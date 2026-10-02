Celebración de la Semana de Conservación Latina en El Corte de Madera

Los senderos de la Reserva de Espacios Abiertos El Corte de Madera se convirtieron en el escenario de una celebración inolvidable de herencia y naturaleza, cuando Latino Outdoors y Hispanic Access Foundation se sumaron a Midpen para conmemorar la Semana de Conservación Latina 2026. El 13 de septiembre a las 11:00 a.m., la reserva se llenó de energía y entusiasmo cuando los miembros de la comunidad se reunieron para una animada caminata de 2.5 millas guiada por Gonzalo Rozo, guardabosques de Midpen. Esta caminata fue parte del Programa de Alianzas Comunitarias de Midpen, que trabaja con organizaciones locales como Hispanic Access Foundation y Latino Outdoors para ofrecer programas ambientales a comunidades históricamente desatendidas en los Montes Santa Cruz. Mucho más que una simple caminata, el evento reunió el amor por la naturaleza y un profundo respeto por las contribuciones latinas a la conservación.

La Semana de Conservación Latina fue creada por Hispanic Access Foundation para apoyar a la comunidad latina a salir y disfrutar de la naturaleza. La semana, que se celebra anualmente a mediados o finales de septiembre, brinda la oportunidad a las comunidades latinas de congregarse y demostrar su pasión por el aire libre, tanto en disfrutarlo como en cuidarlo. Arraigada en el profundo legado del liderazgo latino en la conservación, los eventos que se llevan a cabo a lo largo de esta semana amplifican la pasión de la comunidad por proteger los espacios naturales, culturales e históricos, a la vez que amplían el acceso a la naturaleza para todos. Para conmemorar la semana de celebración, cada asistente a la caminata de Midpen recibió una bolsa de regalo temática de la Semana de Conservación Latina repleta de calcomanías, barras de granola energizantes y botellas de agua reutilizables al inicio de la caminata.

La caminata comenzó en el sendero Sierra Morena, adentrándose de inmediato en un mágico bosque de secuoyas. El guardabosques Rozo compartió detalles sobre los árboles y sus edades, al tiempo que señalaba peligros como la hiedra venenosa a medida que el grupo avanzaba por la reserva. En el camino, los participantes se detuvieron a admirar el Árbol Matusalén, una secuoya gigante de 1800 años que sobrevivió al auge de la industria maderera que en su momento amenazó los bosques de secuoyas antiguas en los Montes Santa Cruz. Fue aquí donde Aurora Cortes, Coordinadora Regional del Área de la Bahía de SF con Latino Outdoors, reflexionó sobre el día. “Me encantó empezar la Semana de Conservación Latina visitando el Árbol Matusalén con amigos”, señaló. “Fue muy especial contar con el guardabosques Rozo para que nos guiara en la caminata y nos conectara con la tierra, al mismo tiempo que celebraba la cultura latina e inspiraba el trabajo de conservación y cuidado del medioambiente. ¡De eso se trata la Semana de Conservación Latina!”

A medida que el grupo se adentraba más en el sendero Sierra Morena, el guardabosques Rozo tejió una narrativa fascinante sobre el delicado equilibrio de la naturaleza. Compartió información sobre las especies en peligro de extinción y las especies comunes dentro de las reservas, destacando sus intrincadas conexiones. Preguntas de trivia divertidas e interactivas intercaladas a lo largo de la caminata ofrecieron oportunidades para aprender más sobre la vida silvestre en los terrenos de Midpen. Los ganadores eligieron entre una variedad de premios a cargo de la Hispanic Access Foundation.

El recorrido culminó de regreso en la entrada al sendero, donde la comunidad se reunió para disfrutar de refrigerios y burritos antes de regresar a casa. El guardabosques Rozo reflexionó sobre el día con genuina calidez. “Agradezco la oportunidad de compartir mi pasión por los Montes Santa Cruz con un grupo tan entusiasta”, comentó. “Liderar la caminata fue muy gratificante y espero volver a encontrarme con los participantes la próxima vez que visiten una reserva de Midpen”.

Más información sobre las caminatas, eventos y actividades gratuitas de Midpen en bit.ly/midpen-events.