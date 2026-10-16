Popularidad de Trump en EE. UU. cae a nuevo mínimo histórico, mientras los demócratas se perfilan como favoritos en ambas cámaras del Congreso

Según el análisis de Nate Silver sobre las encuestas nacionales, la aprobación neta de Donald Trump ha caído a un nuevo mínimo histórico de -23.

Según su modelo de pronóstico, los demócratas son los claros favoritos para hacerse con el control del Senado federal de EE. UU. en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, y los favoritos indiscutibles para hacerse con el control de la Cámara de Representantes.

Si la inestabilidad provocada por la guerra con Irán se prolonga hasta las elecciones de mitad de mandato, con el aumento de los precios de la gasolina y la inflación, es probable que los republicanos pierdan el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, tal vez con pérdidas enormes.

Sin embargo, si la crisis se calma de nuevo y los precios de la gasolina bajan antes de las elecciones de mitad de período, creo que a los republicanos les irá mejor de lo que les va ahora y podrían conservar el control del Senado.

Puedo decir esto porque el índice de aprobación neto de Trump y las encuestas genéricas eran más favorables para los republicanos a principios de septiembre, poco después de que los precios de la gasolina tocaran fondo.

Los índices de popularidad de Trump

Según el resumen de las encuestas nacionales de EE. UU. elaborado por el analista Nate Silver, la aprobación neta de Trump se encuentra en un nuevo mínimo histórico de -23,0. Actualmente, el 60,4 % desaprueba su desempeño y el 37,4 % lo aprueba.

La aprobación neta de Trump era de -19,7 el 14 de septiembre. Había mejorado hasta situarse en -18,7 el 4 de septiembre, antes de volver a caer.

La aprobación neta de Trump está por debajo de la que tuvo cualquier presidente anterior desde Harry Truman en este momento de su mandato, siendo el primer mandato de Trump el que más se acercó, con un -11,6.

En los cuatro temas analizados por Silver, la aprobación neta de Trump es de -13,0 en materia de inmigración, -28,3 en materia de comercio, -32,1 en materia de economía y -46,4 en materia de inflación. Desde mi artículo del 14 de septiembre, la aprobación neta de Trump en materia de inmigración, comercio y economía ha bajado entre uno y dos puntos.

Silver también presenta un resumen del apoyo de EE. UU. a la guerra contra Irán. Actualmente, el 57,9 % se opone a la guerra contra Irán, mientras que el 33,5 % la apoya, lo que da un apoyo neto de -24,4, una disminución respecto a los -20,1 que mencioné en mi artículo del 14 de septiembre.

Elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre

En las elecciones intermedias del 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes federal y 35 de los 100 escaños del Senado.

En las elecciones de 2024, los republicanos se hicieron con la Cámara de Representantes por 220 a 215 frente a los demócratas y con el Senado por 53 a 47. Debido al posible voto de desempate del vicepresidente JD Vance, los demócratas necesitan ganar al menos cuatro escaños para hacerse con el control del Senado.

Anteriormente escribí que, debido a la manipulación de los distritos electorales por parte de los republicanos, los demócratas necesitan al menos un margen de cuatro puntos en las encuestas genéricas para tener buenas posibilidades de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes. El Senado está más inclinado hacia los republicanos, ya que cada estado tiene dos senadores. Los demócratas necesitan un margen de dos dígitos en las encuestas genéricas para ganar el Senado con un cambio uniforme en los votos.

En el modelo de pronóstico de Silver para las elecciones de mitad de mandato, la encuesta genérica otorga a los demócratas una ventaja de 51,4 a 42,3 sobre los republicanos, lo que representa un margen de 9,1 puntos (8,2 puntos en mi artículo del 14 de septiembre). La ventaja de los demócratas se había reducido a 7,4 puntos el 4 de septiembre.

Las encuestas que se centran en los votantes probables suelen dar a los demócratas una ventaja mayor que las encuestas que se dirigen a los votantes registrados. Los demócratas son más propensos que los republicanos a votar en elecciones con baja participación, como las elecciones intermedias, cuando Trump no figura en la boleta electoral.

