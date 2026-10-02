Los chihuahua son parte coyote, tal vez eso explique su reputación de “pequeños pero poderosos”

Resulta que una de las razas de perros más pequeñas, el chihuahua, tiene ascendencia de coyote silvestre, según una investigación genética publicada recientemente. La raza chihuahua es originaria de México, pero hoy en día es una mascota muy popular en todo el mundo.

Es posible que los genes del coyote se hayan introducido accidentalmente en los antepasados del chihuahua. También podría ser el resultado de intentos deliberados de cruzar a ambos animales, tal vez hace muchas generaciones.

Los coyotes son una especie canina silvestre, ligeramente más pequeña que el lobo gris y originaria de América del Norte. La presencia de genes de coyote en el chihuahua —una raza mucho más pequeña y que se encuentra entre los perros más populares en el Reino Unido y los Estados Unidos— pone de relieve la increíble diversidad de los perros domésticos y sus variadas historias.

Los coyotes son salvajes y territoriales, mientras que cualquiera que haya convivido con un chihuahua sabe que, a pesar de su pequeño tamaño, tienen una gran personalidad canina.

Los chihuahuas son el arquetipo de los perros «pequeños pero poderosos»: valientes, independientes, ágiles, pero también capaces de obedecer. No son en absoluto perros de regazo pequeños y sedentarios. Estos hallazgos podrían explicar en parte por qué.

El estudio reciente analizó las huellas genéticas antiguas en los genomas de los perros y los humanos para validar la eficacia de nuevas técnicas genéticas. El genoma es el conjunto completo de ADN de las células vivas.

The researchers demonstrated their methods on dog breeds with links to the Americas, such as the chihuahua and another Mexican breed, the xoloitzcuintli (often shortened to xolo). The xolo is typically characterized by a lack of hair and an often aloof personality.

Many dogs in the Americas today are descended from European breeds, an outcome of colonization from the 15th century onwards. However, previous research showed that the chihuahua and xolo preserve a small amount of ancestry – 4% in the chihuahua and 3% in the xolo – from pre-contact dogs, those that lived in the Americas before Europeans arrived.

Genetic analysis of the xolo in the recent study suggests that European and pre-Columbian dogs were mixing around 1700. This aligns with evidence suggesting that Europeans and Indigenous populations mixed around the same time in early Mexico.

Reconstruyendo los orígenes

Anteriormente, los investigadores encontraron evidencia de ascendencia de coyote en el ADN de los restos de perros domésticos antiguos de las Américas. Esto nos recuerda que los perros no están tan alejados de otras especies de cánidos y que pueden cruzarse con éxito con ellas.

Se ha descubierto que los coyotes y los lobos silvestres se hibridan de manera natural, especialmente en zonas geográficas donde los rasgos de comportamiento “parecidos a los de los lobos” resultan beneficiosos. Incluso hubo un informe reciente sobre la identificación de un híbrido entre perro y zorro en Brasil.

Aún no está claro cuándo exactamente los genes del coyote se incorporaron al linaje del chihuahua. Es difícil reconstruir la historia precisa de las diferentes razas de perros, ya que a menudo faltan pruebas documentales detalladas.

Entonces, ¿cómo es que el chihuahua terminó siendo tan pequeño, a pesar de esos genes de coyote? Esta pregunta debe analizarse desde la perspectiva de la cría selectiva, en la que los humanos eligen a diferentes perros para la reproducción en función de las características que prefieren.

Un análisis genético revela que casi todas las razas de perros pequeños comparten una mutación en el gen del factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF1), que afecta el crecimiento celular y, por lo tanto, el tamaño corporal. La selección de perros pequeños con esta mutación parece haber ocurrido en una etapa muy temprana de la domesticación del perro.

Existen algunos indicios de la presencia de perros de tamaño pequeño en las culturas mesoamericanas anteriores al contacto con los europeos, pero se desconoce qué relación tienen estos con los chihuahuas.

Variación extrema

Algunos perros, como el perro lobo checoslovaco, se parecen visiblemente más a sus parientes cánidos salvajes y ancestrales, como el lobo gris. Tienen orejas erguidas, cuerpos musculosos y atléticos, y pelajes que les brindan camuflaje y protección frente a condiciones ambientales extremas.

Otros perros presentan variaciones extremas: características exageradas, como espaldas largas o patas cortas. En algunos casos, estas características físicas tienen consecuencias importantes para la salud y el bienestar.

El tamaño corporal general varía mucho entre los perros, con una diferencia de hasta 40 veces entre las distintas razas y tipos. Imagínate, por ejemplo, a un diminuto chihuahua junto a un imponente gran danés.

También existen diferencias importantes en el comportamiento. Si quieres convivir en armonía con un perro, o adiestrarlo o trabajar con él en una actividad específica, es importante tener esto en cuenta. De hecho, satisfacer las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de cada perro es esencial tanto para el bienestar del perro como para el del ser humano, así como para el éxito del adiestramiento.

Al igual que con la apariencia, la selección natural y la selección por parte del ser humano se han combinado para influir en estos rasgos. Esto ha dado lugar a generaciones de perros con características de comportamiento específicas.

El perro fue uno de los primeros animales en ser domesticados por los humanos; los primeros vestigios datan de hace más de 15,000 años. También es una de las especies domesticadas más exitosas.

Los perros se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida, y se estima que la población mundial de perros oscila entre 700 millones y mil millones. Viven integrados en la sociedad humana o en los márgenes de esta.

A lo largo de la historia, se habrá producido una selección natural de los perros con características que les confieren ventajas para la supervivencia. Al mismo tiempo, los seres humanos habrán seleccionado perros en función de los atributos deseados, lo que ha dado lugar al desarrollo y las clasificaciones de razas que vemos en todo el mundo.

Además de ampliar nuestra capacidad para investigar el origen genético de las especies, el estudio más reciente aporta más detalles a nuestro conocimiento sobre cómo y cuándo evolucionó el perro doméstico y llegó a ser tan diverso.

También podría significar que pensemos menos en el “lobo en nuestras salas de estar” y más en el “coyote en nuestros chihuahuas”.