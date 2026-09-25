Slithering onto the Screen: Kiana Madeira and Jessica Rothe face their fears and ask important questions about belonging, capitalism, and sexual awakenings in new horror thriller Beware Boiúna

Deslizándose hacia la pantalla: Kiana Madeira y Jessica Rothe se enfrentan a sus miedos y plantean preguntas importantes sobre la pertenencia, el capitalismo y el despertar sexual en el nuevo thriller de terror Beware Boiúna

Una serpiente mística gigante, las atracciones entre chicas, la codicia desenfrenada y la pregunta de “¿quién es realmente el monstruo?” forman parte de la conversación con las dos actrices protagonistas de la nueva película de terror y supervivencia con monstruos que se estrena en cines el 2 de octubre.

Arturo Hilario

El Observador

Las películas de monstruos nos ponen un espejo frente a nosotros, los espectadores, y a la sociedad en general, para plantearnos la pregunta universal que se hace en las mejores de ellas: “¿Quién es realmente el monstruo?”.

Esta pregunta ha sido abordada y representada de muchas maneras a lo largo de la historia del cine, desde la destrucción nuclear y la identidad japonesa en Godzilla (1954), hasta la exploración del aislamiento y la fragilidad de la confianza en The Thing (1982). En muchos sentidos, estas criaturas ficticias que atemorizan al público y se convierten en íconos de la pantalla no son más que manifestaciones de los verdaderos horrores humanos y reflejos de las ansiedades de momentos específicos de la historia.

La titanoboa es un fósil real de una serpiente prehistórica que pesaba 2,000 libras y fue encontrada en las selvas de Colombia. Este animal, que se movía tanto por tierra como por agua, asustaría a cualquiera que lo viera en la actualidad, y la nueva película Beware Boiúna le da nueva vida a este animal ancestral para emocionar al público y tal vez dar una pequeña lección sobre los horrores provocados por el hombre, como el capitalismo y la codicia desenfrenada, en una situación ambiental cada vez más grave en el planeta Tierra.

En la película, un equipo de médicos que realiza una misión humanitaria en la selva amazónica se topa con los esfuerzos ilegales de una empresa por construir en la selva. Entonces, todos se dan cuenta de que han despertado a un monstruo mítico, antiguo y reptiliano, al que los lugareños colombianos llaman “Boiúna”. A medida que los humanos y las empresas se adentran cada vez más en la selva inexplorada, los médicos, los mineros ilegales y los lugareños se enfrentan al depredador supremo. Una vez más, “¿Quién es el verdadero monstruo?”

La película es obra de los guionistas Tony Giglio y Alan McElroy, y del director Mike P. Nelson, quienes han trabajado en películas como Doom: Annihilation, Silent Night, Deadly Night y Wrong Turn (2003), así como en su nueva versión de 2021, escrita por McElroy y dirigida por Nelson.

En la siguiente entrevista, las protagonistas Jessica Rothe (la serie de películas Happy Death Day) y Kiana Madeira (la serie de películas Fear Street) nos cuentan su experiencia trabajando en las selvas de Colombia para este proyecto, cuáles son las motivaciones de sus personajes y cómo se identifican con ellos, y por qué les emocionaba formar parte de esta película de terror.

Para empezar, en los currículos de ambos como actores hay algunos proyectos de terror geniales. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con grandes narradores de este género, como Mike P. Nelson y Alan McElroy?

Kiana Madeira

Fue increíble. Es decir, Mike fue un gran aliciente para, bueno, sumarme a este proyecto. Como actor no hay nada mejor que llegar al set y sentir que puedes confiar plenamente en el capitán. Y eso fue exactamente lo que pasó con Mike. Es decir, lo seguimos hasta la selva amazónica.

Estábamos súper emocionados, y decíamos: “¿Cuándo podemos ir? ¿Podemos ir mañana?”. El trabajo de Mike antes de Boiúna hablaba por sí solo. Tiene muchísimo talento. Él y su director de fotografía, Nick Junkersfeld, tienen una dinámica increíble. En mi opinión, todo lo que hacen es magistral. Me encanta lo que hizo con esta película y estoy ansioso por ver qué hace después.

Jessica Rothe

Bueno, no solo eso, sino que Mike es increíble a la hora de añadir textura, matices y profundidad a sus películas. Y siempre hay una exploración más amplia que ocurre bajo la superficie, lo cual creo que es lo que tienen en común mis películas de terror favoritas, especialmente los clásicos: todas exploran algo más profundo sobre la condición humana, sobre nuestros miedos, sobre cómo nos posicionamos en el mundo. Y creo que Mike lo hace de manera magistral.

También la pregunta tan interesante de: “¿Quién es realmente el monstruo?”. En esta película, nadie es simplemente bueno o malo. Somos personajes con múltiples capas y facetas que luchan por lo que creen, pero también por su supervivencia. Y eso da lugar a situaciones realmente complicadas. Pero fue muy divertido sumergirme en eso. -Jessica Rothe, of Beware Boiúna

El género de terror siempre ha tenido estos hilos que lo conectan con comentarios sobre la vida real. Y me preguntaba: ¿qué crees que intenta decir Beware Boiúna entre todo el entretenimiento y la emoción?

