Protestas estudiantiles en Francia: por qué esta vez es diferente

Robi Morder

The Conversation

La movilización que ha impulsado el movimiento de los estudiantes de secundaria, que comenzó en los suburbios de París en septiembre de 2026, se inscribe en la continuidad de la acción de vuelta al colegio en respuesta a un empeoramiento de las condiciones (ausencia de profesores, aulas masificadas, instalaciones en mal estado, etc.) que la enseñanza secundaria viene padeciendo de forma cíclica desde finales de la década de 1970, en contraste con el tipo de levantamientos “primaverales” que caracterizaron la acción juvenil de la época conocida como los “años del 68”.

Ya en 1978 se señalaba que lo que antes había caracterizado a los institutos técnicos y a los centros de formación profesional (conocidos comúnmente en Francia como “LT” y “CET”) se había convertido en un problema generalizado para todos los institutos del país.

El curso escolar de 1978 resultó ser una catástrofe, con clases masificadas y falta de profesores y personal. En Seine-Saint-Denis, en los suburbios del norte de París, había dudas sobre si las clases se reanudarían alguna vez. A partir del 15 de septiembre, con el respaldo de las asociaciones de padres y de numerosos cargos electos locales, los profesores de los institutos de Saint-Denis y Noisy-le-Sec se declararon en huelga para exigir la creación de nuevos puestos docentes y la apertura de nuevas clases. Por primera vez desde mayo-junio de 1968, los centros educativos de Francia fueron ocupados día y noche, en particular los institutos de Saint-Denis, Aubervilliers y Montreuil (departamento de Seine-Saint-Denis, en el Gran París).

Extracto de Quand les lycéens prenaient la parole, les années 68, de Didier Leschi y Robi Morder (Syllepse, 2018).

Estos problemas recurrentes también dieron lugar a revueltas estudiantiles en 1990 y 1998, lo que condujo entonces a la adopción de medidas importantes que se consideraron victorias. Los movimientos que se han producido en otoño también han afectado a los estudiantes de secundaria, pero en torno a otros temas como la reforma de las pensiones, que fue el eje central de un movimiento en 2010.

Lo que no tiene precedentes en la movilización del otoño de 2026 es, ante todo, el contexto mundial, con una guerra en Europa del Este, acompañada de un aumento de los presupuestos militares que contrasta con un déficit crónico de financiación para la educación, una crisis climática que está afectando a centros educativos, donde los alumnos de secundaria sufren el calor extremo, y la perspectiva de una victoria presidencial de la extrema derecha en 2027. Es posible que este último reto haya sido percibido como una “amenaza existencial” por muchos estudiantes de secundaria de los barrios periféricos de clase trabajadora donde se inició el movimiento.

¿Cómo pueden los estudiantes hacer oír su voz?

Para hacer valer sus reivindicaciones, las opciones de que disponen los estudiantes para actuar son limitadas. La representación de los alumnos de secundaria existe en la ley (forman parte de consejos de administración y de instituciones nacionales dependientes del Ministerio de Educación francés), pero con un alcance muy limitado.

Además de no ser un derecho que les corresponda a los alumnos, ir a la huelga no es en ningún caso una táctica de presión: una huelga de secundaria no molesta a nadie ni detiene ninguna producción. Por ello, para que un movimiento de secundaria tenga influencia, no basta con abandonar las aulas; los alumnos también deben hacerse ver, oír y resultar atractivos para los medios.

Cabe destacar el cambio de vocabulario que se ha producido en las últimas décadas. El término “piquete” ha sido sustituido por “bloqueo” o “bloqueo total”, sobre todo desde el movimiento de los institutos contra la ley Fillon de 2005, de reforma del sistema educativo. Las asambleas generales que se celebraban en los institutos, en las que se decidía sobre los piquetes de huelga (piquetes de “filtrado” o de “bloqueo”), se han vuelto más difíciles de organizar, sobre todo cuando las administraciones no las permiten, a veces simplemente por falta de aulas. A partir de ahora, los centros de secundaria superior y las administraciones ya no hablan de institutos en huelga, sino que cuentan el número de “institutos bloqueados”.