El modelo de Silver otorga a los demócratas un 69 % de probabilidades de ganar el Senado y un 91 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes, frente al 57 % y el 86 %, respectivamente, del 14 de septiembre. Las probabilidades de los demócratas de ganar el Senado habían caído a un mínimo del 50 % el 7 de septiembre, y sus probabilidades de ganar la Cámara de Representantes habían bajado al 81 % el 3 de septiembre.

Si bien el cambio uniforme indica que los demócratas necesitan un margen de dos dígitos en la encuesta genérica para ganar el control del Senado, el modelo de Silver señala a los demócratas como favoritos para ganar con un margen de 6 a 7 puntos en la encuesta genérica. En la Cámara de Representantes, los demócratas son favoritos si ganan por 3 a 4 puntos.

Los demócratas ahora llevan una ventaja de entre dos y cinco puntos en las contiendas por el Senado en Texas, Ohio, Alaska e Iowa. Trump ganó en todos estos estados por márgenes de dos dígitos en 2024. Esto explica por qué los demócratas son los favoritos para hacerse con el control del Senado. Además, los republicanos están 0,2 puntos por detrás de un candidato independiente en Nebraska y solo llevan una ventaja de 1,3 puntos sobre un demócrata en Kansas.

Un punto débil para los demócratas es Maine, que debería ser el escaño más fácil de ganar para ellos en el Senado, ya que Kamala Harris derrotó a Trump en Maine por 6,9 puntos. Sin embargo, la senadora republicana en funciones, Susan Collins, ha superado al demócrata Troy Jackson en las dos últimas encuestas sobre el Senado en Maine, incluida una ventaja de tres puntos en una encuesta de Siena realizada para The New York Times.

Los dos factores clave que podrían jugar en contra de los demócratas son una mejora notable de la economía para noviembre para la mayoría de los estadounidenses, no solo en el mercado de valores, y un error sistemático por el cual los republicanos obtengan mejores resultados de lo que indican las encuestas.

Datos económicos

Actualmente, los estadounidenses pagan un promedio de 4,48 dólares por galón de gasolina regular (gasolina en EE. UU.). Debido a las utilidades y los impuestos, el precio de venta al público de la gasolina será más alto que el precio de la materia prima.

El precio de la gasolina ha subido desde un mínimo de 2,99 dólares por galón el 27 de agosto hasta los 3,49 dólares actuales, aunque está por debajo de los 3,52 dólares que se registraron el miércoles. El máximo alcanzado durante la guerra con Irán fue de 3,76 dólares el 18 de mayo. Antes de que comenzara la guerra con Irán, el precio estaba por debajo de los 2 dólares.

Según los modelos de Silver, la popularidad de Trump y los republicanos alcanzó su punto más alto a principios de septiembre, poco después de que los precios de la gasolina tocaran fondo el 27 de agosto.

Parece que hay un lapso de tiempo entre los cambios en el precio del petróleo y su repercusión en el precio de la gasolina. El petróleo Brent, referencia internacional, alcanzó un máximo de 108,75 dólares por barril el 15 de septiembre, pero cayó a 99,25 dólares el martes antes de subir a su nivel actual de 105,81 dólares. Esto implica que pronto debería haber al menos una caída de corta duración en los precios de la gasolina.

Tras las fuertes ganancias registradas en las tres sesiones del 17 al 21 de septiembre, el índice bursátil de referencia estadounidense S&P se encuentra solo un 1,2 % por debajo de su máximo del 13 de agosto, pero un 10,9 % por encima de su máximo de la semana anterior al inicio de la guerra con Irán a finales de febrero. Se encuentra un 16,9 % por encima de su punto más bajo durante la guerra con Irán a finales de marzo.

Si bien el auge de la IA está impulsando el mercado de valores, Silver señaló que, según una encuesta realizada para Politico, el 63 % consideraba que existía al menos un riesgo moderado de que la IA destruyera a la humanidad, en comparación con el 22 % que opinaba que el riesgo era nulo o muy bajo. Las diferencias entre los votantes de Trump y los de Harris para 2024 no fueron muy marcadas: los votantes de Trump se inclinaban por un riesgo al menos moderado en una proporción de 61 a 29, mientras que los de Harris lo hacían en una proporción de 70 a 21.

Adrian Beaumont es analista electoral (psefólogo) en The Conversation y miembro asociado honorario de la Facultad de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Melbourne.