Jessica Rothe

Un montón de cosas diferentes, lo cual es realmente genial. Es decir, creo que hay… está el comentario obvio sobre el medio ambiente y el impacto de los humanos en él, y sobre cómo la codicia y el avance corporativo pueden llegar a prevalecer sobre lo que tal vez sea mejor para un ecosistema.

También está esa pregunta tan interesante de: “¿Quién es realmente el monstruo?”. En esta película, nadie es simplemente bueno o malo. Somos personajes con múltiples capas y facetas que luchan por lo que creen, pero también por su supervivencia. Y eso da lugar a situaciones realmente complicadas. Pero fue muy divertido sumergirme en eso.

Kiana Madeira

Creo que la película, el guión y la historia logran muy bien mostrar diferentes perspectivas. Y, sobre todo, en el mundo en el que vivimos, siento que la gente puede sentirse muy dividida y pensar que, por el hecho de pensar de manera diferente o creer en cosas distintas, no tienen nada en común.

Pero, ya sabes, cuando estás en la selva y están todos juntos, hay una necesidad y un deseo universales de sobrevivir. Y entonces, cuando eliminamos todas esas cosas, todas las cosas superficiales a las que nos aferramos, al final del día, estamos todos juntos y necesitamos estar unidos para hacer lo que hay que hacer.

¿Podrías hablarnos de cada uno de tus personajes, Lena y Alli, y cuáles son sus motivaciones en la película, y qué te gustó más de estos personajes?

Kiana Madeira

Creo que, para Lena, desde el principio, su motivación es encontrar a su hermano. Pero creo que para ella es algo mucho más profundo que eso, porque sus padres murieron en la selva y ella y su hermano fueron criados por una tribu llamada los Jaguari, pero ella creció sintiendo que no pertenecía a ningún lado.

Ella no era de esta tribu. Uno de sus padres era colombiano y el otro, brasileño, y eso de no saber a dónde pertenecía… Por eso su hermano se adentra en la selva sin ningún miedo y ella no entiende cómo puede hacerlo.

Ella realmente siente que nadie los entiende, que no pertenecen a ningún lado. “¿Por qué vendrías a la selva? ¿Por qué te encanta este lugar?”. En realidad, cuando la conocemos, odia la selva. Y, sin embargo, se ve obligada a regresar a ella y a enfrentar su trauma y sus miedos, y a luchar por su hermano, a quien ama.

Pero al final del día se da cuenta de que la selva la acoge y de que el sentido de pertenencia está donde está la familia, y que uno puede sentirse parte de cualquier lugar. Y creo que esa evolución del personaje es lo que más me encantó de ella. Es decir, empieza en un lugar y termina en otro muy diferente, y a lo largo del viaje se sorprende con las personas con las que entra en contacto, específicamente con Alli, quien le abre el corazón; y a Lena le impacta mucho la compasión de Alli, y la hermosa interpretación de Jess como Alli, creo, realmente me ayudó a descubrir eso.

Jessica Rothe

Ay, gracias. Es decir, fue una gran alegría darle vida a Alli junto a la Lena de Kiana. Ya he hablado de esto, pero además de todas las cosas que descubrí sobre Alli, una de ellas fue que siente una gran admiración por Lena y que tal vez también esté pasando por una especie de despertar sexual.

No creo que ella sepa que es queer y aparece diciendo algo como: “¡Ay, Dios mío, esta mujer es tan genial y fuerte, ¿quiero ser como ella o quiero besarla? ¡Y me siento muy confundida y pienso que tal vez deberíamos escaparnos juntas a México!”.

Y eso era una de las cosas más hermosas de Alli: que está en esta aventura, en esta experiencia, con la esperanza de encontrarse a sí misma. Es como un pez fuera del agua. Es el punto de entrada del público a este mundo tan desconocido. Es muy divertido cuando puedes ser alguien que simplemente tiene los ojos abiertos, el corazón abierto, mirando a su alrededor, absorbiendo todo, con ganas de vivir cada experiencia.

Y así es también como me sentí yo, como Jessica, al venir a esta sesión de fotos: pensaba: “Quiero vivir todas las aventuras, quiero conocer a esta gente y quiero probar toda la comida rara. Y, ¡Dios mío!, vamos a tomar un barco desde nuestro hotel hasta el set, igual que Alli toma un barco en la película. ¡Esto es tan genial!”.

Y realmente fue un regalo. Y creo que otra cosa que hace tan divertido el recorrido de Alli es que empieza de manera tan alegre y optimista, pero luego da un giro y ella se ve totalmente desbordada por sus propias acciones y por el caos natural que la rodea, y la forma en que se las arregla para salir adelante es muy inesperada y emocionante.