Para tener visibilidad, los estudiantes deben recurrir, por tanto, a acciones espectaculares. Al igual que cualquier grupo social, utilizan lo que tienen a su alcance: papeleras para bloquear o ralentizar el tráfico de personas frente a los institutos, organizar manifestaciones en su barrio o localidad –aunque hay que reconocer que esto resulta más difícil debido a las medidas restrictivas que lo entorpecen–, recurrir a figuras públicas (por ejemplo, cargos electos) que puedan atraer la curiosidad de los medios de comunicación, pancartas de protesta, etc.

Es en este contexto donde entra en juego la cuestión de la violencia. Aunque estamos a la espera de información más concreta sobre el perfil de los jóvenes detenidos, sí sabemos que la gran mayoría de ellos son menores. Pero ¿se trata de estudiantes de secundaria o de jóvenes que han abandonado o han sido excluidos del sistema educativo? Las circunstancias y los hechos denunciados pueden variar de una persona a otra.

Mientras tanto, conviene recordar que, en los primeros días de mayo del 68, en el Barrio Latino de París, hubo un número significativo de jóvenes trabajadores que se unieron a los estudiantes para vengarse de la policía por haberlos humillado en sus complejos de viviendas sociales y en sus barrios, según el sociólogo francés Gérard Mauger.

La crisis actual combina las características de los levantamientos de los estudiantes de secundaria con las asociadas a los “disturbios protopolíticos” en los suburbios franceses –sobre todo en 2005–. Cabe señalar que el término “juventud de los suburbios” abarca a los estudiantes de secundaria y a otros estudiantes, a veces desempleados o en situación precaria. Sus acciones y reacciones se centran en sus lugares de estudio, de trabajo y de residencia. Las manifestaciones de los estudiantes de secundaria son también espacios de encuentro a nivel local.

Una respuesta policial sin precedentes hacia los adolescentes

Lo que también resulta singular es la forma en que las autoridades públicas han ignorado la situación, mientras que los sindicatos de docentes denuncian regularmente –y lo han vuelto a hacer este otoño– la escasez de recursos y de personal.

Si bien los gobiernos franceses han vivido desde 2017 conflictos sin precedentes, como el movimiento de los Chalecos Amarillos o la manifestación ecologista de Sainte-Soline (contra un enorme embalse), los disturbios urbanos y los levantamientos de estudiantes de secundaria o universitarios son recurrentes y es probable que se resuelvan mediante la negociación.

Sin embargo, desde la aprobación de la ley conocida como Loi Travail en 2016, la reacción de “firmeza” por parte de las autoridades parece haberse convertido en la norma, a riesgo de que se produzcan enfrentamientos violentos, lo que hace que resulte peligroso estar presente en las manifestaciones, aunque sean legales. Cuando se aplica a los adolescentes, resulta claramente desproporcionada y peligrosa.

Parece que, tras ignorar la magnitud de los problemas en cuestión, ha prevalecido la opción de la represión. Fue el Ministerio del Interior francés el que tomó la iniciativa, favoreciendo el cierre masivo de centros en todo el país. Francia ya había experimentado algunos cierres excepcionales tras movimientos estudiantiles anteriores, pero nunca a tal escala.

Tras publicar un comunicado en el que se denunciaba el “secuestro político” del movimiento por parte del partido de extrema izquierda francés Francia Insumisa –debido a la fuerte muestra de apoyo del partido y a la presencia de sus representantes electos frente a las instituciones (mientras que otros partidos hacían lo mismo)–, la retórica del Gobierno admitió finalmente que las reivindicaciones de los estudiantes eran legítimas.

Sin duda, la opinión pública francesa, al reconocer la legitimidad de las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria, habrá reforzado el movimiento, pero también la magnitud de las manifestaciones del 6 de octubre. Los sindicatos anunciaron 450 000 manifestantes, mientras que el Ministerio estimó 250 000 en todo el país.

Sin embargo, cuando hay negociación, entran en juego las dinámicas de poder. Lo que antes del movimiento estudiantil era posible para intentar “calmar la situación” resulta hoy insuficiente, sobre todo porque la movilización se ha mantenido y ampliado, y porque la amenaza de una extensión al ámbito estudiantil y de una confluencia con otras formas de descontento pesa mucho sobre el Gobierno.

En las redes sociales, muy utilizadas por los jóvenes, se hacen numerosas referencias no solo a las protestas con otros sindicatos, sino también al 17 de octubre, un movimiento que marca el regreso de los Chalecos Amarillos. De alguna manera, las apuestas van en aumento.