísperas de que el Congreso aprobara los recortes presupuestarios y es la tercera ronda de despidos de KQED en sólo cinco años. Aunque la cadena subrayó que los recortes se debían a problemas financieros de larga duración, KQED va a perder ahora cerca de 8 millones de dólares, o alrededor del 8% de sus ingresos.

LAist, la mayor filial de NPR en la zona de Los Ángeles, despidió a ocho personas a principios de este año y ha recortado 61 puestos desde 2023. Perderá 1,7 millones de dólares de financiación federal, alrededor del 4% de su presupuesto.

Las consecuencias van más allá del personal de las redacciones y la programación. El gobierno federal financia las reparaciones de las infraestructuras de transmisión y contribuye a negociar los derechos de autor de los artistas en nombre de las emisoras locales.

Radio Bilingüe, una organización con sede en el Valle Central que es una de las mayores emisoras de radio en español y emite en todo EE.UU. y México, estaba en las etapas finales de las negociaciones para una subvención de 1,1 millones de dólares de la CPB para mejorar su equipo de transmisión, que no se ha actualizado desde la década de 1980. Pero la reducción de la financiación significa que tendrá que encontrar el dinero en otra parte, dijo Hugo Morales, co-director ejecutivo y fundador del grupo.

“Estamos hablando de transmisores que tienen 40 años”, dijo Morales. “En algún momento, van a dejar de funcionar, y vamos a tener que buscar otro sitio para recaudar el dinero para eso”.

Morales también tomó la difícil decisión a principios de este año de cancelar la construcción de tres emisoras adicionales en Arizona y Nuevo México que habrían prestado servicio principalmente a comunidades rurales y trabajadores agrícolas que no tienen acceso a la banda ancha. La organización y sus emisoras perderán 300.000 dólares en subvenciones anuales de la CPB, aproximadamente el 7,5% de su presupuesto anual.

Durante la pandemia de COVID-19, Radio Bilingüe compartió información vital sobre los centros de pruebas, la disponibilidad de vacunas y cómo inscribirse en los servicios sociales en español y en lenguas indígenas como el mixteco y el triqui.

La pérdida de financiación de la CPB también pondrá en peligro a los documentalistas independientes apoyados por la ITVS, con sede en San Francisco, que el Congreso creó en 1990 como servicio independiente con el mandato de aumentar la diversidad y la innovación en los medios de comunicación públicos. Recibía aproximadamente el 86% de su presupuesto, 19 millones de dólares, de subvenciones federales.

Los responsables de ITVS afirman que el grupo se ha asociado con cientos de cineastas independientes para coproducir más de 900 largometrajes documentales distribuidos a las emisoras de PBS de todo el país.

“Los medios públicos son un espacio para todos los estadounidenses”, afirma Carrie Lozano, Presidenta y Directora General de la organización. “Estas películas no son partidistas. Son, en general, películas que tocan la vida de todos. Están ahí al servicio del público”.

En previsión de los recortes, la organización despidió a 13 empleados en junio, aproximadamente el 20% de su plantilla. Lozano espera que unas 10 películas se queden sin financiación este año, lo que supone un importante recorte con respecto a los entre 20 y 40 largometrajes y cortometrajes documentales que ITVS suele financiar cada año. Aunque la organización está decidida a mantenerse a flote, Lozano teme que la pérdida de inversión federal impida que se cuenten historias importantes y cree un efecto dominó en el resto del ecosistema.

“No hay duda de que es un golpe enorme para el campo”, dijo Lozano, “y para todo lo que lo rodea”.