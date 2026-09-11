Preguntas y respuestas: Cómo dar vida a un viaje desde Cuba y la complejidad de la humanidad, la alienación y el significado de la identidad nacional

Arturo Hilario

El Observador

El Berkeley Repertory Theatre inaugura su temporada 2026-2027 con la oportuna obra del aclamado dramaturgo cubano Eduardo Machado The Cook, que se presentará desde hoy hasta el 11 de octubre de 2026.

La historia comienza con una familia aristocrática que huye de Cuba al inicio de la revolución de Fidel Castro, dejando a su cocinera, Gladys, a cargo de su mansión hasta que la familia regrese. Durante cuarenta años, Gladys cuida de la casa, en medio de sus propias dificultades, sacrificios y siendo testigo de cómo se desmoronan los sueños de un país. Cuando uno de los miembros de la familia regresa por fin, Gladys se da cuenta de que ha sacrificado su vida por un vínculo que ya no existe.

The Cook es a la vez divertida y triste, aborda temas como la identidad, la historia y la alienación. Aunque es una obra de ficción, aborda muchas de las preguntas y experiencias que vivió el autor y aclamado dramaturgo Eduardo Machado mientras vivía fuera, así como lo que sucedió cuando regresó años más tarde para enfrentarse a sus propias creencias y ver con sus propios ojos en qué se había convertido Cuba y qué quedaba del pasado.

Hace poco habló conmigo sobre su viaje de Cuba a Estados Unidos, sobre cómo se convirtió en dramaturgo y sobre cómo el hecho de salir del país con solo ocho años lo afectó y le dejó muchas preguntas sobre la identidad y sobre lo que estaba pasando en el país mientras él estaba fuera.

Machado llegó a Estados Unidos con su hermano para vivir con familiares en 1961, como parte de la Operación Pedro Pan, que trajo a Estados Unidos a 14 000 menores no acompañados enviados por padres en Cuba que, erróneamente, temían que el régimen de Castro les quitara a sus hijos y los enviara a centros de adoctrinamiento. Esto se debió, en parte, a la propaganda estadounidense y a su participación en avivar los temores sobre cuán extremo sería el régimen de Castro.

Creo que lo más emocionante de escribir obras de teatro es que los actores van a interpretar tus obras y les van a dar vida ante un público que también está ahí.

-Eduardo Machado

Y a pesar de la imagen que los medios de comunicación estadounidenses y el gobierno federal daban de su país natal, Machado no escribiría sobre la Cuba contemporánea hasta que regresara allí para verla con sus propios ojos.

Encontró algunas respuestas cuando, por fin, tuvo la oportunidad de regresar en 1999, cuarenta años después de su partida. Lo que vivió y vio sirvió de inspiración para escribir The Cook, así como otra obra de teatro, Havana Is Waiting.

Ante la actual agitación política que vuelve a gestarse entre Estados Unidos y Cuba, descubre por qué él cree que hay un renovado interés por la vida en Cuba y por qué The Cook sigue siendo relevante en el discurso político actual.

Para obtener más información sobre la obra, visita http://www.berkeleyrep.org.

¿Qué te inspiró a dedicarte a escribir obras de teatro?

Bueno, creo que empecé a escribir obras de teatro porque pensaba que la gente tenía una idea totalmente equivocada sobre Cuba y porque siempre interpretaba personajes que no tenían nada que ver con ser cubano. Así que, ya sabes, hice mucho teatro de vanguardia en Los Ángeles y quería hacer algo que estuviera más cerca de mí, así que empecé a escribir obras de teatro, aunque al principio nunca participé en ninguna de ellas. Y creo que eso fue lo que me inspiró, además de estar rodeado de nuevos escritores en la Conferencia de Escritores de Padua Hills en Claremont.

Comenzó con Murray Mednick y Sam Shepard, y yo actué en esas obras; el hecho de estar rodeado de escritores me hizo pensar que yo también podría hacerlo, así que lo hice.

Te sacaron de Cuba cuando eras muy joven y no regresaste durante décadas. Hasta ese momento ya habías escrito sobre el país, pero ¿esa experiencia fue como un regreso y cómo influyó en tu escritura y en la forma en que veías a tu país natal?

Regresar fue lo más aterrador que me ha pasado en la vida porque pensé: “¿Y si me había equivocado por completo?”. Ya sabes, al regresar me di cuenta de que había acertado en todo. Y lo que cambió fue que pude enterarme de lo que estaba pasando en Cuba en este momento. Y eso es, sin duda, lo que inspiró The Cook, porque conocí a alguien que tenía un restaurante igual que el de The Cook, que se ocupaba de esa casa, y ella había sido la doncella.

