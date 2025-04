Defensores de inmigrantes califican el acceso de ICE a los datos fiscales de los inmigrantes como una “violación de confianza”

Un grupo de defensa de los inmigrantes de Nuevo México dice que todos los estadounidenses deberían estar alarmados porque el IRS ha acordado compartir la información de los contribuyentes inmigrantes con agentes de ICE porque sus datos personales podrían ser los próximos en ser utilizados.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos llegaron a un acuerdo para proporcionar datos confidenciales de los contribuyentes a las autoridades federales de inmigración como parte del impulso de deportación del presidente Donald Trump.

Marcela Díaz, directora ejecutiva de Somos Un Pueblo Unido, calificó la acción de inconcebible e inmoral.

“Esto representa una violación extrema de la confianza entre una agencia del gobierno federal que ha prometido a las comunidades inmigrantes, durante más de 30 años, que no compartiría información con fines de control migratorio”, dijo.

Díaz señaló que otros estadounidenses podrían ser los siguientes si la administración Trump decide revocar leyes de larga data que protegen su información personal. Se estima que la población inmigrante de Nuevo México contribuye con casi $1.5 mil millones en impuestos federales, estatales y locales.

There are close to 15,000 New Mexicans who use an Individual Taxpayer Identification Number to file their state taxes every year. Diaz said many will face a “Catch-22” — a choice between breaking tax laws by not filing or possibly suffering even worse consequences.

“Al hacerlo, estás exponiendo a tu familia y a tu comunidad a la devastación de la detención, la deportación y la separación de familias”, continuó.

Díaz cree que el miedo infundido por la nueva directiva tendrá profundas consecuencias en todo el país.

“Estamos viendo un deterioro de la confianza entre los ciudadanos de este país, sus residentes y las familias trabajadoras esenciales de este país, incluidos los inmigrantes, y estas agencias del gobierno federal”, explicó.

Somos Un Pueblo Unido es parte demandante en una demanda nacional presentada por Public Citizen contra la administración de Trump y el IRS.

A partir del miércoles 9 de abril, la comisionada interina del IRS, Melanie Krause, renunció en lugar de participar en el intercambio de datos tributarios de los inmigrantes con el Departamento de Seguridad Nacional.