Eso surgió directamente de mi regreso a Cuba. Nunca hubiera escrito esa obra. Tampoco iba a escribir sobre Cuba ahora a menos que fuera allí, porque pensaba que no era justo. Así que escribí Havana Is Waiting y The Cook justo después de ir a Cuba.

¿Y notas en ti mismo alguna diferencia entre antes de regresar y después?

Solo cambia el tema, pero sigue siendo el mismo estilo de escritura.

¿Me podrías contar un poco sobre The Cook?

La familia lleva 40 años fuera y Gladys se encarga de la casa, hasta que regresa la hija de la mujer que solía ser dueña. Pero no quiero revelar el final. Y eso cambia todo, en cierto modo, porque las suposiciones sobre las personas que solían vivir ahí son erróneas. Ella pensaba que eran sus amigos, pero no lo eran.

¿Y qué es lo que más te importa a la hora de escribir sobre estas experiencias?

Bueno, estamos en un momento en el que, muy probablemente, mientras seguimos con The Cook, van a pasar cosas en Cuba. Y creo que la gente necesita saber lo mucho que luchan por seguir siendo un país y que, muy probablemente, todo va a cambiar en los próximos meses.

Sabes lo que está pasando en Cuba, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos se va a hacer con el control del país. Eso es lo que va a cambiar.

De una forma u otra, ya sabes, igual que en Venezuela. Por eso creo que es importante presentar The Cook en este momento, porque de eso se trata The Cook: ¿a quién le pertenece Cuba, a la gente que se quedó o a la que se fue?

¿Quién tiene más derecho a reclamar esa identidad? Esa es la pregunta que te haces, ¿verdad?

Bueno, sabes, es una pregunta muy complicada, y es lo que da vida a la obra. Así que ven a verla y descubre qué pienso al respecto.

¿Hay algo que esperes que la gente aprenda después de vivir la experiencia de The Cook?

Que las personas son seres humanos y no tienen nada que ver con la política, y que la lucha de todos es más o menos la misma al tratar de sobrevivir en distintos tipos de mundos donde la supervivencia es tan dura y difícil. Incluyo a Estados Unidos en eso, no solo a Cuba.

¿Cuál crees que ha sido el aspecto más especial de ser dramaturgo y poder compartir con la gente tus puntos de vista y tus experiencias?

Creo que lo más importante de ser dramaturgo no tiene nada que ver con tus opiniones. Se trata de crear personajes a través de los cuales los actores puedan expresar muchas emociones, que hagan que el público sienta algo y que, al regresar a casa, se quede pensando.

Es una experiencia de emociones, y las ideas surgen a partir de esas emociones, no al revés. Se trata de un conflicto. Y se trata de mantener vivo ese conflicto para que el público pueda sentirlo.

Y luego, en algún momento de la obra, eso estalla y ellos lo sienten. Y a partir de ahí pueden reflexionar sobre lo que creen del mundo. Creo que lo más emocionante de escribir obras de teatro es que los actores van a interpretar tus obras y les van a dar vida ante un público que también está ahí. Así que eso, junto con los conciertos de música, son los principales lugares de reunión donde los seres humanos pueden sentir emociones. Y eso es lo que realmente lo hace emocionante.

¿Qué te parece que The Cook dé inicio a la temporada del Berkeley Rep?

Me encantó. No tenía ni idea de que esa obra se fuera a volver a presentar. Cuando se estrenó, se representó mucho en varios lugares, incluso en Venezuela y en Grecia. Pero hacía como 10 años que no se había presentado.

Así que cuando me llamaron y me dijeron que lo iban a hacer, me pareció realmente increíble que eso estuviera pasando. Ya sabes, fue realmente, realmente genial. Creo que es fantástico que me tomen en serio, y estoy muy agradecido por ello.

¿Hay algo que te gustaría compartir con los lectores sobre tu experiencia al escribir esta obra, o sobre qué pueden esperar al verla?

Bueno, sabes, es una obra sobre una persona realmente increíble que sobrevivió a pesar de las circunstancias: Gladys, la cocinera. Y lo que sentí al escribir la obra, y lo que quiero que sienta el público, es la gran alegría de sobrevivir. También quiero que el público sepa que es una obra muy divertida. No es solo trágica, es ambas cosas a la vez.